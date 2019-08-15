Вынужденная посадка Airbus A321 на кукурузном поле в Подмосковье. Фотографии

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption По данным Росавиации, в оба двигателя взлетавшего лайнера попали птицы, что привело к возгоранию силовых установок

Самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", совершивший аварийную посадку на кукурузном поле после вылета из аэропорта "Жуковский", не подлежит восстановлению, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Как сообщала Росавиация, при взлете лайнер столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Пилотам удалось посадить самолет на поле с убранными шасси и неработающими двигателями.

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На борту самолета, следовавшего в Симферополь, находилось 224 пассажира и семь членов экипажа. По последним данным, за медицинской помощью обратились 74 человека, в больнице остается один пострадавший.

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Пассажиры лайнера поблагодарили пилотов и других членов экипажа. Как ожидается, они будут отправлены в Симферополь тремя рейсами в четверг.

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Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. Для расследования была также создана комиссия Межгосударственного авиационного комитета.

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Премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства поручил минтрансу подготовить документы для представления к наградам членов экипажа самолета, которым удалось предотвратить гибель людей.

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Гендиректор авиакомпании "Уральские авиалинии" Сергей Скуратов заявил, что с обеспечением орнитологической защиты в аэропорту все в порядке и нужно разбираться в конкретной ситуации.

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По оценке главы Национального союза агростраховщиков Корнея Биждова, ущерб посевам кукурузы от аварийной посадки А321 составил от 500 тысяч до 2 млн рублей.

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