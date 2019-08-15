Скотленд-Ярд рассказал о четвертом отравившемся "Новичком" в Солсбери

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption После покушения на Скрипалей в Солсбери отгородили целый квартал

Следы нервно-паралитического вещества "Новичок" нашли в анализе крови еще одного полицейского, участвовавшего в расследовании дела Сергея и Юлии Скрипалей, заявили в контртеррористическом отделе Скотленд-ярда.

Следы "Новичка" обнаружили в анализах полицейского, имя которого не называется, только недавно. Само отравление произошло в 2018 году.

У полицейского тогда были замечены некоторые симптомы отравления "Новичком". Ему оказали медицинскую помощь и вскоре он вернулся к службе, говорится в заявлении.

При этом в ходе клинических анализов следов нервно-паралитического вещества в крови полицейского обнаружено не было. Их нашли только позже, в ходе экспертно-криминалистического анализа, проведенного в лаборатории Портон-Даун в рамках расследования нападения на Сергея и Юлии Скрипалей. Расследование продолжается.

На здоровье полицейского обнаружение "Новичка" в его анализах никак не скажется, говорят в Скотленд-Ярде. "Люди, которые могли один раз контактировать с небольшим количеством "Новичка"и не демонстрировали симптомов болезни, вне опасности", - говорят в полиции.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В январе на бывшем доме Скрипалей сменили крышу. Военные объяснили это тем, что "Новичок" мог въесться в дерево

Анонимный полицейский - шестой житель графства Уилтшир, в организм которого попал "новичок", использованный для отравления Скрипалей.

Экс-полковник ГРУ, бывший двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в городе Солсбери в марте 2018 года. От контакта с нервно-паралитическим веществом в итоге пострадали еще три человека - полицейский Ник Бейли и двое жителей соседнего с Солсбери городка Эймсбери, Чарли Роули и Дон Стерджесс.

Стерджесс стала единственной жертвой в истории с "Новичком". Следователи считают, что вещество находилось во флаконе из-под духов, который она и Роули нашли в центре Солсбери. Стерджесс распылила вещество прямо себе на кожу.

Media playback is unsupported on your device Автор расследования Bellingcat о британских визах Петрову и Боширову

Великобритания обвинила Россию в организации покушения на Скрипалей с использованием вещества класса "Новичок", а расследовательские группы назвали имена возможных участников отравления, связав их с ГРУ. Российские власти последовательно отвергают эти обвинения.