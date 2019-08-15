Израиль закрыл въезд двум демократкам-членам Конгресса. Трамп призывал не пускать их

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Израиль решил не пускать в страну членов американской Палаты представителей Рашиду Тлаиб и Ильхан Омар, известных своей критикой как президента Дональда Трампа, так и израильской политики в отношении палестинских территорий. Незадолго до объявления решения Трамп написал твит с призывом к Израилю не пускать демократок.

Пустив Тлаиб и Омар в страну, Израиль "проявил бы слабость", твитнул Трамп.

Пропустить Twitter пост , автор: @realDonaldTrump It would show great weakness if Israel allowed Rep. Omar and Rep.Tlaib to visit. They hate Israel & all Jewish people, & there is nothing that can be said or done to change their minds. Minnesota and Michigan will have a hard time putting them back in office. They are a disgrace! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 августа 2019 г.

"Они ненавидят Израиль и еврейский народ, и нельзя ничего сказать или сделать, чтобы их переубедить", - написал Трамп о членах палаты представителей.

"Решение принято, решение не впускать их в страну", - заявила в интервью израильскому радио "Решет Бет" заместитель министра иностранных дел Израиля Ципи Хотовели.

Ильхан Омар назвала решение правительства Израиля "оскорблением демократических ценностей" и отметила, что такая реакция ее покоробила.

В заявлении израильского министерства внутренних дел, подтверждающем запрет, говорится, что "разрешение въезда людям, которые хотят нанести вред государству Израиль, - немыслимо".

Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер призвал правительство Израиля пересмотреть решение. "Многие из тех [американцев[, кто твердо поддерживает Израиль, будут глубоко разочарованы", - написал он.

Перепалка с Трампом

Трамп, в свою очередь, позже твитнул о Тлаиб и Омар еще раз.

Пропустить Twitter пост 2, автор: @realDonaldTrump Representatives Omar and Tlaib are the face of the Democrat Party, and they HATE Israel! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 августа 2019 г.

"Члены палаты представителей Омар и Тлаиб - это лицо Демократической партии, и они НЕНАВИДЯТ Израиль", - написал президент.

Омар и Тлаиб находятся на крайнем левом фланге Демпартии, но Трамп не впервые пытается представить их взгляды как отражение позиции большинства демократов.

Демократки и правда не раз осуждали Израиль за оккупацию палестинских территорий и поддерживают движение "Бойкот, изъятие инвестиций и санкции", название которого перечисляет методы давления на эту страну.

Израильское законодательство позволяет закрывать въезд в страну сторонникам этого движения.

Омар и Тлаиб - первые мусульманки, избранные в конгресс США. Тлаиб - по происхождению палестинка, родилась в штате Мичиган, ее бабушка живет в деревне на Западном берегу.

В июле президент Трамп попал под шквал критики за расистские комментарии в адрес группы женщин-членов Конгресса от Демократической партии, среди которых были и Тлаиб с Омар. Трамп посоветовал им уезжать обратно "на родину", хотя лишь Ильхан Омар среди них родилась не в США (она приехала из Сомали в раннем детстве).

17 июля конгресс осудил эти завяления Трампа как расистские.

Тлаиб и Омар собирались посетить Западный берег, Восточный Иерусалим и и Храмовую гору, которая считается святым местом и для христиан, и для мусульман. Организатором их визита было палестинская НКО Miftah.

В 2017 году Израиль принял закон который позволяет правительству не впускать в страну людей, призывающих к бойкоту израильских поселений на оккупированных территориях.

Тлаиб и Омар давно планировали свой визит. В июле посол Израиля в США Рон Дермер заявил, что законодательниц пустят в страну "из уважения к Конгрессу США и великому союзу США и Израиля".

Однако в среду стало известно, что правительство Биньямина Нетаньяху проводит "специальные консультации", чтобы решить, пускать ли в Израиль Омар и Тлаиб. По итогам этих консультаций было решено их не пускать, рассказал источник агентства Рейтер.

Трамп и Израиль

Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху в последние годы демонстрируют дружбу и солидарность. США не поддерживают выступления правозащитников, критикующих политику Израиля, а при Трампе сделали ряд шагов, которые послужили укреплению позиций израильского правительства на мировой арене.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В июне премьер-министр Израиля заложил названное в честь Трампа поселение на оккупированных Голанских высотах

В мае прошлого года в Иерусалиме торжественно открылось посольство США в Израиле, которое было перенесено из Тель-Авива решением Трампа.

Палестинцы были возмущены этим решением, так как с их точки зрения это означает, что США признают суверенитет Израиля над всем городом, в то время как палестинцы хотят установить свою столицу в восточной части Иерусалима.

В июне этого года премьер-министр Нетаньяху принял участие в церемонии закладки нового поселения на оккупированных Голанских высотах. Поселение назвали "Высоты Трампа" в честь президента США.