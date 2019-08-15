Двойник Росса из сериала "Друзья" получил срок в Британии
"Двойник" голливудского актера Дэвида Швиммера, пойманный на воровстве ящика пива из супермаркета в Блэкпуле, приговорен Королевским судом города Бернли к девяти месяцам заключения за систематическое воровство и мошенничество.
Иранец по происхождению Абдула Хуссейни прославился в октябре прошлого года, когда полиция города Блэкпул разместила в своем "Твиттере" фото, на котором он несет по магазину ящик с пивом.
Это было объявление о потенциальном воре, но подписчики полицейской страницы сразу обратили внимание на то, что преступник с ящиком пива подозрительно похож на персонажа сериала "Друзья" Росса Геллера, роль которого исполнил Швиммер.
Актер и сам записал пародийный ролик, который разместил на той же странице.
Хуссейни приговорили в четверг. Судья Сара Додд назвала его вором-рецидивистом. Как оказалось, на знаменитой видеозаписи он покупает пиво на украденные деньги.
Незадолго до этого преступник украл кошелек из пиджака посетителя ресторана в Блэкпуле, а затем воспользовался похищенной карточкой, чтобы сделать две покупки. После этого он попал на камеры внутреннего наблюдения в супермаркете Iceland.
Примерно месяц спустя после этих событий фрагмент записи с камеры наблюдения оказался в полицейском "Твиттере".
Постом поделились более 11 миллионов раз, он набрал около 30 тысяч комментариев - настолько публику поразило сходство вора с Дэвидом Швиммером.
Хуссейни отрицал вину, но присяжные после двух дней разбирательств сочли его виновным в одном хищении и четырех эпизодах мошенничества.
С 2008 года Хуссейни признан виновным в 32 случаях нарушения закона, включая 27 случаев воровства или жульничества.
Адвокат Хуссейни Ребекка Филетти в качестве смягчающего обстоятельства упомянула, что у ее подзащитного были проблемы с наркотиками, с которыми он "серьезно боролся" в ожидании суда.