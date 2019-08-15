Двойник Росса из сериала "Друзья" получил срок в Британии

Правообладатель иллюстрации BLACKPOOL POLICE/GETTY IMAGES Image caption Вирусный ролик с "двойником" Швиммера дошел и до самого актера, который записал на него пародию

"Двойник" голливудского актера Дэвида Швиммера, пойманный на воровстве ящика пива из супермаркета в Блэкпуле, приговорен Королевским судом города Бернли к девяти месяцам заключения за систематическое воровство и мошенничество.

Иранец по происхождению Абдула Хуссейни прославился в октябре прошлого года, когда полиция города Блэкпул разместила в своем "Твиттере" фото, на котором он несет по магазину ящик с пивом.

Это было объявление о потенциальном воре, но подписчики полицейской страницы сразу обратили внимание на то, что преступник с ящиком пива подозрительно похож на персонажа сериала "Друзья" Росса Геллера, роль которого исполнил Швиммер.

Актер и сам записал пародийный ролик, который разместил на той же странице.

Хуссейни приговорили в четверг. Судья Сара Додд назвала его вором-рецидивистом. Как оказалось, на знаменитой видеозаписи он покупает пиво на украденные деньги.

Незадолго до этого преступник украл кошелек из пиджака посетителя ресторана в Блэкпуле, а затем воспользовался похищенной карточкой, чтобы сделать две покупки. После этого он попал на камеры внутреннего наблюдения в супермаркете Iceland.

Примерно месяц спустя после этих событий фрагмент записи с камеры наблюдения оказался в полицейском "Твиттере".

Постом поделились более 11 миллионов раз, он набрал около 30 тысяч комментариев - настолько публику поразило сходство вора с Дэвидом Швиммером.

Правообладатель иллюстрации LANCASHIRE POLICE/PA Image caption На самом деле сходство между мужчинами сложно назвать портретным

Хуссейни отрицал вину, но присяжные после двух дней разбирательств сочли его виновным в одном хищении и четырех эпизодах мошенничества.

С 2008 года Хуссейни признан виновным в 32 случаях нарушения закона, включая 27 случаев воровства или жульничества.

Адвокат Хуссейни Ребекка Филетти в качестве смягчающего обстоятельства упомянула, что у ее подзащитного были проблемы с наркотиками, с которыми он "серьезно боролся" в ожидании суда.