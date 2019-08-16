СМИ: в Москве задержали маму с лекарством для ребенка с эпилепсией. СПЧ обещает разобраться

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В Москве на почте при получении посылки с лекарством для больного ребенка задержали женщину, рассказала директор благотворительного фонда "Дом с маяком" Лида Мониава. Похожий случай произошел в прошлом месяце, когда другую маму пациента детского хосписа Елену Боголюбову задержали по подозрению в контрабанде психотропных веществ.

"Еще одна мама больного ребенка задержана на почте с посылкой фризиума", - написала Мониава в "Фейсбуке".

По информации директора фонда "Дом с маяком" Лиды Мониавы, врач назначил для больного эпилепсией ребенка препарат фризиум. Мама ребенка заказала лекарство через интернет, пришла на почту, где ее задержали сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Федеральной таможенной службы России.

Препарат фризиум, облегчающий судороги при различных заболеваниях, в России не зарегистрирован.

С просьбой обеспечить больных детей незарегистрированными в России лекарствами обращались к российскому президенту Владимиру Путину главы благотворительных организаций еще в августе прошлого года после вызвавшего широкий общественный резонанс дела Екатерины Конновой. Летом 2018 года в Москве возбудили уголовное дело в отношении матери ребенка-инвалида Конновой. Она хотела продать излишки диазепама, которые у нее были, и договорилась с покупателем через интернет. Покупатель оказался агентом полиции, ее задержали и вменили сбыт наркотиков. Позже управление МВД по Москве дело закрыло.

"(...) В России необходимо зарегистрировать препараты для купирования судорог у детей. Мне страшно за сотни семей, которые нам доверились. С формальной точки зрения таможня действует правильно, хоть и бесчеловечно", - прокомментировала последний случай в своем "Фейсбуке" учредительница фонда помощи хосписам "Вера" Нюта (Анна) Федермессер.

В ситуации обещал разобраться председатель Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.

"Завтра совет будет решать, что делать с этим делом", - сказал агентству Интерфакс Федотов в четверг вечером.

Месяц назад, 16 июля, также на почте задержали Елену Боголюбову, маму десятилетнего мальчика Миши, у которого диагностировано неизлечимое генетическое заболевание - болезнь Баттена. Она тоже пыталась забрать препарат фризиум.

Как сообщило Центральное таможенное управление в июле, у Боголюбовой не было рецепта на лекарство. Среди документов была выписка консилиума врачей, которые рекомендуют, но не назначают этот препарат.

Чуть позже российский минздрав прокомментировал случай Боголюбовой. По словам чиновником министерства, российские граждане могут ввозить из-за границы не зарегистрированные в России лекарства и включенные в список психотропных веществ, оборот которых ограничен, в случае если они были назначены пациенту. "Ввоз и вывоз ограниченного объема наркотических средств или психотропных веществ возможны при наличии медицинских документов, которые подтверждают, что их выписали физическом лицу", - говорилось в пояснении министерства.

Директор фонда Лида Мониава считает, что проблему нужно решать комплексно, чтобы "вывести родителей неизлечимо больных из-под угрозы новых и новых уголовных преследований".

"Маму Арсения Коннова год назад и маму Миши Боголюбова месяц назад удалось отбить благодаря вниманию общества. Их уголовные дела были закрыты. Но ни у Миши, ни у Арсения до сих пор нет лекарств!! Адресная закупка от Минздрава все еще не произведена. Лекарства все еще не зарегистрированы", - написала Мониава.

Ситуацию Боголюбовой комментировал в прошлом месяце пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"В данном случае речь идет о матери больного ребенка. Конечно, это вызывает серьезную обеспокоенность. Слава богу, что благодаря вмешательству Нюты Федермессер, если я не ошибаюсь, сейчас эта ситуация разрешена, но разрешена она частично. Потому что уголовное дело остается", - прокомментировал

По его словам, этот вопрос поднимался в том числе на прямых линиях президента, и министр здравоохранения Вероника Скворцова "говорила, что обязательно разберется с этой ситуацией". "Мы обязательно свяжемся с минздравом и попросим активизировать работу в этом направлении", - добавил Песков.

Председатель СПЧ, как пишет Интерфакс, также сказал, что после прошлого случая задержания матери на почте минздрав обещал пересмотреть правила использования незарегистрированных препаратов, но пока ни о каких изменениях не известно.

Контрабанда и сбыт

Похожие случаи возбуждения уголовных дел можно встретить как среди тех, кому требуется лекарство, не зарегистрованное в России, так и среди тех, кто заказывает за рубежом бытовую химию.

В апреле этого года Дарья Беляева из Екатеринбурга заказала из Польши упаковку антидепрессантов, в которых, как заявили в таможенной службе, содержалось вещество эфедрон. Это вещество, как заявили в ФТС, используют наркозависимые для стимуляции адренергической системы (рецепторов, вырабатывающих адреналин и норадреналин). Беляеву обвинили в контрабанде наркотиков.

В июле 2017 года преподаватель английского языка Гейлен Грандстафф был задержан после того, как заказал в китайском интернет-магазине пептиды для регенерации клеток и чистящее средство для металла.

В заказанном чистящем средстве содержался гамма-бутиролактон, внесенный в список запрещенных на территории России препаратов, так как может быть использован в качестве психотропного вещества.

Грандстафф провел больше 600 дней в российском СИЗО по обвинению в контрабанде наркотиков. В марте суд принял решение освободить его из-под стражи, а дело вернуть следователю. Пока невиновным американца не признали.