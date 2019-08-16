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"Запад истолковывал Путина неправильно"

Исполняется 20 лет со дня официального вступления Владимира Путина в должность председателя российского правительства. 16 августа 1999 года Госдума официально утвердила его кандидатуру, предложенную тогдашним президентом Борисом Ельциным.

Спустя несколько месяцев, накануне Нового года, Борис Ельцин заявил о своей отставке и назначении Путина своим преемником. С того времени Путин находится во главе российского государства за исключением периода с 2008 по 2012 год, когда президентом был Дмитрий Медведев.

Путин с большим преимуществом побеждал других кандидатов на всех четырех президентских выборах, в которых принимал участие. Срок президентского мандата истекает в 2024 году.

Обозреватель i Мэри Дежевски считает, что Запад все 20 лет неправильно понимал Путина, из-за чего Россия незаслуженно оказалась в роли "советского врага", что привело к ужасным последствиям для международных отношений. "Мы создали Путина в основном по советским лекалам из-за собственного высокомерия и страха. Как же жаль упущенных возможностей и времени", - пишет автор.

Оливер Кэролл из Independent высказывает мнение, что российского лидера запомнят по конфликтам. "Путинская Россия запомнится своими кровавыми войнами - в Чечне, Грузии, Украине, Сирии - и безрассудным отношением к живущим там мирным жителям. …она запомнится огромным увеличением военных расходов, которые росли от 4,9% до 16% ежегодно в период с 2010 по 2016 год, а затем несколько сократились", - пишет он.

В свою очередь Economist уверен, что у Путина нет особого повода для празднования в свете протестов, выведших на улицы Москвы десятки тысяч человек, недовольных недопуском оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Подобных столь массовых публичных выражений недовольства не было с 2012 года.

Могут ли США купить Гренландию?

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Идея о покупке Гренландии Соединенными Штатами в последнее время не оставляет Дональда Трампа, пишет Wall Street Journal со ссылкой на осведомленных людей. По их словам, Трамп высказывает настойчивый интерес к приобретению автономной территории, входящей в Королевство Дания.

По информации газеты, Трамп неоднократно интересовался у советников, могут ли США купить Гренландию, и с большим интересом выслушивал их информацию о ее богатых ресурсах и геополитической важности. Как сообщили изданию два человека, он дал распоряжение своему советнику изучить эту идею.

США уже дважды пытались купить Гренландию у Дании - в 1867 и 1946 году, но датчане оба раза отказывались от сделки.

Крупного дилера оружия поймали в Португалии

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Один из крупнейших торговцев оружием в мире, бельгиец Жак Месье арестован в Португалии, пишет бельгийская Le Soir. В прошлом году Месье приговорили к 4 годам заключения и штрафу в 1,2 млн евро за незаконные поставки оружия в Ливию, Чад, Пакистан и Иран.

После приговора Месье бежал и все это время скрывался от правосудия в небольшой португальском городе Эвора. В пятницу он предстанет перед португальским судом. Бельгия будет настаивать на выдаче торговца оружием.

Месье известен тем, что уже в 80-е годы поставлял оружие Ирану во время войны с Ираком.

Секс за рабочий контракт на фабрике

Работницы фабрик Лесото, производящие джинсы для таких известных американских брендов, как Levi Strauss, Wrangler и Lee, были вынуждены заниматься сексом с менеджерами под страхом увольнения, пишет газета Guardian. О скандале стало известно благодаря независимому расследованию Консорциума прав трудящихся (WRC). Согласно его итогам, принуждением к сексу занимались не только местные менеджеры, но и иностранцы.

"Все женщины в моем цехе переспали с менеджером, - рассказал WRC один из работников. - Для женщин это вопрос выживания и ничего больше… Если сказать нет, то не получишь работу, или контракт не продлят". Все фабрики - а их в общей сложности пять - принадлежат тайваньской компании Nien Hsing, которая сообщила, что за последние два года не было заявлено ни об одном случае сексуальных домогательств или насилия. Компания Levi Strauss & Co, узнав о результатах расследования, сообщила Nien Hsing, что не потерпит подобного, и потребовала разработать план действия по решению проблемы. Компания Kontoor Brands, владеющая брендами Wrangler и Lee, выразила глубокую озабоченность. WRC попросила компании не разрывать контракты, а повлиять на работодателя с целью улучшения рабочих условий.

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Дело украинских моряков

В пятницу Московский городской суд рассмотрит апелляционные жалобы об аресте шести из 24 украинских моряков, арестованных после инцидента в районе Керченского пролива осенью 2018 года.

В середине июля Лефортовский суд продлил до конца октября срок содержания под стражей всем 24 украинским морякам. Им предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы России в составе организованной группы. По этой статье им грозит до шести лет заключения.

Украинские военные корабли "Бердянск" и "Никополь", а также вспомогательное судно "Яны Капу" и 24 члена их экипажей были задержаны российскими властями вблизи Керченского пролива 25 ноября 2018 года. Украинская сторона заявляла, что запросила соответствующее разрешение о проходе через Керченский пролив, однако не получила ответа.

Турнир по покемону

В столице США открывается международный турнир по Покемону, который продлится три дня. Для участия в соревнованиях в Вашингтон со всего мира приехали лучшие игроки в карточную видеоигру Pokémon TCG и Pokkén Tournament. Призовой фонд турнира - полмиллиона долларов.

О мобильной игре Pokemon Go мы писали в статье Каким будет мир после Pokemon Go.

Дело Кирилла Серебренникова

В Мещанском суде Москвы продолжится слушание по делу режиссера Кирилла Серебренникова, которого обвиняют в хищении бюджетных 68 млн рублей, выделенных на театральный проект.

В апреле режиссера освободили из-под домашнего ареста под залог, но затем суд решил провести по делу дополнительные юридические экспертизы. В пятницу станут известны ее результаты.

Сторонники режиссера называют дело против него политически мотивированным.

О деле Кирилла Серебренникова мы неоднократно писали на нашем сайте, вот некоторые из материалов - Серебренников и "Театральное дело". Контекст, Как развивалось "Театральное дело". От встречи с президентом - до годовщины ареста, "Дело Серебренникова": почему театры нарушают закон

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С кем живет Борис Джонсон?

Борис Джонсон стал первым премьер-министром Великобритании, который в момент вступления в должность разводится с женой и состоит в отношениях с другой женщиной. Ее зовут Кэрри Саймондс, она на 23 года младше Джонсона. Великобритания гадает, будет ли она сопровождать премьера в официальных визитах и какую роль сыграет в политике страны. Об этом - в материале нашего корреспондента Андрея Козенко Первая девушка Британии.

Пхеньян больше не желает общаться с Сеулом

Через день после призыва Южной Кореи об объединении с Северной Кореей к 2045 году Пхеньян заявил, что больше не желает общаться с Сеулом.

Северокорейцы уверяют, что никогда не сядут за стол переговоров с южными соседями. В официальном заявлении говорится, что после совместных учений вооруженных сил Южной Кореи и США для Сеула было бы иллюзией ожидать возобновления переговоров.

Особой критике подверглось выступление южнокорейского президента Мун Чжэ Ина, который пообещал приложить все усилия для объединения двух стран к 2045 году, когда будет отмечаться столетие независимости корейского полуострова от Японии. Пхеньян заявил, что выступления президента были бесполезными, риторическими и бессмысленными.

По информации Южной Кореи, в пятницу Северная Корея запустила две ракеты, которые упали в море к востоку от полуострова. Это уже шестые по счету испытания менее чем за месяц.

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Трамп: демократы хотят разрушить Америку и плоды моих трудов

Дональд Трамп обвинил демократов, желающих представлять демократическую партию на выборах в президенты США, в стремлении разрушить Америку. Выступая в Нью-Гэмпшире, он сказал, что демократы верят в социализм, и они уничтожат все прекрасные достижения его администрации. Трамп отметил, что во время его президентства появилось 6 млн новых рабочих мест, а американская армия, которой пренебрегали много лет, была перестроена.

Оправданно ли Трамп хвалит себя за успехи в экономике, и переживают ли США экономическое чудо, анализировал наш экономический обозреватель Алексей Калмыков в статье Итоги первого срока Трампа: cтала ли Америка богаче?

Задержание из-за лекарства

В Москве на почте при получении посылки с лекарством для больного ребенка задержали женщину, рассказала директор благотворительного фонда "Дом с маяком" Лида Мониава. Похожий случай произошел в прошлом месяце, когда другую маму пациента детского хосписа Елену Боголюбову задержали по подозрению в контрабанде психотропных веществ. В ситуации обещал разобраться председатель Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов, а главы благотворительных организаций призывают как можно скорее решить проблему невозможности законного получения незарегистрированных лекарств.

"Не допустить падения"

Пилот самолета Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего вынужденную посадку на кукурузное поле под Москвой, рассказал, как развивались события на борту лайнера за несколько минут полета. "Чувств никаких не было, мысли были только о том, как, во-первых, не допустить падения, во-вторых, когда падение было неизбежно, как можно мягче посадить самолет", - рассказал Дамир Юсупов, подробнее в статье - Пилот "Уральских авиалиний": "Решение менялось несколько раз"

А рассказы пассажиров самолета можно почитать тут.

Красочные фотографии на научном конкурсе

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Невероятно красочные фотографии сделали в этом году участники фотоконкурса "Отражения исследований", который проводит Британский фонд по борьбе с сердечными заболеваниями. На конкурс отбираются лучшие снимки, относящиеся к исследованию болезней сердца и системы кровообращения. Фотография-победитель - снимок клеток кровеносных сосудов под названием "Море клеток". Другие работы, попавшие в финал, можно увидеть здесь.

Эксперты и очевидцы о посадке А321 в Подмосковье

"Пилоты - герои. Приземление - чудо". Так говорят об аварийной посадке на кукурузное поле в Подмосковье самолета "Уральских авиалиний", на борту которого находились 224 пассажира и семь членов экипажа.

Media playback is unsupported on your device "Чудо на кукурузном поле". Эксперты и очевидцы об аварийной посадке Airbus A321

Дайджест подготовил Геннадий Алашеев