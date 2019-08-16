Мощь британских вооруженных сил падает девятый год подряд

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Оппозиция обвинила правительство в сокращении вооруженных сил

Согласно новым данным британского министерства обороны, личный состав вооруженных сил ощутимо сократился за последний год, Сухопутные войска недосчитались 7 тысяч человек, авиация - 1,5 тысяч, а флот и морсках пехота - 2 тысяч.

Размер британских войск уменьшается уже девять лет подряд.

Представители оппозиционной Лейбористской партии назвали ситуацию кризисной и заявили, что правительство занимается истощением британской армии.

В министерстве обороны утверждают, что армия соответствует всем показателям боеготовности.

Всего в сухопутных войсках служат на 7000 солдат и офицеров меньше поставленной правительством цели в 82000 человек личного состава.

Прошедший подготовку личный состав ВС Британии

По состоянию на июль этого года службу проходили всего 74400 трудоустроенных на постоянной основе и прошедших необходимую подготовку солдат и офицеров. В 2018 году в том же месяце личный состав насчитывал 76800 человек.

Королевская авиация и флот испытывают меньший недостаток кадров, однако и они не смогли достигнуть поставленных правительством целей.

В Королевских ВВС служат 29930 человек вместо положенных 31840, в то время как на флоте и в морской пехоте проходят службу 29090 человек вместо положенных 30600.

В министерстве обороны заявили, что ведут работу над улучшением комплектования войск и что число заявок на поступление в армии побило пятилетний рекорд.

За последний год были набраны 13520 новых солдат и офицеров - на полторы тысячи больше прошлогоднего набора. Однако 14880 человек уволились из войск - также больше, чем в прошлом году.

Правообладатель иллюстрации MoD/Crown Copyright/PA Image caption Агитационные плакаты британских войск, рассчитанные на новое поколение

Теневой министр обороны (из партии лейбористов) Ниа Гриффит заявила, что правительство год за годом сокращает состав войск и цифры сильно ниже заданных правительством показателей.

"Либо министры находятся в полном отрицании кризиса в вербовке и сохранении личного состава, либо они активно поддерживают сокращение вооруженных сил до исторически низких показателей", - заявила Гриффит.

В прошлом году министерство обороны запустило рекламную кампанию, рассчитанную на вербовку поколения миллениалов.

Выполненная в стилистике пропагандистских плакатов времен Первой мировой войны, реклама обращалась к "снежинкам", "селфи-зависимым" и "зомбированными телефонами" молодым людям и девушкам.