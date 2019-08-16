В Дании изумились слухам о покупке Гренландии США

Правообладатель иллюстрации NICHOLAS KAMM/AFP/Getty Images Image caption В Дании новость вызвала недоверие и сомнения в душевном здоровье американского президента

В Дании со скепсисом восприняли сообщения СМИ о том, что президент США Дональд Трамп якобы размышляет над идеей приобретения Америкой Гренландии.

Как сообщила газета Wall Street Journal, ссылаясь на осведомленные источники, президент США Дональд Трамп обсуждал с советниками идею купить Гренландию, которая является автономной территорией Дании.

Неназванные собеседники сообщили изданию, что Трамп неоднократно интересовался у советников, могут ли США купить Гренландию, и с большим интересом выслушивал их информацию о ее богатых ресурсах и геополитической важности. Как пишет газета, Трамп дал распоряжение своему советнику изучить эту идею.

В разговорах с агентством Reuters советники американского президента по-разному оценили эту идею: одни посмеялись над ней, другие же отнеслись серьезно.

Официальный Вашингтон пока не прокомментировал эти сообщения. Власти Дании обещают выступить с заявлением позже в пятницу.

"Если он всерьез рассматривает такую идею - это окончательное доказательство, что он сошел с ума", - заявил официальный представитель Датской народной партии в интервью местному телевидению.

"Это первоапрельская шутка, но совершенно не в сезон", - написал в "Твиттере" бывший премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен.

Такое уже было

Большинство жителей Гренландии видят себя в составе Дании, а не США, заявил Айя Хемниц Ларсен, депутат датского парламента от второй по размеру партии Гренландии "Народное сообщество".

"Моя первая реакция была - нет, спасибо!" - сказал Ларсен.

В прошлом американские лидеры уже выступали с подобными предожениями.

В 1946 году президент Гарри Трумэн предложил 100 миллионов долларов за Гренландию.

Сделка не состоялась, однако по заключенному в 1951 году договору на севере острова была создана авиабаза ВВС США.

Дания уже продавала свои территории Америке.

На референдуме 1917 года датчане проголосовали за продажу Датской Вест-Индии - так назывались колонии на части Антильских остров в Карибском море.

Купленная за 25 миллионов долларов территория была переименована в Американские Виргинские острова.

Интернет-пользователи в США в основном шутят по поводу нынешних сообщений.

Однако некоторые увидели в предполагаемой идеи Трампа и стратегическую логику.

"Вы будете смеяться, но если мы купим Гренландию, мы окружим Россию с севера и востока", - написал в "Твиттере" старший корреспонденты газеты Washington Post Аарон Блейк.