Сергей Глазьев покидает пост советника президента России. Что он успел насоветовать

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Советник президента России Владимира Путина Сергей Глазьев спустя семь лет службы покидает свой пост. Он готовится занять пост министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии, сообщила пресс-служба ведомства.

О том, что Глазьев готовится сменить работу, сообщили Блумберг, "Известия" и ТАСС.

Официально он вступит в новую должность осенью этого года. В пресс-службе ЕЭК ТАСС уточнили, что проект решения Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) по кандидатуре Сергея Глазьева главы правительств стран, входящих в ЕЭК, одобрили 9 августа в Чолпон-Ате. Теперь его кандидатура будет представлена членам ВЕЭС на заседании 1 октября в Ереване.

Русская служба Би-би-си собрала самые заметные идеи и предложения Глазьева по экономическому развитию.

2014 год. Предложил создать собственную платежную систему и ввести запрет на хождение доллара

В ответ на санкции в отношении России Сергей Глазьев предложил российскому минфину план защиты российской экономики от санкций со стороны стран НАТО. Он состоял из 15 пунктов.

В частности, он предлагал построить экономику, независящую от Запада. В частности, как цитировали план "Ведомости", государство должно подготовиться к замораживанию валютных счетов России. По мнению Глазьева, нужно было вывести все активы и счета в евро и в долларах из стран НАТО в нейтральные и провести опережающую продажу облигаций стран НАТО. Банку России Глазьев советовал быстро сократить долларовые инструменты и избавиться от гособлигаций стран, которые заявили о поддержке антироссийских санкций.

Также он предлагал ограничить размер валютных счетов в российских банках. Это, по его мнению, предотвратило бы спекуляции с рублем и бегство капитала. Кроме того, писал Глазьев, необходимо провести разъяснительную работу с населением, "чтобы оно не надеялось на валюту: это нецелесообразно, валютные обязательства коммерческих банков при введении санкций тоже будут заморожены", - писали "Ведомости".

"Правда заключается в том, что это американцы хотят запретить использование доллара для России. Если американский президент примет решение о замораживании российских активов, [...] американцы откажутся выполнять свои обязательства. Значит, ваши деньги в долларах, хранимые на депозите в российском банке, тоже не будут признаваться США в качестве своих платежных обязательств. Если банк успеет их вовремя продать, может быть, вам он деньги вернет в другой валюте. А если нет, то так и останетесь с записью на счете в вашу пользу и ощущением кредитора США, которого дядя Сэм "кинул на деньги", - комментировал он свои предложения в интервью РБК.

"Приписывать мне страшилку, которая исходит от американцев, - просто смешно", - возмущался он.

2015 год. Предложил напечатать 20 трлн рублей для поддержки экономики

В 2015 году российский ВВП снизился на 3,7%. Это был первый год после аннексии Крыма и последовавших за этим западных санкций. В тот год российские чиновники и экономисты пытались понять, когда же кризис достигнет дна. Происходящее ухудшение показателей они называли "новой экономической реальностью".

В это время Глазьев подготовил для Совета безопасности РФ доклад о дополнительных мерах по преодолению экономических санкций против РФ.

В нем помимо прочего он предложил программу по выдаче дешевых кредитов промышленности и институтам развития. Фактически он предлагал "включить печатный станок" и напечатать 20 трлн рублей для поддержки экономики на пять лет.

"При этом Сергей Глазьев выдвигает довольно необычную идею поддержки частных компаний: их господдержка осуществляется при "встречных обязательствах перед государством по производству продукции (или оказанию услуг) в определенном объеме в определенные сроки по определенным ценам". В противном случае на частные компании возлагается долг перед государством "в размере стоимости непроизведенной продукции", - пересказывал доклад "Коммерсант".

2016 год. Предложил собирать с валютных спекулянтов по 1 трлн рублей

Советник президента России призвал обложить так называемым налогом Тобина валютные операции на Московской бирже. Такой налог даже по ставке 1% позволит ежеквартально пополнять бюджет на 1 трлн рублей, сказал он.

"Объем валютных спекуляций на Московской бирже вырос пятикратно и достиг невероятной суммы в 100 трлн руб. в квартал. Это единственный источник прибыли, который искусственно создан, и прибыль там генерируется за счет сбережений и доходов граждан", - заявил Глазьев.

2016 год. Предсказал отмену санкций после избрания Трампа

"Я думаю, Трамп, как прагматичный человек, отменит антироссийские санкции, которые наносят ущерб и американскому бизнесу", - сказал Глазьев.

Санкции не отменили.

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2018 год. Обвинил Банк России в падении рубля

Советник президента счел, что центробанк не выполняет своих конституционных обязанностей, отдав курсообразование на "откуп финансовым спекулянтам".

"Если бы центральный банк вернулся к исполнению своих обязанностей, рубль был бы у нас стабильный, начиная с 2014 года, и не было бы вообще никаких колебаний", - сказал Глазьев.

2019 год. Предложил внедрить криптовалюту в Крыму для привлечения инвестиций

Глазьев предложил внедрить в Крыму цифровые денежные технологии. "Это резко снизит трансграничные барьеры. Иностранные инвесторы не могут прийти потому, что боятся санкций, санкции в основном осуществляются через банки", - сказал он.

Глазьев пояснил, что цифровые деньги, такие как криптовалюты или так называемые stable coin, то есть цифровые деньги, привязанные к золоту или другому материальному активу, "проходят через границу, санкции им не страшны".

Как реагировали на идеи Глазьева?

Идеи советника Путина довольно активно обсуждались в СМИ, но не реализовывались.

В июне этого года на "прямой линии" Путин впервые за многие годы публично вспомнил про своего советника. Ему задали вопрос: "Понимаете ли Вы, что с экономистами из 90-х прорыва не будет?" На это Путин ответил: "У нас нет экономистов из 90-х сейчас. Где они? Назовите хоть одну фамилию".

"Ну разве только вот Алексей Леонидович Кудрин, - заметил Путин. - Да и тот перековался и уже, по-моему, дрейфует в сторону Сергея Глазьева, поскольку хочет распечатать нашу нефтяную кубышку и говорит, что нужно отсечку нефтяных доходов увеличить".

Спустя несколько дней Кудрин опубликовал в своем Twitter фотографию с Глазьевым. "Придрейфовал", - написал он.