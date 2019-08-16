Сергей Глазьев покидает пост советника президента России. Что он успел насоветовать
Советник президента России Владимира Путина Сергей Глазьев спустя семь лет службы покидает свой пост. Он готовится занять пост министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии, сообщила пресс-служба ведомства.
О том, что Глазьев готовится сменить работу, сообщили Блумберг, "Известия" и ТАСС.
Официально он вступит в новую должность осенью этого года. В пресс-службе ЕЭК ТАСС уточнили, что проект решения Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) по кандидатуре Сергея Глазьева главы правительств стран, входящих в ЕЭК, одобрили 9 августа в Чолпон-Ате. Теперь его кандидатура будет представлена членам ВЕЭС на заседании 1 октября в Ереване.
Русская служба Би-би-си собрала самые заметные идеи и предложения Глазьева по экономическому развитию.
2014 год. Предложил создать собственную платежную систему и ввести запрет на хождение доллара
В ответ на санкции в отношении России Сергей Глазьев предложил российскому минфину план защиты российской экономики от санкций со стороны стран НАТО. Он состоял из 15 пунктов.
В частности, он предлагал построить экономику, независящую от Запада. В частности, как цитировали план "Ведомости", государство должно подготовиться к замораживанию валютных счетов России. По мнению Глазьева, нужно было вывести все активы и счета в евро и в долларах из стран НАТО в нейтральные и провести опережающую продажу облигаций стран НАТО. Банку России Глазьев советовал быстро сократить долларовые инструменты и избавиться от гособлигаций стран, которые заявили о поддержке антироссийских санкций.
Также он предлагал ограничить размер валютных счетов в российских банках. Это, по его мнению, предотвратило бы спекуляции с рублем и бегство капитала. Кроме того, писал Глазьев, необходимо провести разъяснительную работу с населением, "чтобы оно не надеялось на валюту: это нецелесообразно, валютные обязательства коммерческих банков при введении санкций тоже будут заморожены", - писали "Ведомости".
"Правда заключается в том, что это американцы хотят запретить использование доллара для России. Если американский президент примет решение о замораживании российских активов, [...] американцы откажутся выполнять свои обязательства. Значит, ваши деньги в долларах, хранимые на депозите в российском банке, тоже не будут признаваться США в качестве своих платежных обязательств. Если банк успеет их вовремя продать, может быть, вам он деньги вернет в другой валюте. А если нет, то так и останетесь с записью на счете в вашу пользу и ощущением кредитора США, которого дядя Сэм "кинул на деньги", - комментировал он свои предложения в интервью РБК.
"Приписывать мне страшилку, которая исходит от американцев, - просто смешно", - возмущался он.
2015 год. Предложил напечатать 20 трлн рублей для поддержки экономики
В 2015 году российский ВВП снизился на 3,7%. Это был первый год после аннексии Крыма и последовавших за этим западных санкций. В тот год российские чиновники и экономисты пытались понять, когда же кризис достигнет дна. Происходящее ухудшение показателей они называли "новой экономической реальностью".
В это время Глазьев подготовил для Совета безопасности РФ доклад о дополнительных мерах по преодолению экономических санкций против РФ.
В нем помимо прочего он предложил программу по выдаче дешевых кредитов промышленности и институтам развития. Фактически он предлагал "включить печатный станок" и напечатать 20 трлн рублей для поддержки экономики на пять лет.
"При этом Сергей Глазьев выдвигает довольно необычную идею поддержки частных компаний: их господдержка осуществляется при "встречных обязательствах перед государством по производству продукции (или оказанию услуг) в определенном объеме в определенные сроки по определенным ценам". В противном случае на частные компании возлагается долг перед государством "в размере стоимости непроизведенной продукции", - пересказывал доклад "Коммерсант".
2016 год. Предложил собирать с валютных спекулянтов по 1 трлн рублей
Советник президента России призвал обложить так называемым налогом Тобина валютные операции на Московской бирже. Такой налог даже по ставке 1% позволит ежеквартально пополнять бюджет на 1 трлн рублей, сказал он.
"Объем валютных спекуляций на Московской бирже вырос пятикратно и достиг невероятной суммы в 100 трлн руб. в квартал. Это единственный источник прибыли, который искусственно создан, и прибыль там генерируется за счет сбережений и доходов граждан", - заявил Глазьев.
2016 год. Предсказал отмену санкций после избрания Трампа
"Я думаю, Трамп, как прагматичный человек, отменит антироссийские санкции, которые наносят ущерб и американскому бизнесу", - сказал Глазьев.
Санкции не отменили.
2018 год. Обвинил Банк России в падении рубля
Советник президента счел, что центробанк не выполняет своих конституционных обязанностей, отдав курсообразование на "откуп финансовым спекулянтам".
"Если бы центральный банк вернулся к исполнению своих обязанностей, рубль был бы у нас стабильный, начиная с 2014 года, и не было бы вообще никаких колебаний", - сказал Глазьев.
2019 год. Предложил внедрить криптовалюту в Крыму для привлечения инвестиций
Глазьев предложил внедрить в Крыму цифровые денежные технологии. "Это резко снизит трансграничные барьеры. Иностранные инвесторы не могут прийти потому, что боятся санкций, санкции в основном осуществляются через банки", - сказал он.
Глазьев пояснил, что цифровые деньги, такие как криптовалюты или так называемые stable coin, то есть цифровые деньги, привязанные к золоту или другому материальному активу, "проходят через границу, санкции им не страшны".
Как реагировали на идеи Глазьева?
Идеи советника Путина довольно активно обсуждались в СМИ, но не реализовывались.
В июне этого года на "прямой линии" Путин впервые за многие годы публично вспомнил про своего советника. Ему задали вопрос: "Понимаете ли Вы, что с экономистами из 90-х прорыва не будет?" На это Путин ответил: "У нас нет экономистов из 90-х сейчас. Где они? Назовите хоть одну фамилию".
"Ну разве только вот Алексей Леонидович Кудрин, - заметил Путин. - Да и тот перековался и уже, по-моему, дрейфует в сторону Сергея Глазьева, поскольку хочет распечатать нашу нефтяную кубышку и говорит, что нужно отсечку нефтяных доходов увеличить".
Спустя несколько дней Кудрин опубликовал в своем Twitter фотографию с Глазьевым. "Придрейфовал", - написал он.