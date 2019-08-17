СБУ задержала сбежавшего из аэропорта Киева "короля наркоинтернета"

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Основатель сети для распространения наркотиков TeleGrass Амос Дов Сильвер, сбежавший перед депортацией в Израиль в аэропорту Киева, задержан Службой безопасности Украины.

"В результате принятых неотложных оперативных мероприятий Служба безопасности Украины задержала гражданина Израиля Амоса Дова Сильвера в одной из областей нашей страны [...] В ближайшее время он будет экстрадирован в соответствии с действующим законодательством", - говорится в сообщении СБУ.

Также в СБУ сообщили о задержании трех сотрудников спецслужбы по подозрению в причастности к организации побега Амоса Дова Сильвера из киевского аэропорта "Борисполь".

В пятницу Сильвер, которого должны были экстрадировать из Украины в Израиль, исчез в аэропорту Киева после прохождения регистрации на рейс.

По данным израильских СМИ, в аэропорту он прошел паспортный контроль, с него сняли электронный браслет, после чего он зашел в магазин дьюти-фри и исчез.

После исчезновения Сильвера прокуратура Киева начала уголовное производство по статье "побег из места лишения свободы или из-под стражи".

"Король наркоинтернета"

Амос Дов Сильвер - активист движения за легализацию марихуаны. В 2017 году он создал сеть для распространения марихуаны TeleGrass, работавшую в "Телеграме". По данным израильской полиции, через сеть также продавались кокаин и экстази.

В интервью израильской газете Haaretz он рассказывал, что рассматривает TeleGrass в первую очередь как идеологический проект - "шаг на пути к легализации марихуаны".

Он имеет двойное гражданство США и Израиля. В марте 2019 года он был арестован в Киеве по запросу властей Израиля. Там он обвиняется в управлении преступной организацией, которая наладила массовый сбыт наркотических веществ.

В Израиле его неоднократно задерживали за торговлю марихуаной, а его водительские права аннулировали после того, как он признался психиатру, что курил за рулем.

В марте этого года 2019 года Сильвер сообщил в "Фейсбуке", что находится в Киеве и через TeleGrass купил коноплю трех разных сортов. Правоохранительные органы Израиля и Служба безопасности Украины сообщали, что он прилетел на Украину вести переговоры с местными участниками нелегального наркобизнеса.

Знакомый Сильвера на условиях анонимности рассказывал изданию "Страна", что его заманили в Киев обманом. 12 марта основателя TeleGrass задержали сотрудники Службы безопасности Украины.

Вскоре после задержания Сильвера в Киеве израильская полиция провела аресты 42 человек, занятых в организации работы TeleGrass. Сайт платформы перестал работать.