"Яндекс" отказался проверять и редактировать топ новостей в ответ на недовольство Госдумы

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Компания "Яндекс" отказалась пересматривать или опровергать сообщения, попадающие в топ новостей агрегатора. С таким призывом ранее выступили несколько депутатов Госдумы.

14 августа издание "Коммерсант" опубликовало новость о том, что думский комитет по экономической политике и промышленности якобы предложил запретить эксплуатацию старых автомобилей.

Автор инициативы - депутат-единоросс Альфия Когогина - позднее пояснила, что ее предложение является лишь "рекомендацией круглого стола", а не законодательной инициативой, однако к тому моменту новость уже вышла в топ "Яндекс.Новостей".

В тот же день депутат от "Единой России" Андрей Исаев сообщил, что нижняя палата парламента намерена проверить, как формируются новостные топы в агрегаторах. По его словам, поисковые системы, вероятно, "специально нагнетают социально-политическую ситуацию, оставляя в новостных топах заголовки с фейковой информацией".

Исаева поддержал и спикер Госдумы Вячеслав Володин, которые предложил обсудить ситуацию с агрегаторами на внеочередном заседании Совета Думы 19 августа.

"Мы не можем позволить, чтобы наших граждан делали заложниками фейковых новостей. Принципы свободы слова и информации не должны использоваться для распространения ложных новостей и создания фиктивной повестки", - заявил он.

В пятницу в пресс-службе "Яндекса" сообщили, что компания действует в соответствии с законом и не несет ответственности за содержание публикаций, попадающих в топ новостей.

"Компания "Яндекс" считает текущее законодательство достаточным для регулирования новостных агрегаторов и обращает внимание на то, что "Яндекс.Новости" - это канал доставки пользователям новостей других СМИ. Именно в этом суть новостного агрегатора, который автоматически обрабатывает огромные объемы публикаций в реальном времени", - говорится в сообщении.

В компании также отметили, что "если от канала доставки требуют функции проверки, редактирования и опровержения контента - он перестает быть каналом доставки".

В "Яндексе" пояснили, что у СМИ, которые являются источниками информации, имеется механизм отзыва заголовка, если он является неактуальным.

По данным "Коммерсанта", в случае появления новых правил компания может вообще закрыть сервис "Яндекс.Новости". В пресс-службе "Яндекса" эту информацию комментировать отказались.

"Значимые интернет-компании"

Акции "Яндекса" пережили падение после того, как в конце июля депутат Антон Горелкин внес в Госдуму законопроект, в котором прописано, что иностранные инвесторы не могут владеть более чем 20% акций "значимых интернет-компаний".

Горелкин пояснил, что список значимых компаний будет составлять правительственная комиссия. "У меня сомнений нет, что в перечень таких организаций войдут "Яндекс" и Mail.Ru Group", - сказал он.

В разговоре с Интерфаксом в пятницу Горелкин отметил, что дискуссия по законопроекту должна вестись с участием представителей "Яндекса". "Я считаю "Яндекс" мегакрутой компанией, я к ней очень хорошо отношусь", - добавил депутат.

В то же время в пресс-службе "Яндекса" отмечают, что "в случае принятия законопроекта может пострадать уникальная экосистема интернет-бизнесов в России, где локальные игроки успешно конкурируют с глобальными компаниями".

Интернет-холдинг Mail.ru Group в свою очередь заявил, что думский документ нуждается в доработке.