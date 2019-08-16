В США многие пьют "целебный раствор". Он идентичен отбеливателю

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Случаи употребления отбеливателя как лекарства регистрируют не только в США, но и в Европе и африканских странах (фото архивное: ребенок пьет воду из бутылки из-под отбеливателя, Гаити, 2010 год)

Под видом лекарства от ВИЧ и рака в интернете распространяются химикаты, при соединении образующие отбеливатель, предупреждает управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

Ведомство, входящее в структуру министерства здравоохранения и социальных служб, выпустило официальное предостережение в понедельник.

Заявление стало реакцией на популярность состава, распространяемого в интернете под брендом "Чудодейственный минеральный раствор" и "Чудодейственная минеральная добавка", или под аббревиатурой MMS (Master Mineral Solution).

Раствор состоит из 28% соли хлорит натрия и и дистиллированной воды. Покупателям предлагается перед употреблением смешать эту жидкость с лимонной кислотой (например с соком лимона или лайма); нередко кислота продается в комплекте как "активатор". Реагируя с кислотой, соль превращается в диоксид хлора - мощное отбеливающее средство.

В интернете этот раствор рекламируется как лекарство от множества болезней, от простуды до ВИЧ и рака. Также утверждается, что растворы помогают в "лечении" аутизма. Средняя цена - около 30 долларов.

При попадании внутрь отбеливатель вызывает тошноту, диаррею и сильное обезвоживание организма, а при регулярном употреблении может привести к отказу печени, предупреждают американские чиновники.

Впервые минздрав США предупреждал о рисках употребления "Чудодейственного состава" в 2010 году.

"Церковь здоровья"

Тем не менее сообщения о том, что люди пьют отбеливатель, чтобы излечиться от болезней, продолжают появляться в СМИ. В январе этого года канал NBC News писал о группах в "Фейсбуке", в которых собираются родители, практикующие "лечение" своих детей раствором. В таких группах может состоять от нескольких сотен до нескольких тысяч человек.

Многих из этих родителей объединяет то, что их дети страдают аутизмом. По связанным с MMS поверьям, эти средства могут "излечить" аутизм. Автор статьи пишет, что диоксид хлора детям дают пить, вводят с помощью клизмы или растворяют в ванной. Эта практика также встречается в Британии и других странах (в предупреждении FDA конкретно не упоминается об иных способах употребления отбеливателя, кроме как через рот).

Люди пьют бытовые химикаты и в Британии, и в других странах. В прошлом году Би-би-си провела расследование - корреспондент корпорации обратился в одну из групп поклонников MMS, сказав, что в его семье родился ребенок с аутизмом, которого он хотел бы "вылечить".

Ему предложили помощь и продали две бутылки - с хлоритом натрия и соляной кислотой. Младенцу рекомендовали давать по 27 капель в день.

Предводитель секты целителей, "преподобный" Леон Эдвардс оказался связанным с "Церковью здоровья и исцеления Второго исхода", зарегистрированной в США.

Эта достаточно крупная секта работает в нескольких странах Северной и Южной Америки, Европы и Азии. "Церковь" выпускает видео, брошюры и даже книги о пользе "чудодейственных минеральных растворов".

Основатель секты - бывший сайентолог Джим Хамбл. Он утверждает, что открыл чудодейственные свойства хлорита натрия в 1996 году, когда работал в Африке. Там он якобы узнал, что им можно вылечить малярию, но "Красный крест", с которым он работал, предпочел сохранить в тайне информацию о столь дешевом и эффективном средстве.

По версии секты, раствор помогает не только от малярии и аутизма, но и от ВИЧ, прыщей, рака и других болезней.

Призывы пить эту жидкость секта сочетает с квазирелигиозной риторикой в духе нью-эйдж. Одна из ее заповедей - творить добро. Еще одна - рассказывать людям о чудодейственном эффекте растворов. Вступить в секту в США стоит 35 долларов. Аккаунты "церкви" заблокированы на "Фейсбуке" и "Ютьюбе".

Tide Pod Challenge

Правительству США не в первый раз приходится предупреждать американцев о том, что употреблять внутрь бытовые химикаты опасно. В 2017 году в интернете набрал популярность так называемый Tide Pod Challenge, в ходе которого пользователи ели капсулы для стирки белья (преимущественно марки Tide).

Image caption Многим казалось, что капсулы действительно похожи на конфеты. Люди ели их и записывали процесс на видео

Пользователи соцсетей советовали друг другу попробовать разноцветные, похожие на конфеты капсулы, и некоторые действительно следовали этим советам.

Аналитики силились объяснить, почему это происходит. Одной из основных причин, писал журнал Forbes, было то, что капсулы действительно похожи на конфеты, "причем вкусные".

Производителю моющего средства - компании Procter & Gamble - и комиссии правительства по безопасности потребительских продуктов пришлось разъяснять, что есть капсулы опасно. Такое же заявление сделал видеохостинг YouTube.