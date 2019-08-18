Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Британский премьер хочет новый договор, но Европа отказывается пересматривать условия

В случае выхода Великобритании из Европейского союза без соглашения страна может столкнуться с нехваткой еды, топлива и лекарств, а также ростом цен и, как следствие, волнениями, говорится в досье, с которым ознакомилась газета Sunday Times.

Документ был составлен секретариатом кабинета министров Британии для внутреннего пользования и озаглавлен "Операция Овсянка" (имеется ввиду птица из семейства овсяновковых).

В британском правительстве подтвердили достоверность документа.

Согласно досье, "брексит" без договора может привести к следующим последствиям:

Свежие продукты станут дороже и менее доступны;

Между входящей в состав Британии Северной Ирландией и независимой Ирландской республикой будет создана полноценная граница;

Появятся проблемы с поставками топлива;

Поставки лекарств, включая инсулин и вакцины от гриппа, замедлятся;

Из-за нехватки продуктов и лекарств начнутся беспорядки и волнения

Возникнут задержки в авиа- и железнодорожном сообщении с материковой Европой;

Работа британских портов нарушится на срок до трех месяцев из-за таможенных проверок.

Досье описывает "наиболее вероятные последствия" выхода без договора 31 октября, а не самый негативный сценарий, утверждается в заметке Sunday Times.

Однако Майкл Гоув, в качестве министра без портфеля отвечающий за подготовку к "брекситу", написал в "Твиттере", что досье описывает "худший вариант развития событий".

Он добавил, что после избрания Бориса Джонсона премьер-министром была проделана серьезная работа по подготовке выхода страны из ЕС.

Пропустить Twitter пост , автор: @michaelgove We don’t normally comment on leaks - but a few facts - Yellowhammer is a worst case scenario - v significant steps have been taken in the last 3 weeks to accelerate Brexit planning - and Black Swan is not an HMG doc but a film about a ballet dancer... https://t.co/lRAgavfDze — Michael Gove (@michaelgove) 18 августа 2019 г.

Источник в аппарате премьер-министра рассказал Би-би-си, что досье было "слито" одним из бывших министров, чтобы повлиять на переговоры главы правительства с европейскими лидерами, запланированные на следующую неделю.

В среду Джонсон встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель, а в четверг посетит президента Франции Эмманюэля Макрона.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption На следующей неделе Джонсон будет пытаться убедить Макрона и Меркель пойти ему навстречу

На встречах в Берлине и Париже британский премьер будет добиваться заключения нового соглашения об условиях выхода Британии из ЕС.

Джонсон обещает во что бы то ни стало вывести страну из Евросоюза 31 октября, по окончании срока действия нынешней отсрочки "брексита".

Однако европейские лидеры уже не раз заявляли, что не пойдут на новые переговоры с Британией.

Бывший глава гражданской службы Великобритании лорд Роберт Керслейк назвал досье заслуживающим доверия и добавил, что оно "раскрывает уровень рисков, которые "брексит" без договора вызовет почти в любой сфере".

"Это совершенно безумные риски для страны, и мы должны рассмотреть любые способы их избежать", - сказал Керслейк в эфире BBC Radio 4.