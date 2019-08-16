Протесты в Москве. Специальный эфир Русской службы Би-би-си

В Москве в субботу проходят одиночные пикеты из-за недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму.

На нашей странице и канале в YouTube мы в прямом эфире обсудим, что происходит с протестами на улицах Москвы, с нашими корреспондентами и гостями.

Смотрите в субботу спецвыпуск на нашем канале в YouTube, на нашем сайте и следите за обновлениями в сетях.

Кроме того, Русская служба Би-би-си следит за происходящим в Москве в режиме текстовой онлайн-трансляции.

Если вы пропустили протесты прошлой субботы - посмотрите запись нашего спецэфира.