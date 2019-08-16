Актриса Лю Ифэй одобрила действия полиции Гонконга. В "Твиттере" призывают к бойкоту "Мулан"

Правообладатель иллюстрации Disney Image caption Хэштег #BoycottMulan (#БойкотМулан) набирает популярность в "Твиттере"

Диснеевский киноримейк мультфильма "Мулан" призывают бойкотировать, после того как исполнительница главной роли Лю Ифэй выступила в поддержку полиции Гонконга, которая уже несколько месяцев жестко разгоняет масштабные протесты на улицах города.

Лю Ифэй родилась в Китае, но позже получила гражданство США.

Недавно она опубликовала на своей странице в китайской социальной сети Weibo картинку, выложенную правительственной газетой "Женьминь Жибао". На ней было написано по-китайски: "Я тоже поддерживаю полицию Гонконга. Теперь можете меня бить", а потом по-английски: "Какой позор для Гонконга". Актриса добавила: "Я тоже поддерживаю полицию Гонконга".

На цензурируемой платформе Weibo актрису поддержали, но в "Твиттере" начал набирать популярность хэштег #BoycottMulan (#БойкотМулан). Фильм должен выйти в следующем году

Пользователи соцсети обвиняют актрису в поддержке полицейской жестокости и указывают, что сама она пользуется правами и свободами гражданки США.

"Лю Ифэй только что уничтожила одного из моих любимых диснеевских персонажей"

Пропустить Twitter пост , автор: @foolery_s #BoycottMulan how tone deaf do you have to be to support police brutality when you just filmed a character who is supposed to stand against oppression in its raw form? Pound sand. pic.twitter.com/Ug8pfh3JPN — Tom S. Foolery (@foolery_s) 16 августа 2019 г.

"Каким слепцом можно быть, чтобы, сыграв в фильме о противодействии репрессиям тут уже высказаться в поддержку полицейской жестокости?"

Десять недель протестов

Демонстрации и уличные протесты начались в Гонконге после внесения закона об упрощенной процедуре экстрадиции подозреваемых в другие страны, включая в материковый Китай.

В 1997 году бывший британской колонией Гонконг был передан под управление Пекина по договору, в соответствии с которым коммунистическое правительство КНР обещало не менять политический и экономический строй на острове и поддерживать принцип "одна страна - две системы".

Упрощенная процедура высылки подозреваемых в Китай грозит преследованием инакомыслящих в Гонконге, считают противники закона.

Под давлением протестующих гонконгская администрация на неопределенное время сняла законопроект с рассмотрения, но оппозиция считает, что этого недостаточно и требует отозвать его окончательно.

Протесты, начавшиеся как мирное гражданское движение, собрали на улицах до миллиона человек. После столкновений с полицией и штурма законодательного собрания протестующими противостояние приобрело ожесточенный характер. Полиция регулярно применяет при разгоне не только дубинки, но и так называемое "нелетальное оружие".