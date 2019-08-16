Актриса Лю Ифэй одобрила действия полиции Гонконга. В "Твиттере" призывают к бойкоту "Мулан"
Диснеевский киноримейк мультфильма "Мулан" призывают бойкотировать, после того как исполнительница главной роли Лю Ифэй выступила в поддержку полиции Гонконга, которая уже несколько месяцев жестко разгоняет масштабные протесты на улицах города.
Лю Ифэй родилась в Китае, но позже получила гражданство США.
Недавно она опубликовала на своей странице в китайской социальной сети Weibo картинку, выложенную правительственной газетой "Женьминь Жибао". На ней было написано по-китайски: "Я тоже поддерживаю полицию Гонконга. Теперь можете меня бить", а потом по-английски: "Какой позор для Гонконга". Актриса добавила: "Я тоже поддерживаю полицию Гонконга".
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На цензурируемой платформе Weibo актрису поддержали, но в "Твиттере" начал набирать популярность хэштег #BoycottMulan (#БойкотМулан). Фильм должен выйти в следующем году
Пользователи соцсети обвиняют актрису в поддержке полицейской жестокости и указывают, что сама она пользуется правами и свободами гражданки США.
"Лю Ифэй только что уничтожила одного из моих любимых диснеевских персонажей"
"Каким слепцом можно быть, чтобы, сыграв в фильме о противодействии репрессиям тут уже высказаться в поддержку полицейской жестокости?"
Десять недель протестов
Демонстрации и уличные протесты начались в Гонконге после внесения закона об упрощенной процедуре экстрадиции подозреваемых в другие страны, включая в материковый Китай.
В 1997 году бывший британской колонией Гонконг был передан под управление Пекина по договору, в соответствии с которым коммунистическое правительство КНР обещало не менять политический и экономический строй на острове и поддерживать принцип "одна страна - две системы".
Упрощенная процедура высылки подозреваемых в Китай грозит преследованием инакомыслящих в Гонконге, считают противники закона.
Под давлением протестующих гонконгская администрация на неопределенное время сняла законопроект с рассмотрения, но оппозиция считает, что этого недостаточно и требует отозвать его окончательно.
Протесты, начавшиеся как мирное гражданское движение, собрали на улицах до миллиона человек. После столкновений с полицией и штурма законодательного собрания протестующими противостояние приобрело ожесточенный характер. Полиция регулярно применяет при разгоне не только дубинки, но и так называемое "нелетальное оружие".