Матери больных детей написали Путину письмо о нелегализованных лекарствах

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Матери больных детей обратились с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину. Они просят помочь обеспечить детей противоэпилептическими препаратами, незарегистрированными в России. Из-за этих лекарств матерей задерживают, возбуждают уголовные дела.

"Мама больного ребенка всегда находится в поиске" - так начинается письмо, подписанное 82 матерями "почти из всех регионов России". Оно опубликовано в "Фейсбуке" руководителем Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Нютой (Анной) Федермессер.

"Просим вас разорвать этот замкнутый круг и найти конструктивное решение применения нелегализованных в России противоэпилептических препаратов, которые успешно и законно используют врачи во всем мире", - обращаются матери к Путину.

"После инцидента с препаратом фризиум в безжалостную ловушку попали и родители, и врачи. Мать просит лекарство для ребенка, врач знает, какой препарат поможет, но не озвучивает название незарегистрированных, но действенных лекарств, ведь у него тоже есть ребенок", - говорится в письме.

"Представьте себе своего ребенка, - пишет в "Фейсбуке" Федермессер. - Представьте, что ему адски больно... И вы знаете, что есть таблетки, которые снимут судороги... Представили? Будете вы думать о том, что эти препараты запрещены, что они входят в какие-то списки, что в России оборот этих препаратов нелегален и что вам за покупку будет грозить суд и тюремный срок? Будете?"

Письмо было опубликовано на фоне нового случая с задержанием матери, которая заказала по почте противосудорожный транквилизатор фризиум, не зарегистрированным в России. Препарат облегчающий судороги при различных заболеваниях и предназначался ее сыну, больному эпилепсией.

Новый случай

Когда женщина пришла забирать посылку в почтовое отделение, к ней подошли двое сотрудников отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Федеральной таможенной службы (ФТС). После этого ее допрашивали пять часов, посылку с лекарством конфисковали, к ней домой приехали с обыском и изъяли системный блок от компьютера. Об этом рассказала директор благотворительного фонда "Дом с маяком" Лида Мониава.

"Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков говорили маме, что должны ее арестовать и посадить в тюрьму, но войдут в положение и делать этого не будут. Сказали, еще несколько посылок с фризиумом пришло в Москву, и они про них в курсе", - рассказала Мониава.

Она также сообщила, что возбуждено уголовное дело, не уточнив, кем именно. Следственный комитет России заявил, что не возбуждал дела. Минздрав России пообещал тщательно проанализировать все случаи назначения врачами незарегистрированных лекарственных средств.

Позже юрист детского хосписа "Дом с маяком" Екатерина Романова сообщила, что москвичка Елена, которую задержали на почте при получении фризиума, проходит свидетелем по уголовному делу, которое возбудили "по факту", а не "в отношении лица". "Пока ей ничего "не угрожает", - сказала она.

В ФТС подтвердили, что задержанная 12 августа женщина проходит свидетелем по делу о незаконном ввозе через границу наркотических и психотропных веществ (ч.1 ст.229.1 УК РФ). Таможенная служба уточнила, что женщина получила три посылки с фризиумом - в общей сложности 600 таблеток.

Женщина не представила рецепта врача или заключения консилиума с рекомендацией применять этот препарат, запрещенный в России, утверждают в пресс-службе ФТС. Фризиум ребенку назначил врач, писала Мониава в "Фейсбуке".

Не первый случай

За последние несколько месяцев в России дважды задерживали женщин, покупавших своим детям незарегистрированные лекарства, пишет Интерфакс.

16 июля после получения посылки с лекарством задержали Елену Боголюбову, мать неизлечимо больного мальчика, у которого диагностировано неизлечимое генетическое заболевание - болезнь Баттена. Она также пыталась забрать препарат фризиум. Ее семь часов удерживали в почтовом отделении, сообщала Мониава.

У Боголюбовой не было рецепта на лекарство. Среди документов была выписка консилиума врачей, которые рекомендуют, но не назначают этот препарат.

В 2018 году 38-летнюю москвичку Екатерину Коннову задерживали за покупку для ребенка-инвалида микроклизм с диазепамом. Коннова хотела продать излишки диазепама, которые у нее были, и договорилась с покупателем через интернет. Покупатель оказался агентом полиции, ее задержали и вменили сбыт наркотиков.

Позже главное управление МВД по Москве закрыло дело (предварительное следствие по делам о контрабанде наркотических средств производится следователями органов внутренних дел).

Преследуют не только матерей. В апреле этого года жительница Екатеринбурга Дарья Беляева заказала из Польши упаковку антидепрессантов, в которых, как заявили в таможенной службе, содержалось вещество эфедрон. Это вещество, по данным ФТС, используют наркозависимые для стимуляции адренергической системы (рецепторов, вырабатывающих адреналин и норадреналин). Беляеву обвинили в контрабанде наркотиков.

После вызвавшего широкий общественный резонанс дела Конновой главы благотворительных организаций уже обращались к Путину с просьбой обеспечить больных детей незарегистрированными в России лекарствами.