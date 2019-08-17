Умер Питер Фонда, звезда фильма "Беспечный ездок"

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Питер Фонда умер в своем доме в Лос-Анджелесе в окружении родственников

Американский актер, режиссер и сценарист Питер Фонда, прославившийся ролью в культовом фильме "Беспечный ездок" (Easy Rider), умер в пятницу утром в возрасте 79 лет.

В заявлении его семьи говорится, что у него была дыхательную недостаточность из-за рака легких. Актер скончался в своем доме в Лос-Анджелесе в окружении семьи.

Он был частью большой голливудской семьи - сыном актера Генри Фонды и младшим братом актрисы Джейн Фонды. Его дочь Бриджит Фонда также стала актрисой.

В фильме "Беспечный ездок", снятом в 1969 режиссером Деннисом Хоппером, также снялся молодой Джек Николсон. Питер Фонда принял участие в создании сценария фильма и вместе с Хоппером и Терри Саутерном был номинирован на "Оскар" в номинации "Лучший сценарий".

Фильм стал культовым для поколения хиппи.

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По сценарию двое байкеров отправляются в путешествие по южным штатам Америки и по дороге попадают в общину хиппи. Это был первый фильм о контркультуре хиппи, добившийся огромного успеха.

Хоппер умер летом 2010 года.

В 1998 году Фонда был номинирован на "Оскара" в категории "Лучший актер" за фильм "Золото Ули".

Актер выступал в защиту окружающей среды, в 2012 году снялся в фильме о взрыве на нефтяной платформе BP в Мексиканском заливе.