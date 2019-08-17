Тысячи человек задержались в аэропортах США из-за компьютерного сбоя

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Аэропорт Лос-Анджелеса - один из нескольких аэропортов США, сообщивших о проблемах с таможенной системой

В пятницу пассажиры, прилетевшие в аэропорты США, столкнулись с задержками из-за сбоя в работе электронной системы службы таможенного и пограничного контроля, который продолжался несколько часов.

Сбой коснулся тысяч пассажиров, пишет агентство Рейтер.

Американские власти заявили, что компьютерная система возобновляет работу, данные пассажиров обрабатываются, после того как отключение системы по всей стране вызвало задержки для пассажиров, прибывших из-за рубежа.

Аэропорт Лос-Анджелеса сообщает, что его системы постепенно возвращаются в нормальное состояние и что отключение "не оказало существенного влияния на полеты".

Сбой привел к длительным задержкам как минимум в четырех штатах.

Путешественники разместили в соцсетях фотографии и видеозаписи длинных очередей в аэропортах.

Служба таможенного и пограничного контроля США ранее заявляла, что использует "альтернативные процедуры" до тех пор, пока проблема не будет устранена, что приведет к "более длительному, чем обычно, времени ожидания".

Таможня обрабатывает пассажиров вручную, пока работа система не вернется нормальный режим, предупредил в "Твиттере" аэропорт Кеннеди в Нью-Йорке, поблагодарив пассажиров за терпение.

Пропустить Twitter пост , автор: @JFKairport Just to let you know Customs is experiencing a system shutdown nationwide. They are processing passengers manually until the system comes back online. Thanks for your patience. *NV — Kennedy Airport (@JFKairport) 16 августа 2019 г.

Аналогичное сообщение появилось в "Твиттере" аэропорта Лос-Анджелеса.

Позже служба сообщила, что системы "возвращаются в онлайн", а данные пассажиров снова обрабатываются.

"В настоящее время нет никаких признаков того, что нарушение было злонамеренным", - говорилось в сообщении службы.

"Системы постепенно возвращаются в нормальное состояние, сотрудники обработали большинство ожидающих пассажиров, - подтвердил аэропорт Лос-Анджелеса. - Спасибо за терпение".

Проблема с компьютерной системой не повлияла на вылеты.

Это не первый раз, когда система сталкивается с проблемами. Система не работала в течение четырех часов 2 января 2017 года, когда многие пассажиры возвращались из отпусков.