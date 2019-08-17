Пожар в одесской гостинице унес жизни восьми человек

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Возгорание произошло на втором этаже гостиницы

Жертвами пожара в одесской гостинице "Токио Стар", произошедшего в ночь на субботу, стали восемь человек - пять женщин и трое мужчин, еще десять человек пострадали, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о возгорании поступило в 1:34 по местному времени. Ликвидировать его удалось к 4:32 утра. Площадь пожара составила 1000 квадратных метров. Крыша отеля получила повреждения , но само здание уцелело.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Одесской области, в момент возгорания в гостинице находилось около 200 человек, в том числе иностранцы.

"Во время ликвидации пожара были эвакуированы 136 человек, спасены из огня - семь, пострадали десять человек, они были направлены в медицинские учреждения города, также найдены тела восьми погибших", - говорится в сообщении ведомства.

Причины возгорания пока не установлены. По данным региональной службы по ЧС, тушение пожара осложнялось тем, что сообщение о возгорании поступило поздно, огонь быстро распространялся по перекрытиям, а во многих номерах не было окон.

По факту пожара начато уголовное производство, сообщает пресс-служба МВД Украины. В полиции сообщают о возбуждении дела по статье о нарушении требований пожарной безопасности.

Причины пожара и гибели людей расследуются. На совместном брифинге полиции, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и прокуратуры было сказано, что рассматриваются сразу три версии произошедшего: поджог для сокрытия следов убийства, неосторожное обращение с огнем посетителями и короткое замыкание в электрощитовой. По данным правоохранителей, сейчас они склоняются к третьей версии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что виновные в пожаре в одесском отеле "Токио Стар" понесут наказание и что он лично проконтролирует эту ситуацию.

"Будут отвечать не только непосредственные виновные в пожаре. Будет отвечать Вадим Черный, собственник так называемого отеля. Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости", - заявил президент Украины.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины сообщили, что в июле этого года должна была состояться проверка отеля на соответствие требованиям пожарной безопасности, однако владелец гостиницы не дал ее провести.

Постояльцев отеля пока разместили во временном убежище, организованном в автобусах. Им оказывают помощь волонтеры и психологи. В ближайшее время их должны будут разместить в одном из местных санаториев.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Здание гостиницы - бывший ремонтный ангар одесского трамвайного депо

"Токио Стар" - один из самых недорогих отелей Одессы, расположенный недалеко от железнодорожного вокзала и рынка "Привоз". Самый дешевый номер "без окна" в нем стоил от 390 грн в сутки (около 1000 рублей, или $15,5).

Здание гостиницы - бывший ремонтный ангар одесского трамвайного депо. На сайте отела отмечается, что "Токио Стар" - "самый большой отель Одессы": в нем 273 номера.