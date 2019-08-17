Детеныш дюгоня по имени Мариам умерла, проглотив пластиковый мусор

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Восьмимесячный детеныш дюгоня Мариам, которая осталась сиротой и была спасена береговой службой Таиланда в апреле этого года, умерла, проглотив пластик.

Сообщается, что Мариам умерла в субботу, 17 августа, от кровяной инфекции и нагноения в желудке.

Вскрытие показало наличие большого количества пластикового мусора в ее кишечнике, в том числе кусок пластика длиной 20 сантиметров.

Media playback is unsupported on your device Мариам - дюгонь, который любит обниматься

Мариам заболела на прошлой неделе: она отказывалась от еды и начала быстро терять вес, говорит ветеринар Нантарика Чансуэ, ухаживавший за животным.

Как сообщают власти Таиланда, недавно Мариам пережила нападение взрослых особей дюгоня. И ухудшение ее состояния, возможно было связано и с шоком от пережитого.

Мариам стала звездой интернета после того, как социальных сетях опубликовали ее фотографию на руках у спасателей, обнаруживших ее близ пляжа в провинции Краби на юге-западном побережье Таиланда в апреле этого года.

Спасатели заметили, что детеныш дюгоня плывет к лодкам и, по всей видимости, ищет мать. Первые полтора года жизни детеныши дюгоня почти беспомощны и могут погибнуть, если останутся без матери. Поэтому спасатели взяли Мариам под свою опеку и выкармливали ее - вместе с ветеринарами и волонтерами, которые вызвались позаботиться о животном.

Департамент морских и прибрежных ресурсов Таиланда называл Мариам "любимицей страны". Ветеринары кормили Мариам по 15 раз в день, приезжая к ней на каноэ.

Дюгонь - вид водных млекопитающих, к которому также относилась истребленная человеком еще в 18 веке стеллерова корова. Длина тела взрослой особи дюгоня составляет от 2,5 до 4 м, вес достигает 600 кг. Дюгони сохранились только в тропическом поясе Индийского и Тихого океана. Крупные популяции у побережья Кении и Мозамбика сильно сократились после 1970-х годов.

В южном Таиланде осталось всего 250 дюгоней.

На дюгоней охотятся в основном из-за их мяса, которое по вкусу напоминает телятину. Также сокращение их популяции связано с деградацией среды обитания - в первую очередь из-за загрязнения океана. Кроме того, для охотников дюгонь - легкая добыча, так как это животное передвигается довольно медленно и его легко поймать.

В настоящее время вылов дюгоней сетями запрещен. Добыча разрешена в качестве традиционного промысла аборигенных народов.