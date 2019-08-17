Скончался аниматор, работавший над фильмом "Кто подставил кролика Роджера"

Правообладатель иллюстрации Ronald Grant Image caption В фильме 1988 года нарисованные персонажи взаимодействовали в кадре с живыми актерами

Аниматор Ричард Уильямс, трижды лауреат премий "Оскар" и БАФТА, работавший над фильмом "Кто подставил кролика Роджера", скончался на 87-м году жизни.

Уильямс родился в Торонто, но в 1950-е годы переехал жить в Великобританию. Его самая известная работа - фильм 1988 года "Кто подставил кролика Роджера", получивший четыре "Оскара".

Уильямс срежиссировал весь анимационный материал в фильме, а режиссер Роберт Земекис направлял действия живых актеров. На экране нарисованные и "реальные" персонажи встретились.

Также Уильямс работал над одним из фильмов саги о Джеймсе Бонде - "Казино Рояль" и над двумя фильмами из серии "Розовая пантера".

Уильямс скончался в своем бристольском доме в пятницу, о смерти аниматора в субботу объявила его семья.

Дочь аниматора Наташа Саттон Уильямс рассказала журналистам, что ее отец скоропостижно скончался от рака.

"Он вдохновлял всех, кто с ним встречался. И аниматоров и других людей, из верхов и низов общества, - сказала она. - Невероятно щедрый, теплый человек, который очень хотел больше узнать о мире".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Уильямс скончался в своем бристольском доме в пятницу

Сам Уильямс в интервью говорил, что в детстве его очень впечатлил мультфильм "Белоснежка", который он посмотрел в пять лет.

"Когда я был ребенком, я очень хотел попасть на студию Disney. Ребенком я был умным, поэтому я взял свои рисунки, пошел туда и попал внутрь", - рассказывал Уильямс в интервью Би-би-си в 2008 году.

"Они сделали про меня сюжет, и я пробыл там два дня. Можете представить, каково это для ребенка".

Затем, рассказывает Уильямс, ему сказали, чтобы он научился рисовать как следует, после чего он "потерял весь интерес к анимации", до тех пор пока ему не исполнилось 23 года.

По его словам, он вернулся к анимации, потому что его "рисунки пытались двигаться".

Свою первую премию БАФТА режиссер получил в 1958 году за мультфильм "Маленький остров", а первый "Оскар" ему принес не "Кролик Роджер", а адаптация "Рождественской песни" Чарльза Диккенса, вышедшая в 1971 году.