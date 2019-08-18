Американская полиция встала между правыми и левыми радикалами в Портленде

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ультраправые группы проводят в Портленде акцию против "внутреннего терроризма"

В Портленде, крупнейшем городе штата Орегон, прошли митинги крайне правых активистов, которые выступают против крайне левых. Накануне президент США Дональд Трамп пригрозил объявить "Антифа" террористической организацией.

Полиция в субботу проводила в Портленде масштабную операцию, чтобы разделить противоборствующие стороны.

По меньшей мере 13 человек были задержаны после стычек. Демонстрация правых направлялась к парку на набережной в центре города, когда их антифашистские противники пытались прорвать оцепление полиции.

Митинг сотен сторонников правой организации Proud Boys был встречен примерно таким же количеством активистов "Антифа", несколько стычек произошло между правыми и левыми радикалами, а также между антифашистами и полицией, сообщает агентство Рейтер.

Четыре человека обратились за помощью к врачам.

Заявленная цель крайне правых - добиться признания движения "Антифа" террористической организацией. Портленд при этом считается оплотом антифашистского движения.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что за ситуацией в Портленде нужно "внимательно следить". "Основное внимание надо обратить на то, чтобы "Антифа" была названа террористической организацией", - написал он в "Твиттере".

Пропустить Twitter пост , автор: @realDonaldTrump Major consideration is being given to naming ANTIFA an “ORGANIZATION OF TERROR.” Portland is being watched very closely. Hopefully the Mayor will be able to properly do his job! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 августа 2019 г.

Основным организатором митинга ультраправых стал Джо Биггс. Он сказал местному изданию The Oregonian: "Посмотрите на "Твиттер" президента Трампа. Он говорил о Портленде - сказал, что следит за "Антифа". Это все, чего мы хотели! Мы хотели национального внимания - и мы его получили. Миссия удалась".

Биггс состоит в организации Proud Boys, которая участвовали в предыдущих митингах крайне правых и жестоких уличных столкновениях в Портленде.

Члены местной группы "Антифа" решили провести контрдемонстрацию. В своем заявлении они обвинили своих противников в намерении "принести политическое насилие на наши улицы" - и призвали "защищать Портленд от нападения ультраправых".

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Главной задачей для полиции стало разделение противоборствующих сторон

Все это происходит спустя два года после митингов в Портленде, многие из которых были организованы лидером ультраправой группировки Patriot Prayer Джоуи Гибсоном и сопровождались насилием. Сейчас в отношении него ведется уголовное расследование.

Гибсон появился на митинге, неся в руках флаг США. На нем была красная бейсболка с надписью "Сделаем Америку снова великой" (предвыборный лозунг Трампа). "Я здесь просто за компанию", - сказал Гибсон, который только накануне был освобожден под залог.

Организаторы утверждают, что именно их митинг следует считать ответом на июньский инцидент, когда на ультраправой акции в Портленде антифашисты, как утверждается, избили Энди Нго - журналиста и блогера, обвинявшего в своих публикациях "Антифа" в насилии.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В июле в Портленде произошли столкновения между "Антифа" и крайне правыми

Oregonian утверждает, что число задержанных в субботу выше - 13. Издание пишет, в частности, что протестующие, одетые в черное, разбили стекла автобуса, который, как предполагается, перевозил сторонников Proud Boys.

В начале демонстраций полиция отделила протестующие группы друг от друга - и держала их в основном на расстоянии, хотя несколько стычек между ультралевыми и ультраправыми все-таки произошли.

Полиция сообщила, что у некоторых участников акций были изъяты металлические трубы и щиты, пишет Oregonian. О серьезных столкновениях не сообщалось.

Вечером в субботу Proud Boys выпустили пресс-релиз, в котором говорится, что они будут ежемесячно возвращаться в Портленд, если мэр города Тед Уилер "не возьмет на себя ответственность" и не приструнит активистов "Антифа".