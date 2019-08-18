Взрыв на свадьбе в Афганистане унес жизни более 60 человек

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Афганские медики доставили раненых в больницу

В одном из отелей на западе Кабула произошел взрыв, в результате которого погибли 63 человека и более 180 получили ранения.

Очевидцы сообщили Би-би-си, что смертник привел в действие взрывное устройство во время свадебной церемонии. Взрыв произошел около 22:40 по местному времени на западе столицы Афганистана в районе, в котором в основном проживают мусульмане-шииты.

МВД Афганистана подтвердило число погибших через несколько часов после взрыва. Фотографии в социальных сетях демонстрирует тела, разбросанные по свадебному залу среди перевернутых стульев и столов.

Афганские свадьбы часто собирают сотни гостей, они проводятся в больших залах, где мужчины обычно находятся отдельно от женщин и детей.

Один из гостей Мохаммад Фархаг сказал, что был в женской части, когда услышал сильный взрыв в мужской зоне. "Все выбежали на улицу, крича и плача", - сказал он агентству Франс пресс.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Смертник подорвал себя в зале для мужчин

"В течение примерно 20 минут зал был полон дыма. Почти все, кто был в секции для мужчин, были либо мертвы, либо ранены. Теперь, через два часа после взрыва, они все еще выносят тела из зала", - рассказал он.

Движение "Талибан" (запрещено в России) отрицает свою причастность к взрыву. Ни одна другая группировка не взяла на себя ответственность за него. Представитель талибов заявил, что группа решительно осуждает нападение.

Боевики-сунниты, в том числе талибы и члены "Исламского государства" (запрещено в России), неоднократно наносили удары по шиитам-хазарейцам, составляющим меньшинство в Афганистане и Пакистане.

Взрыв произошел всего через 10 дней после того, как мощное взрывное устройство взорвалось около полицейского участка в Кабуле. Тогда погибли 14 человек, около 150 получили ранения.

По данным МВД Афганистана, взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль. Ответственность за взрыв взяло на себя движение "Талибан".

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Родственники собрались возле больницы в Кабуле

В пятницу, 16 августа, в Пакистане был убит брат лидера "Талибана" в Афганистане Мулави Хайбатуллы Ахундзады Хафиз Ахмад. Как сообщалось, он погиб в результате взрыва бомбы, заложенной в мечети недалеко от города Кветта. Ответственность за эту атаку пока никто не взял.

Источник в афганской разведке сообщил Би-би-си, что Мавлави Хайбатулла Ахундзада должен был посетить молитву в этой мечети и, вероятно, именно он был предполагаемой целью.

Ситуация в стране продолжает оставаться напряженной, хотя талибы и США (в стране находятся тысячи американских военных) сейчас приблизились к заключению мирного соглашения. Представители "Талибана" и Вашингтона проводят мирные переговоры в столице Катара, обе стороны заявляли о прогрессе в переговорах.

В пятницу президент США Дональд Трамп писал в "Твиттере", что обе стороны стремятся заключить сделку - "если это возможно".

Сделка, как сообщалось, должна включать в себя поэтапный вывод войск США в обмен на гарантии талибов, что экстремистские группировки не будут использовать Афганистан для нападения на американские цели.

В феврале представители "Талибана" приезжали в Москву на переговоры с политиками, бывшими чиновниками и представителями оппозиции Афганистана. Встречу организовала афганская община России.