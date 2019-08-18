Воскресные протесты в Гонконге могут собрать до 300 тысяч человек

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Парк Виктория полностью заполнился вскоре после начала акции

В Гонконге в воскресенье проходит масштабная акция протеста. Организаторы ожидают, что в ней примет участие около 300 тысяч человек.

Демонстранты начали собираться в парке Виктория в 15:00 по местному времени (7:00 по Гринвичу, 10:00 по Москве), несмотря на дождливую погоду.

Организаторы планировали провести марш по улицам Гонконга, однако полиция не дала на него согласия и разрешила протестующим оставаться в парке до вечера.

Суббота в Гонконге прошла на удивление спокойно - серьезных столкновений не было, и некоторые демонстранты утверждали, что берегут силы для акции в воскресенье.

При этом организаторы из Гражданского фронта за права человека пообещали, что воскресная акция будет мирной, а за любые инциденты ответственность будет нести полиция.

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Представитель движения Бонни Лан в беседе с журналистами назвала отказ в проведени марша ненужным ограничением, и выразила сомнение, что парк Виктория сможет вместить всех желающих принять участие в акции.

"Парк Виктория просто не в состоянии вместить всех, потому что этот район может вместить только 100 тысяч человек, а мы ожидаем значительно больше участников", - сказала она.

Демонстрации в Гонконге начались в июне после внесения закона об упрощенной процедуре экстрадиции подозреваемых в другие страны, включая материковый Китай.

В 1997 году бывший британской колонией Гонконг был передан под управление Пекина по договору, в соответствии с которым коммунистическое правительство КНР обещало не менять политический и экономический строй на острове и поддерживать принцип "одна страна - две системы".

Упрощенная процедура высылки подозреваемых в Китай грозит преследованием инакомыслящих в Гонконге, считают противники закона.

Под давлением протестующих гонконгская администрация на неопределенное время сняла законопроект с рассмотрения, но оппозиция считает, что этого недостаточно и требует отозвать его окончательно.