"Все наши ледники ожидает та же участь". В Исландии простились с ледником Окйекудль

Правообладатель иллюстрации Rice University/Dominic Boyer/Cymene Howe Image caption Мемориальная доска - в память об исчезнувшем леднике

В Исландии прошла церемония торжественного прощания с ледником Окйекудль, который практически исчез с лица Земли в возрасте около 700 лет.

Ледник официально был объявлен погибшим в 2014 году, когда он утратил способность двигаться. То, что когда-то было гигантским ледником, превратилось в небольшой кусочек льда на вершине вулкана.

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На церемонию прощания прибыли премьер-министр и министр окружающей среды Исландии.

После вступительной речи главы правительства Катрин Якобсдоуттир, собравшиеся поднялись по склону вулкана, расположенного к северо-востоку от Рейкьявика, чтобы установить мемориальную доску с записанным на ней письмом для будущих поколений.

"Окйекудль - первый исландский ледник, утративший свой статус ледника", - говорится в послании.

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"В ближайшие 200 лет все наши ледники ожидает та же участь. Этот памятник здесь, чтобы показать, что мы знаем что происходит и что нужно сделать. Только вы знаете, удастся нам это сделать или нет".

В конце этого текста-посвящения, написанного исландским автором Андри Снаером Магнасоном, - дата церемонии прощания и цифра, обозначающая концентрацию углекислого газа в воздухе во всем мире - 415 на миллион.

Вот что сам Магнасон сказал в интервью Би-би-си: "Это очень символичный момент. У изменения климата нет начала или конца, и смысл нашего послания в том, чтобы напомнить самим себе, что исторические события происходят и мы не должны считать, что они - в порядке вещей. Мы должны понимать, какое значение они имеют".

Оддур Сигурдссон - гляциолог метеорологической службы Исландии, которая и объявила об исчезновении ледника Окйекудль в 2014 году. Сигурдссон фотографирует ледники страны на протяжении последних 50 лет, и именно он заметил в 2003 году, что снег тает, вместо того, чтобы скапливаться на леднике.

"Я подумал, что уровень снега небольшой, захотел отправиться туда и проверить. Я сделал это в 2014 году. Ледник не двигался, он не был достаточно толстым. Мы называем такой лед мертвым."

Гляциолог объясняет, что когда скапливается большое количество льда, его давление вынуждает всю массу ледника двигаться.

"В этом разница между тем, что мы называем ледником, и тем, что ледником не является. Ледник должен быть от 40 до 50 метров в толщину, чтобы начать двигаться".

Правообладатель иллюстрации Josh Okun Image caption Окйекудль находится на вершине вулкана Ок

В 2014 году вместе с Сигурдссоном к вершине вулкана, на котором располагался ледник, отправилась и съемочная группа. Но тогда, по словам гляциолога, проблема исчезновения ледника не привлекла достаточно внимания.

"Я был немного удивлен, потому что этот ледник виден из густонаселенных районов страны и с большей части исландской кольцевой автодороги. Его знают и многие дети из-за его своеобразного названия".

В разговор вступают антропологи Симн Хоуи и Доминик Бойер. Два профессора из университета Техаса сняли документальный фильм о гибели ледника в 2018 году и назвали его "Не все Ок", именно они выступили с идеей установки мемориальной доски в память о леднике.

Правообладатель иллюстрации EPA/NASA Image caption Слева ледник Окйекудль в 1986 году, справа - 1 августа 2019 года

"Это был очень важный рассказ о леднике, который привлек внимание к катастрофическим изменениям, повсеместно происходящим с ледниками на нашей планете. И эта история не была хорошо известна, - сказал Хоуи в интервью Би-би-си. - Одной из причин, по которой мы хотели сделать этот фильм, было желание сделать этот феномен наглядным. И для этого же нужна табличка".

"Люди почувствовали потерю, она заслуживала памятника, - объясняет Бойер. - Мемориальные доски признают человеческие свершения и великие события. Исчезновение ледника - тоже дело рук человека, хоть и очень сомнительное, потому что именно изменение климата, вызванное людьми, привело к смерти ледника".

"Это не первый растаявший ледник. Уже было много других, но меньших по размеру. Но теперь начинают исчезать ледники, подобные этому. Недолго осталось существовать и более крупным ледникам, тем, чьи названия хорошо известны. Они находятся под угрозой исчезновения", - добавляет он.

Ледники имеют огромное культурное значение для Исландии и не только для нее. Снайфедльсйёкюдль - увенчанный ледником вулкан на западе страны - является той самой точкой, откуда герои романа Жюля Верна начали свое путешествие к центру Земли. Этот ледник также уменьшается в размерах.

Правообладатель иллюстрации Josh Okun Image caption Доминик Бойер, Симен Хоуи и Магнус Сигурдссон ранее на этой неделе залезли в горы, чтобы подготовить место для мемориальной доски

"Мое поколение наизусть учило названия самых крупных гор, болот, фьордов. Все это имеет отношение к книгам из детства, - объясняет Магнасон. - То, что мы выучили наизусть в детстве как картину окружающего нас мира, больше таковым не является", - сокрушается он.

Сигурдссон проводил учет исладских ледников в 2000 году, установив, что по всему острову их чуть более 300. К 2017 году 56 небольших ледников исчезли.

"150 лет назад ни один исландец не подумал бы беспокоиться о состоянии ледников. Но теперь, когда они отступают, люди понимают, насколько прекрасно это творение природы".

"Старейшие ледники концентрируют в себе всю историю народа Исландии. Нам нужно восстановить эту историю до того, как они исчезнут", - говорит Сигурдссон.