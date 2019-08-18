СМИ: рабочим предложили внеурочные за посещение митинга Трампа

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Толпа на выступлении Трампа была мотивирована не только убеждениями, узнали журналисты

В преддверии визита президента США Дональда Трампа рабочим на строительстве нефтехимического завода около Питтсбурга было предложено посетить выступление президента или взять неоплачиваемый выходной, узнала местная газета Pittsburgh Post-Gazette.

Трамп выступал во вторник на строящемся заводе нефтяной компании Royal Dutch Shell около Питтсбурга. Это самая большая стройка в штате Пенсильвания на сегодняшний день.

Задействованным на строительстве завода рабочим было предложено выбрать: прийти в день визита Трампа и получить бонус за внеурочную работу или взять неоплачиваемый выходной, сообщает издание.

Эта схема была согласована руководством завода, строительными компаниями и представителями профсоюзов.

Специально уточнялось, что бонус получат только те рабочие, которые придут на работу к 7 часам утра, просканируют свой пропуск и затем стоя на ногах несколько часов буду ждать президента.

"Нет отметки - нет денег", - сообщил представитель строительной компании рабочим.

Кроме того, решившим посетить выступление рабочим запрещались любые выражения протеста или недовольства.

Правообладатель иллюстрации Official White House Photo by Tia Dufour Image caption После череды демократических побед в Пенсильвании, штат поддержал Трампа в 2016-м

В ответе на запрос газеты New York Times представитель компании Shell заявил, что рабочим было предложено явиться на работу или взять оплачиваемый выходной.

Он добавил, что решившие остаться дома рабочие получили меньшую компенсацию, чем посетившие выступление президента.

Выступление на заводе должно было быть посвящено вопросам энергетики, однако Трамп использовал его также для агитации в преддверии президентских выборов 2020 года.

Трамп заявил, что присутствовавшие в аудитории профсоюзные лидеры должны проголосовать за него в 2020-м году.

Профсоюзы активно участвуют в американской политике и традиционно делают крупные пожертвования на избирательные кампании в кандидатов от Демократической партии США (Республиканская партия получает от профсоюзов крайне мало пожертвований).

Сам Трамп написал в "Твиттере", что провел отличный день в Пенсильвании с "потрясающими рабочими", которыми гордится Америка. Он сопроводил твит видеозаписью с митинга, на котором запечатлена приветствующая его толпа.