Правообладатель иллюстрации Минобороны РФ Image caption Исследователи указывают на видео с танками Т-72Б3 как ключевое доказательство российского вмешательства

В выпущенном в воскресенье исследовании британская неправительственная группа Forensic Architecture ("Криминалистическая архитектура") утверждает, что смогла обнаружить новые доказательства участия российских вооруженных сил в боях за Иловайск на юго-востоке Украины в августе-сентябре 2014 года.

Выводы британских криминалистов основаны на анализе открытых источников с помощью технологии машинного обучения. Среди заказчиков исследования - украинская НКО, сотрудничающая с генеральной прокуратурой Украины.

Цель собранного материала - представить доказательства для поддержки иска, который рассматривается в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

Россия категорически отрицает участие своих вооруженных сил в конфликте на Украине.

Би-би-си попросила МИД России прокомментировать расследование "Криминалистической архитектуры". На момент публикации статьи ответа от представителей ведомства не поступило.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption По официальным данным, под Иловайском погибли 366 украинских военнослужащих

Новые методы и старый вопрос

Формат опубликованного в воскресенье материала - интерактивная платформа, которая содержит карту, хронологическую таблицу и базу с данными о более 150 эпизодах, произошедших в августе-сентябре 2014 года.

Группа называет свое исследование переломным моментом в области расследований по открытым источникам.

"Криминалистическая архитектура" изучила видеозаписи боев за Иловайск, на которых, как утверждается, засняты российские танки Т-72Б3. В 2014 году эти боевые машины находились на вооружении исключительно ВС РФ.

Чтобы дополнительно проверить утверждение о том, что на кадрах из Донбасса видны именно российские танки, "Криминалистическая архитектура" построила виртуальную модель танка Т-72Б3. Затем все фотографии и видеозаписи, на которых видно боевые машины, похожие на Т-72Б3, сопоставлялись с реконструированной компьютерной моделью танка.

Многие из представленных в исследовании сведений не являются новыми.

Так, утверждения о присутствии российских солдат и офицеров основаны на публикациях в российских и украинских СМИ.

Также еще в 2014 году австралийская организация "Служба исследования вооружений" сообщала о возможном присутствии российских войск на украинской территории, опираясь в том числе на фотографии танков Т-72Б3.

Министерство обороны Украины также утверждало, что в августе 2014 года танки Т-72Б3 участвовали в полномасштабном вторжении российских войск на территорию страны.

Кто проводил исследование?

"Криминалистическая архитектура" работает на базе колледжа Голдсмитс Университета Лондона. Группа получает финансирование из средств Европейской комиссии, а также фонда "Открытое общество" американского финансиста Джорджа Сороса, признанного в России "нежелательной организацией".

Выпущенное в воскресенье исследование было выполнено по заказу "Европейского центра защиты прав человека" и "Украинской правовой консультативной группы".

"Европейский центр защиты прав человека" при Мидлсекском университете в Британии получает финансовую поддержку от фонда "Открытое общество" Сороса и американского Национального фонда поддержки демократии, также внесенного в России в список нежелательных организаций.

Согласно сайту "Украинской правовой консультативной группы", она сотрудничает с генеральной прокуратурой Украины.

Исследование танков, заснятых под Иловайском, далеко не первое для "Криминалистической архитектуры". На их счету десятки различных расследований, проведенных при помощи метода построения моделей и компьютерной реконструкции.

Работ, так или иначе связанных с Россией, в этом списке немного. Есть несколько реконструкций событий в Сирии, в которых упоминаются действия российских военных. Эти исследования проводились по заказу Bellingcat.

Трудности идентификации

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Идентификация российской бронетехники, которую, как сообщали многочисленные источники, использовали участники вооруженных формирований ДНР и ЛНР, осложнена тем, что и на Украине, и в России основу парка боевых машин составляют изделия, выпущенные во времена СССР, либо созданные на их основе.

Тем не менее, некоторые особенности комплектования воинских частей в советских республиках привели к тому, что на момент начала конфликта в 2014 году в украинской армии на вооружении стояли в основном различные модификации танка Т-64, который разрабатывался и строился на Харьковском заводе имени Малышева.

На стороне ДНР и ЛНР также участвовало много таких машин, причем представители непризнанных образований утверждали, что танки и прочая бронетехника достались им в качестве трофеев из украинских воинских частей.

Т-64 очень легко отличить от остальных советских танков по сравнительно небольшим опорным каткам.

Появление на полях боев со стороны пророссийских формирований танков Т-72 разработки и производства нижнетагильского Уралвагонзавода также не внесло ясности: у украинских военных было на хранении, по разным данным, насколько десятков таких танков модификаций Т-72А и Т-72Б.

Когда украинские военные стали заявлять о танках Т-72Б3, воюющих на стороне сепаратистов, то объяснить их появление трофеями было уже нельзя: оборудование для этих модификаций было создано уже после распада СССР.

Отличить некоторые поздние модификации Т-72Б от Т-72Б3 довольно сложно, но специалисты определяли их по видеозаписям в интернете и даже репортажам телеканалов.

О том, что пророссийские формирования используют танки Т-72Б3 или БА, украинские и международные специалисты сообщали еще в 2014 году. Например, в докладе независимой военной консалтинговой компании ARES Raising Red Flags говорилось, что такие танки были замечены на территории восточной части Украины. Там же приводится и фотография Т-72Б3, который, как писали авторы со ссылкой на украинских военных, был подбит под Иловайском.

Две волны "поездок"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Россия категорически отрицает участие своих регулярных войск в украинском конфликте

Многочисленные журналисты, работавшие в зоне конфликта, а также волонтеры-расследователи предполагают, что как минимум дважды российские войска массово пересекали границу с Украиной, принимая участие в боевых действиях.

Первый раз это могло случиться во второй половине лета 2014 года, когда украинская армия и добровольческие батальоны вели активное наступление на позиции пророссийских боевиков.

Тогда российские военные могли вмешаться в конфликт, поучаствовав в организации иловайского и изваринского котлов. Первым об этом рассказал псковский депутат Лев Шлосберг, обнаруживший в регионе свежие могилы российских десантников, погибших, по всей видимости, именно в столкновениях на востоке Украины.

Корреспонденты Би-би-си также нашли одну из таких могил в Астрахани.

Второй раз российская армия могла пересечь границу с Украиной в феврале 2015 года, в разгар боев за Дебальцево. О том, что в боевых действиях на стороне "народных республик" принимали участие, например, танкисты из Бурятии и кадровые российские офицеры, активно писали как международные (материал Би-би-си по теме можно прочитать здесь), так и российские издания (примеры таких материалов можно увидеть здесь и здесь).

После этого регулярные части российской армии с территорий, подконтрольных пророссийским группировкам, вероятно, были выведены. Но и по сегодняшний день командование силами так называемых ДНР и ЛНР могут осуществлять прикомандированные из России кадровые офицеры.

Не считая нужным скрывать этот общеизвестный факт, о нем, например, рассказывал в своей последней книге писатель Захар Прилепин, который провел много времени с ДНР и даже командовал там какое-то время батальоном.