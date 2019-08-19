Forensic Architecture: в Британии реконструировали участие российских танков в боях в Иловайске
В выпущенном в воскресенье исследовании британская неправительственная группа Forensic Architecture ("Криминалистическая архитектура") утверждает, что смогла обнаружить новые доказательства участия российских вооруженных сил в боях за Иловайск на юго-востоке Украины в августе-сентябре 2014 года.
Выводы британских криминалистов основаны на анализе открытых источников с помощью технологии машинного обучения. Среди заказчиков исследования - украинская НКО, сотрудничающая с генеральной прокуратурой Украины.
Цель собранного материала - представить доказательства для поддержки иска, который рассматривается в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).
Россия категорически отрицает участие своих вооруженных сил в конфликте на Украине.
Би-би-си попросила МИД России прокомментировать расследование "Криминалистической архитектуры". На момент публикации статьи ответа от представителей ведомства не поступило.
Новые методы и старый вопрос
Формат опубликованного в воскресенье материала - интерактивная платформа, которая содержит карту, хронологическую таблицу и базу с данными о более 150 эпизодах, произошедших в августе-сентябре 2014 года.
Группа называет свое исследование переломным моментом в области расследований по открытым источникам.
"Криминалистическая архитектура" изучила видеозаписи боев за Иловайск, на которых, как утверждается, засняты российские танки Т-72Б3. В 2014 году эти боевые машины находились на вооружении исключительно ВС РФ.
Чтобы дополнительно проверить утверждение о том, что на кадрах из Донбасса видны именно российские танки, "Криминалистическая архитектура" построила виртуальную модель танка Т-72Б3. Затем все фотографии и видеозаписи, на которых видно боевые машины, похожие на Т-72Б3, сопоставлялись с реконструированной компьютерной моделью танка.
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Многие из представленных в исследовании сведений не являются новыми.
Так, утверждения о присутствии российских солдат и офицеров основаны на публикациях в российских и украинских СМИ.
Также еще в 2014 году австралийская организация "Служба исследования вооружений" сообщала о возможном присутствии российских войск на украинской территории, опираясь в том числе на фотографии танков Т-72Б3.
Министерство обороны Украины также утверждало, что в августе 2014 года танки Т-72Б3 участвовали в полномасштабном вторжении российских войск на территорию страны.
Кто проводил исследование?
"Криминалистическая архитектура" работает на базе колледжа Голдсмитс Университета Лондона. Группа получает финансирование из средств Европейской комиссии, а также фонда "Открытое общество" американского финансиста Джорджа Сороса, признанного в России "нежелательной организацией".
Выпущенное в воскресенье исследование было выполнено по заказу "Европейского центра защиты прав человека" и "Украинской правовой консультативной группы".
"Европейский центр защиты прав человека" при Мидлсекском университете в Британии получает финансовую поддержку от фонда "Открытое общество" Сороса и американского Национального фонда поддержки демократии, также внесенного в России в список нежелательных организаций.
Согласно сайту "Украинской правовой консультативной группы", она сотрудничает с генеральной прокуратурой Украины.
Исследование танков, заснятых под Иловайском, далеко не первое для "Криминалистической архитектуры". На их счету десятки различных расследований, проведенных при помощи метода построения моделей и компьютерной реконструкции.
Работ, так или иначе связанных с Россией, в этом списке немного. Есть несколько реконструкций событий в Сирии, в которых упоминаются действия российских военных. Эти исследования проводились по заказу Bellingcat.
Трудности идентификации
Идентификация российской бронетехники, которую, как сообщали многочисленные источники, использовали участники вооруженных формирований ДНР и ЛНР, осложнена тем, что и на Украине, и в России основу парка боевых машин составляют изделия, выпущенные во времена СССР, либо созданные на их основе.
Тем не менее, некоторые особенности комплектования воинских частей в советских республиках привели к тому, что на момент начала конфликта в 2014 году в украинской армии на вооружении стояли в основном различные модификации танка Т-64, который разрабатывался и строился на Харьковском заводе имени Малышева.
На стороне ДНР и ЛНР также участвовало много таких машин, причем представители непризнанных образований утверждали, что танки и прочая бронетехника достались им в качестве трофеев из украинских воинских частей.
Т-64 очень легко отличить от остальных советских танков по сравнительно небольшим опорным каткам.
Появление на полях боев со стороны пророссийских формирований танков Т-72 разработки и производства нижнетагильского Уралвагонзавода также не внесло ясности: у украинских военных было на хранении, по разным данным, насколько десятков таких танков модификаций Т-72А и Т-72Б.
Когда украинские военные стали заявлять о танках Т-72Б3, воюющих на стороне сепаратистов, то объяснить их появление трофеями было уже нельзя: оборудование для этих модификаций было создано уже после распада СССР.
Отличить некоторые поздние модификации Т-72Б от Т-72Б3 довольно сложно, но специалисты определяли их по видеозаписям в интернете и даже репортажам телеканалов.
О том, что пророссийские формирования используют танки Т-72Б3 или БА, украинские и международные специалисты сообщали еще в 2014 году. Например, в докладе независимой военной консалтинговой компании ARES Raising Red Flags говорилось, что такие танки были замечены на территории восточной части Украины. Там же приводится и фотография Т-72Б3, который, как писали авторы со ссылкой на украинских военных, был подбит под Иловайском.
Две волны "поездок"
Многочисленные журналисты, работавшие в зоне конфликта, а также волонтеры-расследователи предполагают, что как минимум дважды российские войска массово пересекали границу с Украиной, принимая участие в боевых действиях.
Первый раз это могло случиться во второй половине лета 2014 года, когда украинская армия и добровольческие батальоны вели активное наступление на позиции пророссийских боевиков.
Тогда российские военные могли вмешаться в конфликт, поучаствовав в организации иловайского и изваринского котлов. Первым об этом рассказал псковский депутат Лев Шлосберг, обнаруживший в регионе свежие могилы российских десантников, погибших, по всей видимости, именно в столкновениях на востоке Украины.
Корреспонденты Би-би-си также нашли одну из таких могил в Астрахани.
Второй раз российская армия могла пересечь границу с Украиной в феврале 2015 года, в разгар боев за Дебальцево. О том, что в боевых действиях на стороне "народных республик" принимали участие, например, танкисты из Бурятии и кадровые российские офицеры, активно писали как международные (материал Би-би-си по теме можно прочитать здесь), так и российские издания (примеры таких материалов можно увидеть здесь и здесь).
После этого регулярные части российской армии с территорий, подконтрольных пророссийским группировкам, вероятно, были выведены. Но и по сегодняшний день командование силами так называемых ДНР и ЛНР могут осуществлять прикомандированные из России кадровые офицеры.
Не считая нужным скрывать этот общеизвестный факт, о нем, например, рассказывал в своей последней книге писатель Захар Прилепин, который провел много времени с ДНР и даже командовал там какое-то время батальоном.