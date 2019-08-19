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В минувшую субботу в Москве продолжились акции протеста, но они оказались гораздо менее многочисленными, чем неделю назад.

Media playback is unsupported on your device "А Крупская тоже за кандидатов?": шестая неделя протестов в Москве за три минуты

На проспекте Академика Сахарова, одном из немногих мест, где власти обычно разрешают массовые акции, в этот раз прошел санкционированный митинг коммунистов. Лидер КПРФ с трибуны клеймил "оранжевую проказу". Некоторые из собравшихся, впрочем, говорили нашим корреспондентам, что они поддерживают протестное движение в Москве.

По подсчетам "Белого счетчика", на эту манифестацию собралось 4,5 тысячи человек - на порядок меньше, чем неделю назад.

Оппозиция, организовавшую предыдущий митинг, ограничилась одиночными пикетами на Бульварном кольце. Несмотря на присутствие большого количества ОМОНа, сотен задержанных, как в минувшие недели, не было.

Оппозиционные лидеры говорят, что отказ в регистрации независимых кандидатов в Мосгордуму, изначально спровоцировавший массовое недовольство в Москве, оспорить уже не удастся, а также что люди в Москве устали протестовать.

Наибольшее оживление у протестующих вызвал корреспондент канала "Россия" Ярослав Красиенко. Он автор репортажа с митинга на Сахарова 10 августа, в котором говорилось, что на акцию пришли провокаторы, цыгане и иностранцы, а молодежь якобы интересовал только рэп-концерт. Что он снял в этот раз, подробнее описано у "Медузы".

Мы тоже следили за тем, что показывали в субботу федеральные телеканалы. О протестах они рассказывали немного.

Мы продолжаем следить за развитием событий в режиме реального времени.

New York Times отмечает, что нынешние протесты не направлены впрямую против Путина, но за их повесткой стоит вопрос: кто и что будет после Путина. Сссылаясь на мнения экспертов, газета отмечает, что если оппозиция не расширит "повестку протестов", не выйдет за рамки выборов в московскую думу, то они могут сойти на нет. Но если темы, которые волнуют жителей всей страны, оппозиция сможет поднять на знамена протеста, то ситуация может стать серьезней, чем кажется сейчас.

Один из редакторов Washington Post Уильям Энглунд приехал в Москву и сравнивает протесты последних недель с первыми демократическими митингами позднего СССР 30 лет тому назад, свидетелем которых он был в бытность московским корреспондентом.

По мнению американского журналиста, в тех митингах было больше огня, жара и дискуссий и меньше ярости. Тогда одни и те же проблемы волновали жителей всей страны, что было видно даже по публикациям в прессе. В 2011-2012 годах лидеры других протестов так и не нашли языка, который позволил бы им общаться с остальной частью России, и протесты прекратились. Удастся ли избежать этого сейчас?

Газета "Ведомости" пытается оценить, как протесты повлияют на явку на выборах в Мосгордуму, но эксперты расходятся в оценках.

Одни считают, что явка будет выше, а явка более 30% обычно дает непредсказуемые результаты и скорее приведет к поражению провластных кандидатов.

Другие полагают, что явка будет низкой, поскольку избиратель не пойдет на участки, раз большинство альтернативных кандидатов не допущены.

Но эксперты сходятся в том, что в московской мэрии озабочены влиянием протестов на явку.

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Несанкционированный марш в Гонконге не разогнали

В Гонконге в минувшее воскресенье также продолжились протесты (как и в Москве, они давно переросли то событие, которое их спровоцировало, - в данном случае законопроект, позволявший экстрадировать жителей города в материковый Китай).

Полиция разрешила митинг, но не шествие, однако тысячи протестующих ее не послушали и все равно двинулись к центру города. Организаторы насчитали 1,7 миллиона собравшихся. Полиция и Пекин в этот раз не пытались им помешать.

"Брексит" без договора

Выход Британии из ЕС без договора 31 октября - а именно это произойдет автоматически, если стороны не предпримут что-нибудь, чтобы избежать подобного исхода, при этом правительство Бориса Джонсона обещает добиться "брексита" любой ценой, даже такой, - сулит стране целый ряд неприятных последствий.

Свежие продукты станут дороже и менее доступны;

Между входящей в состав Британии Северной Ирландией и независимой Ирландской Республикой будет создана полноценная граница;

Появятся проблемы с поставками топлива;

Поставки лекарств, включая инсулин и вакцины от гриппа, замедлятся;

Из-за нехватки продуктов и лекарств начнутся беспорядки и волнения;

Возникнут задержки в авиа- и железнодорожном сообщении с континентальной Европой;

Работа британских портов нарушится на срок до трех месяцев из-за таможенных проверок.

Эти последствия перечисляются в правительственном досье, которое просочилось в прессу в воскресенье. В документе отмечается, что это "наиболее вероятные" и еще не самые худшие последствия.

В правительстве подтвердили достоверность документа, однако позже стали настаивать, что это не "базовый", а наиболее пессимистичный сценарий.

Граница, разделяющая остров Ирландия, - это серьезная опасность. На всем острове ее появление рассматривается как прелюдия к возвращению в кровавое прошлое

Варианты будущих отношений Британии с Евросоюзом: от вступления в Единый рынок (как Норвегия) до торговли по правилам ВТО (примерно как Россия) мы разбирали здесь.

Исландские ледники тают

Исландия известна своими ледниками (их площадь составляет порядка 11% территории страны), но они стремительно сокращаются. В воскресенье в стране официально простились с ледником Окйекудль. Еще в 2014 году он перестал расти, и вот теперь его больше нет.

Это наглядный пример глобального потепления климата. Исландцы готовятся к тому, что в недалеком будущем все их ледники исчезнут.

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Большие ожидания от встречи Путина и Макрона

И международная, и российская пресса со всей серьезностью относятся к предстоящей встрече президентов Франции и России, которая должна пройти сегодня.

Daily Telegraph считает, что Эммануэль Макрон попытается разрядить напряженность в отношениях с Россией. Его уже раскритиковали за приглашение российского лидера во Францию, несмотря на то, что Путин подавляет протесты оппозиции в Москве и остается непримиримым в вопросах Крыма и Сирии.

Президент Франции хочет убедить Путина, что улучшение отношений с западными странами может помочь восстановить место России в группе промышленно развитых стран.

Газета отмечает, что накануне саммита G7, который пройдет в ближайшие выходные в Биаррице, Макрон встретится не только с российским президентом, но и с британским премьером, таким образом рассчитывая разрешить "две главные угрозы успеху европейского проекта".

Бывший министр иностранных дел Франции Юбер Ведрин сказал изданию, что Макрон прав, пытаясь восстановить диалог. Он отмечает, что именно Франция и Германия настаивали на восстановлении членства России в Парламентской ассамблее Совета Европы и большинство других стран согласилось с тем, что предпочтительнее взаимодействовать с Россией, которая всегда останется частью континента, чем при помощи санкций и осуждения подталкивать ее к союзу с Китаем.

Financial Times считает, что главными вопросами на переговорах лидеров двух стран станут иранский и украинский кризисы.

Об этом газете сказал один из высокопоставленных чиновников Макрона: "Украина - это серьезная проблема безопасности в центре Европы, которую необходимо решить, чтобы у нас были стабильные отношения с Россией".

Сильные деловые и торговые связи делают Париж одним из ключевых партнеров Москвы в Европе, несмотря на годы плохих отношений между Россией и Западом. Надежды на продуктивную встречу усилились благодаря переводу на прошлой неделе французского финансиста Филиппа Дельпаля под домашний арест в России.

Макрон инвестирует в эту новую инициативу, несмотря на опасения по поводу вмешательства России во внутреннюю политику Франции и опасения по поводу подавления Путиным недавних демонстраций его оппонентов в Москве.

Президент Франции даже согласился присутствовать на параде на Красной площади 9 мая следующего года.

Российская пресса также с интересом ждет встречи Макрона и Путина.

Глава центра французских исследований Института Европы РАН доктор исторических наук Юрий Рубинский в интервью "Коммерсанту" также называет темы Украины, Ближнего Востока и ядерного противостояния основными темами.

Также Рубинский отмечает, что сейчас Макрон, похоже, единственный из лидеров крупных западных стран, с кем Путин может обсуждать внешнеполитические неотложные вопросы, так как Меркель уходит со своего поста, Джонсон погружен в "брексит", а Трамп уже включился в гонку за второй срок. Да и вообще в роли если не посредника, то участника поиска компромиссных решений Макрону трудно сейчас найти конкурента.

Пенсионный возраст в Британии собираются опять повысить

Влиятельный британский аналитический центр советует правительству повысить пенсионный возраст в стране до 75 лет, утверждая, что это благоприятно скажется на здоровье и благополучии стареющего населения и в то же время приведет к экономии государственных средств.

Об этом пишет Times, ссылаясь на доклад Центра социальной справедливости, возглавляемый бывшим лидером консерваторов Иэном Данканом Смитом.

В документе подчеркивается, что Великобритания больше не может позволить себе ограничиваться обещанным повышением пенсионного возраста до 67 лет к 2028 году. Необходимо к 2028 году начать выдавать государственную пенсию лишь с 70 лет, а с 2035 года - с 75.

Газета отмечает, что если правительство примет предложенную корректировку, то первыми пострадавшими станут родившиеся в 1961-1977 годах.

Докладчики оптимистично обосновывают свое предложение тем, что сегодняшние пожилые люди более здоровы, чем когда-либо, и имеют более высокие оценки по когнитивным тестам, а для многих 70 - это новые 50.

Критики проекта напоминают, что с одной стороны так можно и не дожить до пенсии, а с другой стороны люди в Британии и так не могут найти работу после 50 лет, на что же могут рассчитывать 70-летние?

Times напоминает, что пенсионный возраст в стране был поднят всего два года назад.

В субботу Телеграм-канал "База" опубликовал расшифровки переговоров с диспетчерами пилотов самолета "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку на минувшей неделе в районе аэропорта Жуковский.

Официально Росавиация обещает обнародовать расшифровку 19 августа.

События развивались очень быстро. Спустя минуту после сигнала бедствия пилот сообщил, что лайнер уже на земле.

Если вам требуется помощь экстренных служб, они могут попросить сообщить ваше местонахождение с помощью трех слов. Британские спасатели взяли на вооружение приложение what3words. Случайная комбинация из трех слов однозначно определяют ваше местоположение в квадрате три на три метра. Если вы находитесь в многоэтажном здании, то каждый этаж приложение делит на такие квадраты.

В России и с русским языком приложение тоже работает, но практически не используется. "Причина проста - очень низкое проникновение сервиса. Ни у одного из потерявшихся в этом году не было установлено это приложение, а установить его в лесу или невозможно, или бессмысленно", - рассказали нам в поисково-спасательном отряде "Лиза-Алерт", где вообще-то о его существовании знают.

В МЧС России нам ответили, что ведомство "активно поддерживает использование технических разработок в области информирования и оповещения населения о возможных и произошедших чрезвычайных ситуациях, а также способствующих обнаружению и спасению пострадавших".

"Приложение к смартфонам what3words российским ведомством не используется", - добавили в МЧС.

Дайджест подготовили Анна Белевская и Павел Феденко