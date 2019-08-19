Адвокат: фигуранту "московского дела" Даниле Беглецу смягчили обвинение

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Фигуранту дела о "массовых беспорядках" в Москве 27 июля Даниле Беглецу переквалифицировали обвинение с участия в массовых беспорядках на насилие в отношении представителя власти, утверждает его адвокат. Но суд оставил его под арестом, а прокуратура заявила, что не была уведомлена о смягчении обвинения.

Изначально Беглецу было предъявлено обвинение по части 2 статьи 212 УК РФ, которая предполагает наказание до восьми лет лишения свободы, но ему переквалифицировали его на часть 1 статьи 318 УК РФ (до пяти лет колонии), сообщил во время рассмотрения апелляции на арест Беглеца в Мосгорсуде его адвокат Ильнур Шарапов, передает корреспондент Би-би-си.

Дело в отношении Беглеца выделили в отдельное производство, следствие по нему уже завершено.

Даниле Беглецу 27 лет. У него на иждивении находятся жена и двое детей - двухлетний сын и трехмесячная дочь. Во время заседания в Мосгорсуде выступила жена Беглеца Диана. Она рассказала, что муж обеспечивает всю семью (он занимается производством кроватей), платит за съемную квартиру, а также охарактеризовала супруга как ответственного и любящего детей человека.

Беглец был задержан во время акции протеста в центре Москвы 27 июля, Басманный суд заключил его под стражу по обвинению в участии в массовых беспорядках. По версии следствия, Беглец толкнул рукой сотрудника правоохранительных органов.

После задержания 27 июля его сначала отпустили, но 9 августа Следственный комитет России сообщил, что Беглец был объявлен в розыск, а затем задержан. Как пояснил Би-би-си адвокат обвиняемого Станислав Рыбчинский, Беглеца задержали на основании двух видеозаписей, которые есть в деле: на одной из них видно, как Беглец уронил наушники и поднимает их, на второй - как Беглец двигает рукой в сторону сотрудников Росгвардии, но что именно он делает, из видеозаписи неясно.

В отличии от остальных фигурантов дела о "массовых беспорядках" 27 июля, которые выступали на апелляции в Мосгорсуде по видеосвязи, Беглеца доставили в суд. Во время заседания он сидел в кедах без шнурков, опустив голову в капюшоне.

Во время рассмотрения апелляции на арест в Мосгорсуде сторона защиты обвиняемого попросила суд изменить ему меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест. Адвокат Ильнур Шарапов обратил внимание на то, что Басманный суд принял решение об аресте его подзащитного на основе материалов по более тяжкой статье. После переквалификации дела необходимости оставлять его под стражей нет, отметил адвокат.

Он также добавил, что нет никаких доказательств того, что Беглец может скрыться от суда, и что все свидетели по делу уже допрошены, в связи с чем оказать на них давление уже нельзя.

Сам Беглец во время заседания также просил суд отправить его из СИЗО под домашний арест. "Пускай мне все ноги и руки завешают браслетами, но я хочу быть с детьми", - заявил он. Его жена и мать, присутствующие в зале, во время его слов плакали.

Прокурор, в свою очередь, заявил, что оснований для отмены ареста Беглеца нет. По мнению прокурора, с Беглеца не сняты обвинения в участии в массовых беспорядках, так как следователь не выступал с постановлением о закрытии уголовного дела.

Суд оставил меру пресечения в виде ареста в силе. После окончания заседания мать Беглеца упала перед залом суда на колени и начала рыдать.

Параллельно с заседанием по апелляции на арест Беглеца в Мосгорсуде проходило заседание по апелляции на арест 36-летнего волонтера штаба Любови Соболь Сергея Фомина, еще одного фигуранта дела о "массовых беспорядках" 27 июля, которого Басманный суд также заключил под стражу. Он выступал в суде по видеосвязи.

Также как и в случае с Беглецом, защита Фомина просила суд изменить ему меру пресечения на домашний арест, но судья оставила решение о его аресте в силе.