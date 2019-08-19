Станции замера радиации отключились после взрыва в Северодвинске. Одна - под Москвой

Правообладатель иллюстрации Vladimir Smirnov/Tass Image caption По словам Лассины Зербо, российские власти, возможно, пытаются ограничить распространение сведений об аварии под Северодвинском

Две станции мониторинга радиации, расположенные в Дубне и Кирове, перестали передавать данные через два дня после взрыва в ядерном центре под Северодвинском. На это обратил внимание исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) Лассина Зербо.

8 августа минобороны России сообщило о взрыве при испытании жидкостной реактивной двигательной установки на полигоне под Северодвинском в Архангельской области. В результате погибли пять сотрудников Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ).

В понедельник Зербо опубликовал в своем "Твиттере" интерактивную карту, на которой показано, как облако радиации могло распространяться над территорией центральной России после взрыва.

В интервью изданию Wall Street Journal Зербо сообщил, что отсутствие информации из мониторинговых центров в Дубне и Кирове обеспокоило специалистов ДВЗЯИ. На вопрос о причинах молчания станций российские чиновники ответили, что испытывают проблемы с сетью и связью.

Это вызвало подозрение наблюдателей в том, что российские власти пытаются ограничить распространение сведений об аварии, отметил Зербо.

На территории России расположены восемь радионуклидных станций, которые проводят замеры радиации в рамках договора о запрете ядерных испытаний. На карте их расположения, опубликованной на официальном сайте организации, следящей за соблюдением договора, видно, что станции в Дубне и Кирове - самые близкие к Северодвинску из тех, что расположены в России.

Мониторинг соблюдения договора проводится Службой специального контроля минобороны России. Русская служба Би-би-си направила запрос в военное ведомство и ожидает ответа.

Что взорвалось под Северодвинском?

Какие именно испытания привели к взрыву под Северодвинском, до сих пор точно не известно.

Минобороны сообщало, что произошел взрыв и возгорание изделия при испытании "жидкостной реактивной двигательной установки". 10 августа "Росатом" заявил, что на морской платформе проходили испытания ракеты "с радиоизотопным источником питания".

По информации газеты New York Times, чиновники в США подозревают, что под Северодвинском, возможно, проходили испытания крылатой ракеты с ядерной установкой "Буревестник", о которой президент России Владимир Путин впервые рассказал в марте 2018 года. Эту же версию поддержал у себя в "Твиттере" президент США Дональд Трамп.

Газета "Ведомости" писала со ссылкой на источник в оборонной промышленности, что сотрудники ВНИИЭФ погибли при испытании двигателя корабельной ракеты, состоявшей на вооружении ВМФ России.

12 августа стало известно, что восемь сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ были награждены орденами Мужества (пятеро из них - посмертно).