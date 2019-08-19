США испытали крылатую ракету дальностью свыше 500 км - первую после выхода из ДРСМД

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Испытания прошли на острове Сан-Николас в Калифорнии

Американские военные впервые после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) испытали крылатую ракету наземного базирования. Дальность ее полета составила более 500 километров, запуск состоялся 18 августа с острова Сан-Николас в Калифорнии.

"США провели испытания крылатой ракеты наземного базирования. Ракета успешно поразила цель во время полета дальностью более 500 км", - цитирует заявление Пентагона агентство Рейтер.

Представители Пентагона заявляли о намерении испытать ракету дальностью примерно в тысячу километров еще в марте. Там также надеялись в ноябре провести испытания баллистической ракеты средней дальности.

Испытания ракет радиусом действия от 500 до 5500 километров были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, из которого США и Россия вышли 2 августа этого года. Этот договор был подписан Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым в 1987 году.

О том, что Вашингтон в одностороннем порядке приостанавливает все обязательства, принятые при подписании ДРСМД, и начинает процесс выхода из него, президент США Дональд Трамп объявил еще 1 февраля этого года.

На следующий день, 2 февраля, российский президент Владимир Путин заявил, что ответ России на эти действия будет зеркальным. 4 марта Путин подписал указ о приостановлении выполнения Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Причиной выхода из договора США называли нарушения с российской стороны. Власти США утверждают, что Россия тайно разработала новую крылатую ракету, дальность которой существенно превышает 500 километров. Россия утверждает, что дальность разработанной ракеты не превышает 500 км.

Вашингтон требовал от Москвы уничтожить эти ракеты, и срок ультиматума истек 2 февраля.