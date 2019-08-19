Путин впервые прокомментировал протестные акции в Москве

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Президент России Владимир Путин, прибывший с рабочим визитом во Францию, впервые высказался о протестных акциях в Москве. Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, почему тот не комментирует происходящее в российской столице, говорил, что "совсем не по каждому вопросу президенту надо высказывать свою точку зрения".

"Не скажу ничего нового: граждане имеют право на мирные законные протесты, а власти должны обеспечить реализацию этих прав. Но никто - ни власти, ни какие-то группы граждан не имеют права нарушать действующий закон и доводить ситуацию до абсурда, либо до столкновения с властями. Это нарушение закона, и все, кто виновен в этих нарушениях, должны быть привлечены к ответственности", - заявил Путин на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Путин также упомянул протесты "желтых жилетов" во Франции и заявил, что российские власти не хотят, чтобы подобные события происходили в Москве. "И [мы] будем делать все, чтобы наша внутриполитическая ситуация развивалась строго в рамках закона", - сказал он.

Незарегистрированным кандидатам, по словам Путина, следовало подавать в суд и добиваться регистрации на выборах там.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что глава государства обращает внимание на происходящее в Москве, но "в России ежедневно происходит огромное количество событий" и "совсем не по каждому вопросу президенту надо высказывать свою точку зрения".

Акции протеста из-за недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму проходят в Москве с середины июля. 10 августа на проспекте Сахарова состоялся согласованный властями митинг, в котором, по данным "Белого счетчика", приняли участие до 60 тысяч человек. На несанкционированных акциях полиция массово и зачастую жестко задерживала протестующих, кроме того, было возбуждено дело о массовых беспорядках.

Встреча с Макроном

Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник принял Путина в своей летней резиденции на Лазурном берегу, где часто встречается с зарубежными гостями. Путина Макрон раньше туда не приглашал.

Встреча двух лидеров началась сразу с выхода к прессе. Как отмечал помощник российского президента Юрий Ушаков, на такой "несколько странной" программе настаивала французская сторона, в то время как Москва пыталась доказать, что пресс-конференцию целесообразнее провести по итогам переговоров.

Макрон во время пресс-конференции заявил, что между Россией и западными странами есть "определенные разногласия", но выразил надежду на то, что сторонам "удастся вместе поработать над безопасностью континента".

"Отношения между Францией и Россией, Россией и ЕС - играют решающую роль. Я говорил это много раз… Россия - европейская (страна). И мы глубоко верим в эту Европу, которая простирается от Лиссабона до Владивостока", - заявил Макрон (цитата по РИА Новости).

Путин поблагодарил Францию за ее позицию по возвращению российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы и заявил, что надеется на то, что европейцы настроены услышать Россию по вопросу международной безопасности.

Главными темами переговоров в Кремле ранее называли урегулирование на Украине, ситуацию вокруг Ирана, перспективы проведения саммита Россия-Франция-Германия-Турция по Сирии, а также перезапуск диалога Россия-Евросоюз в свете смены европейского руководства.

Как отмечал Ушаков, после первой личной встречи, прошедшей в мае 2017 года в Версале, Путин и Макрон "наладили интенсивный и конструктивный диалог" - в 2018 году они виделись пять раз, а в июне нынешнего года успели побеседовать на полях саммита "двадцатки" в Осаке.

О нынешней встрече, по словам Ушакова, Путин и Макрон договорились в ходе телефонного разговора, состоявшегося 18 июля. Тогда же Макрон принял приглашение Путина приехать в Москву на празднование Дня Победы в 2020 году, сообщали в Кремле.

Правообладатель иллюстрации Mikhail Metzel/TASS

16 августа Ушаков, анонсируя визит российского президента во Францию, рассказал, что Путин и Макрон неоднократно обсуждали ситуацию с французским финансистом, партнером фонда Baring Vostok Филиппом Дельпалем, переведенным из СИЗО под домашний арест.

"15 августа, вы знаете, Филипп Дельпаль, французский бизнесмен, партнер фонда Baring Vostok освобожден из тюрьмы и переведен под домашний арест. Это я упоминаю в связи с тем, что французский президент об этом неоднократно разговаривал с нашим президентом. Вот непосредственно перед визитом [Путина во Францию] такое решение суда", - заявил Ушаков.

Как отмечают российские политологи, встреча с Путиным важна для Макрона, который в конце недели будет принимать во французском Биаррице лидеров G7. "Макрон стремится выиграть лидерскую гонку в Европе, поэтому он заинтересован в том, чтобы ситуация в Донбассе разрешилась, а Франции достались основные лавры миротворца", - заявила РБК эксперт Российского института стратегических исследований Надежда Узунова.

Глава центра французских исследований Института Европы РАН доктор исторических наук Юрий Рубинский в свою очередь отмечает, что Макрон остается единственным из лидеров крупных западных стран, с кем Путин может обсуждать внешнеполитические неотложные вопросы - канцлер ФРГ Ангела Меркель находится на излете своей политической карьеры, новый премьер Британии Борис Джонсон погружен в "брексит", а президент США Дональд Трамп уже включился в гонку за второй срок.