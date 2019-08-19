Ветераны-"афганцы" и герои России проведут в субботу митинг на проспекте Сахарова

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В ближайшую субботу на проспекте Сахарова в Москве состоится митинг-концерт, посвященный Дню российского флага. Как выяснила Русская служба Би-би-си, его организуют ветеранские организации героев России и "афганцев", а заявку на него подали депутат Госдумы от Москвы и бывший руководитель московского муниципального образования. Ранее мэрия столицы отказалась согласовать на Сахарова очередную акцию оппозиции за честные выборы и в поддержку политзаключенных.

В Москве уже месяц продолжаются уличные протесты из-за недопуска независимых кандидатов на выборы Мосгордумы. Обычно они проходят по субботам. Однако в эту субботу оппозиционерам, вероятно, не удастся провести в центре города согласованную с властями акцию. На традиционной для протестов площадке - проспекте Сахарова - состоится митинг-концерт в честь Дня российского флага.

В последние годы в честь этого праздника заметных мероприятий в Москве не устраивали. Будущий митинг на проспекте Сахарова, по словам его организаторов, пройдет при поддержке мэрии Москвы. На предыдущие акции оппозиции городские власти предпочитали реагировать иначе: в дни протестов они проводили фестивали и ярмарки - например, "Бургерфест" и "Шашлык Live" в парке Горького.

Ветераны - за флаг

Мероприятие организуют две ветеранские организации - Российская ассоциация героев (объединение обладателей звания Герой России) и Российский союз ветеранов Афганистана. Об этом Би-би-си рассказали два собеседника в мэрии Москвы, не уполномоченные комментировать этот вопрос в СМИ, а также источник, близкий к мэрии. В самих организациях подтвердили, что готовят акцию.

Заявку на митинг численностью 50 тысяч участников подали вице-президент Российской ассоциации героев, депутат Госдумы от Москвы, единоросс Николай Антошкин и зампредседателя правления Российского союза ветеранов Афганистана, бывший руководитель московского муниципального образования Пресня Петр Петров.

22 августа в России отмечается День флага. "Но это же четверг, рабочий день, никого не собрать. А суббота - самый оптимальный день, люди придут с семьями. Это серьезное государственное мероприятие, 350 лет российскому флагу", - объясняет Петров выбор даты и смысл мероприятия.

По словам Петрова, который также входит в московский региональный политсовет "Единой России", они с Антошкиным подали заявку на проведение митинга "в десятых числах августа", а согласовали ее спустя неделю.

Цель митинга - "патриотическое воспитание молодежи", говорит Антошкин. В организации мероприятия, по его словам, помогает мэрия Москвы, она же предложила провести его на проспекте Сахарова. На звонки и сообщения корреспондента Би-би-си пресс-секретарь мэра и правительства города Гульнара Пенькова не ответила. Би-би-си обратилась с запросом в мэрию Москвы и ожидает ответа.

Митинг на проспекте Сахарова прорекламировал у себя в "Фейсбуке" официальный телеканал правительства Москвы ТВЦ. Кроме того, телеканал анонсировал концерт на Поклонной горе 25 августа, также посвященный Дню флага.

Проспект Сахарова - традиционная площадка для акций российской несистемной оппозиции. 10 августа там состоялась одна из крупнейших протестных акций за последние восемь лет - митинг за честные выборы и против полицейского произвола, на него пришли около 50 тысяч человек. Но на прошлой неделе мэрия отказалась согласовать оппозиции шествие от улицы Каланчевская по проспекту Сахарова 24 августа, поскольку оно "создаст помехи движению" и "ограничит доступ москвичей и гостей столицы к объектам социальной инфраструктуры". Власти Москвы предложили оппозиции в качестве альтернативы провести шествие или митинг в Марьине. Обычно там проходят националистические "Русские марши".

При этом мэрия согласовала заявку на митинг на проспекте Сахарова 25 августа, которую подала Либертарианская партия. Но сами либертарианцы не согласны на такой вариант - они настаивают на шествии от Пушкинской площади до проспекта Сахарова.

На вопрос, не боятся ли организаторы критики со стороны оппозиции, Петров ответил: "Я уже давно ничего не боюсь. Я полковник, прошел Афганистан. Чего мне бояться? Когда в 2014 году говорили, что приедут с Украины эшелоны, тут что-то поднимут, я своим сказал: "Ребята, за час соберетесь [приехать], если надо?" Они ответили: "Да за 30 минут соберемся".

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"Голубые береты", Тимати и флешмобы

По словам организаторов, в субботу с полудня до двух часов на проспекте Сахарова пройдут "молодежные флешмобы". По словам собеседника Би-би-си, близкого к мэрии, один из флешмобов будет заключаться в том, что люди, одетые в цвета триколора, выстроятся в фигуру в виде флага.

С двух часов начнется митинг-концерт. Из артистов свое участие в нем подтвердил ансамбль ВДВ "Голубые береты", рэпер Тимати и певец Денис Майданов, сказал Би-би-си Петров. Антошкин также сообщил, что эти артисты выступят на мероприятии.

"Это патриотическое мероприятие, но хотелось бы, чтобы и для молодежи это было интересно", - объяснил Петров выбор артистов. По его словам, приглашение выступить организаторы также направили музыканту Сергею Шнурову. Но концертный директор артиста на вопрос о возможном участии в митинге-концерте сказала: "У меня нет такой информации".

Агент Тимати сказал Би-би-си, что "артист, как обычно, в августе в отпуске". Про концерт 24 августа агент не слышал. Денис Майданов написал корреспонденту Би-би-си в смс, что у него в этот день давно запланировано выступление на Дне города во Всеволожске.

"Конечно!" - ответил на вопрос, будет ли участвовать в митинге-концерте ансамбль ВДВ "Голубые береты", его руководитель.

В качестве ведущих на митинг пригласили спортивного журналиста и комментатора Дмитрия Губерниева и ведущую Первого канала Светлану Зейналову.

"Переговоры ведем [с организаторами], рано пока что-то говорить", - сообщил Би-би-си Губерниев. В 2018 году он как доверенное лицо Владимира Путина вел его предвыборный митинг в Лужниках.

"Были такие разговоры с организаторами", - рассказала Би-би-си Зейналова, добавив, что пока договор об участии в мероприятии не подписывала.

Среди спикеров митинга, по словам его организатора Петрова, будут сенатор, руководитель Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич, депутат Госдумы, исследователь Арктики Артур Чилингаров, актер Василий Лановой, олимпийские чемпионы Светлана Хоркина и Алексей Немов.

"Еще мы пытаемся пригласить [пилота "Уральских авиалиний", Героя России] Дамира Юсупова. Его сейчас дергают во все стороны, но хотелось бы, чтобы он два-три слова сказал, это знаково", - поделился Петров. Юсупов не ответил на сообщение корреспондента Би-би-си в одной из соцсетей.

Кто придет на митинг

На сайте государственного бюджетного учреждения города Москвы "Ресурсный центр по развитию и поддержке волонтёрского движения "Мосволонтёр" в списке ближайших событий значится День флага. В сообщении на сайте говорится, что для мероприятий, которые, пройдут 22 и 24 августа, разыскиваются волонтеры. Им должно быть больше 16 лет, от них требуются "осознанность, активность, доброжелательность".

Волонтеры будут работать два дня. В четверг они проведут флешмоб на Поклонной горе, а в субботу будут помогать с организацией митинга на проспекте Сахарова и также проведут флешмоб. Экипировку ГБУ обещает предоставить само.

Помимо волонтеров, на митинг придут члены детско-юношеского патриотического движения под патронажем минобороны "Юнармия" и учащиеся кадетских корпусов, сказал Би-би-си Петров. По его словам, приедут и его собственные друзья-ветераны войны в Афганистане из Пушкина и Сергиева Посада.

Кроме того, прийти на митинг попросили и сотрудников правительства Москвы - об этом рассказал Би-би-си собеседник в одном из городских департаментов.

На вопрос, приглашены ли на мероприятие кандидаты в Мосгордуму и будет ли на митинге затронута тема выборов, Петров ответил резко отрицательно.

"Мы не хотели бы, чтобы эта тема поднималась. Выборы сами по себе, а это государственный праздник. А кто на выборах - пусть во дворах там встречаются с жителями", - говорит он.

По словам Петрова, из высокопоставленных чиновников на митинг никого не приглашали.