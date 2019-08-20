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Президент России Владимир Путин впервые высказался о московских протестах, изначально спровоцированных отказом допустить независимых от мэра Сергея Собянина кандидатов на выборы в Мосгордуму.

Во вторник на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном Путин сказал, что граждане имеют право на "мирные законные протесты", но "никто - ни власти, ни какие-то группы граждан, - не имеют права нарушать действующий закон и доводить ситуацию до абсурда, либо до столкновения с властями".

Оппозиция в Москве в субботу намерена продолжить акции протеста, но во вторник мы узнали, что проспект Сахарова, где 10 августа состоялся массовый и санкционированный митинг, будет занят. Это едва ли не единственное место в центре российской столицы, где власти время от времени разрешают манифестации протеста.

На 24 августа мэрия выделила проспект Сахарова под митинг-концерт, посвященный Дню российского флага. Сам этот праздник отмечается в четверг 22 августа. Заявку на него подали депутат Госдумы от Москвы и бывший руководитель московского муниципального образования.

Ранее оппозиции отказали в разрешении провести 24 августа шествие по проспекту Сахарова. В качестве альтернативы им предложили провести шествие или митинг в Марьине. Обычно там проходят националистические "Русские марши".

Мы продолжаем освещать события, связанные с политическим кризисом в Москве, в режиме реального времени.

Станции замера радиации вблизи Северодвинска перестали публиковать данные

Две станции мониторинга радиации, расположенные в Дубне и Кирове, перестали передавать данные через два дня после взрыва в ядерном центре под Северодвинском. На это обратил внимание исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) Лассина Зербо.

8 августа минобороны России сообщило о взрыве при испытании жидкостной реактивной двигательной установки на полигоне под Северодвинском в Архангельской области. В результате погибли пять сотрудников Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ).

В интервью изданию Wall Street Journal Зербо сообщил, что отсутствие информации из мониторинговых центров в Дубне и Кирове обеспокоило специалистов ДВЗЯИ. На вопрос о причинах молчания станций российские чиновники ответили, что испытывают проблемы с сетью и связью. Станции в Дубне и Кирове - ближайшие к месту взрыва под Северодвинском.

Это вызвало подозрение наблюдателей в том, что российские власти пытаются ограничить распространение сведений об аварии, отметил Зербо.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Испытания прошли на острове Сан-Николас в Калифорнии

Испытание американской ракеты

Авария под Северодвинском на Западе была интерпретирована как неудачное испытание крылатой ракеты "Буревестник" - одного из новых видов ядерных вооружений, о которых Владимир Путин объявил, иллюстрируя анимацией, в марте 2018 года.

И Россия, и США постепенно отказываются от договоров о контроле над вооружениями, которые они заключали на протяжении десятилетий. Буквально на днях США окончательно вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), и вот они уже испытали новую крылатую ракету, которую как раз и запрещал этот договор.

"Ракета успешно поразила цель во время полета дальностью более 500 км", - заявили в Пентагоне.

Британская исследовательская группа Forensic Architecture ("Криминалистическая архитектура") проанализировала большой массив видеозаписей, сделанных в зоне боев под Иловайском в августе-сентябре 2014 года и выявила, как она утверждает, новые доказательства участия в этом эпизоде войны в Донбассе российской регулярной армии.

Исследователи утверждают, что на видеозаписях опознаются танки модификации Т-72Б3, разрабатывавшейся уже после распада СССР и состоявшей на вооружении только российской армии. Россия неизменно отрицала участие своих войск в этом конфликте, несмотря на многочисленные свидетельства и журналистские расследования. Анализ Forensic Architecture проводился в поддержку судебного иска Украины к России в ЕСПЧ.

На просьбу прокомментировать выводы "Криминалистической архитектуры" в российском МИДе нам ответили буквально следующее: "Та самая, которая видела танки в грузовиках с гумпомощью? Из той страны, где химическое оружие приводит к гибели только уток? Мы понимаем стремление Би-би-си поддержать своих коллег в распространении подобных "новостей".

Китайская дезинформация в соцсетях

Компании Twitter и Facebook обнаружили в своих соцсетях фейковые аккаунты, связанные с китайскими властями и распространявшие дезинформацию о протестах в Гонконге. В материковом Китае эти соцсети заблокированы.

Twitter удалил 936 аккаунтов, использовавшихся для того, чтобы "сеять политическую рознь в Гонконге". Facebook, узнавший об аналогичной деятельности в своей сети от Twitter, закрыл семь страниц, три группы и пять аккаунтов.

Также Twitter лишил китайские государственные СМИ возможности промотировать свои твиты (это коммерческая услуга, позволяющая показывать сообщения большему числу пользователей за дополнительную плату).

Джонсон поклялся Туску биться за договорной "брексит"

Times публикует письмо премьер-министра Великобритании главе Европейского совета.

Несмотря на то, что с момента утверждения Бориса Джонсона главой правительства британская пресса в основном пишет о неминуемом бездоговорном "брексите", в своем письме Дональду Туску Джонсон заявляет, что все же надеется, что соглашение с ЕС будет достигнуто.

Газета напоминает, что на этой неделе премьер-министр последовательно встретится с канцлером Германии и президентом Франции.

Пока же, обращаясь в главе Европейского совета, Джонсон предложил исключить из договора с ЕС так называемую "ирландскую проблему", подчеркнув, что при консервативном правительстве физической границы между двумя Ирландиями не появится и нужно искать другие способы, которые не оскорбят чувства ирландцев.

Борьба с иностранным вмешательством как отвлекающий маневр

"Ведомости" рассказывают (пейволл), чем закончилось внеочередное заседание совета Госдумы об иностранном вмешательстве во внутренние дела России.

По итогам заседания совет решил создать в нижней палате парламента комиссию по борьбе с иностранным вмешательством во внутренние дела России.

Источник, близкий к московской мэрии, сказал "Ведомостям", что история с иностранным вмешательством должна перебить повестку протестов против недопуска оппозиционеров к выборам в Мосгордуму, а указание обсудить эту тему пришло в Госдуму из администрации президента.

Собеседник издания уточнил, что даже негативное обсуждение различных фестивалей в Парке Горького, проводившихся одновременно с субботними протестными акциями, в верхах воспринимается положительно, потому что любое обсуждение перебивает "протестную повестку".

Другой собеседник "Ведомостей", близкий к администрации президента, сказал, что тема "вмешательства Запада" нашла поддержку и у мэрии, и у администрация президента, и у силовиков, а Дума к ней всего лишь присоединилась. Но по мнению этого источника, цель - не размыть протестную повестку, а отвратить от протеста новые силы, в частности, патриотически настроенных критиков власти.

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Наши корреспонденты Андрей Захаров и Светлана Рейтер заинтересовались фигурой 23-летнего программиста Бориса Королева. Источник, имеющий доступ к базам персональных данных, рассказал, что это сын начальника Службы экономической безопасности ФСБ Сергея Королева.

Сергей Королев и до этого занимал ответственные посты в спецслужбах, в частности курировал Главное разведывательное управление в структуре министерства обороны, а позже возглавлял Управление собственной безопасности ФСБ. О его сыне впервые стало известно из материала журналиста "Медузы" Ивана Голунова, посвященного кладбищенскому бизнесу Москвы.

Молодой человек возглавляет компанию "Бастион", специализирующуюся на "белом", или этичном, хакерстве. Инвестором этой компании выступил крупный холдинг "Цитадель" - основной поставщик прослушивающего оборудования в России. Глава "Цитадели" Антон Черепенников рассказывал, что он рассматривает "Бастион" как перспективный стартап и готов отдавать ему небольшие субподряды.

Живет Борис Королев в элитном доме на Композиторской улице в районе старого Арбата в центре Москвы. Наши корреспонденты узнали это от источника, имеющего доступ к базам регистрации по месту жительства, а также от охранника в подъезде, который знал такого жильца, но сказал, что его нет дома.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Для большинства аргентинцев МВФ - ругательство

Аргентине угрожает дефолт. Если вам кажется, что вы об этом уже где-то слышали, то вы не ошибаетесь: эта латиноамериканская страна десятки раз за последние годы отказывалась платить зарубежным кредиторам.

В учебниках экономики Аргентина стала классическим примером того, как не надо вести макроэкономическую политику. С 1950 года экономика Аргентины треть времени провела в рецессии. Хуже выступила только Демократическая Республика Конго, подсчитал Всемирный банк. Даже у Венесуэлы, Ирака и Зимбабве получилось лучше.

Еще в 2000 году Аргентина опережала Чили, Турцию, Россию и Китай по показателю ВВП на душу населения по паритету покупательной способности. Сейчас у Чили и Турции он на треть выше, чем у Аргентины, у России - вдвое больше, а Китай, отстававший в начале века в четыре раза, догнал Аргентину.

Как так получилось и не станет ли Аргентина второй Венесуэлой, - об этом читайте текст нашего экономического обозревателя Алексея Калмыкова.

Дайджест подготовили Анна Белевская и Павел Феденко