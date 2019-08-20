Суд в Сальвадоре оправдал девушку, которой грозило 40 лет тюрьмы из-за выкидыша

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Суд в Сальвадоре в рамках повторного разбирательства оправдал 21-летнюю Эвелин Эрнандес, которой за выкидыш грозило 40 лет тюрьмы по статье об убийстве. Это большая победа в борьбе за права женщин в Сальвадоре, говорят правозащитники.

"Слава богу, справедливость восторжествовала. В будущем я собираюсь продолжить учебу и стремиться к достижению своих целей. Я счастлива", - сказала она возле здания суда после завершения процесса.

Эвелин Эрнандес настаивала в суде на своей невиновности. По ее словам, она не знала, что была беременна, а в момент, когда у нее случился выкидыш, потеряла сознание. Прокуроры просили суд приговорить ее к 40 годам тюрьмы. Борцы за права женщин и в Сальвадоре, и за рубежом требовали оправдать девушку.

В Сальвадоре одно из самых строгих антиабортных законодательств в мире. Аборты в стране незаконны при любых обстоятельствах. Признанным виновными в совершении аборта грозит в Сальвадоре тюремное заключение на срок от двух до восьми лет.

В ряде случаев, как и в деле Эрнандес, обвинение переквалифицируют на более тяжелую статью об убийстве при отягчающих обстоятельствах, самый минимальный срок наказания по которой составляет 30 лет лишения свободы.

Дело Эрнандес стало первым подобным дело в Сальвадоре, по которому было назначено полное судебное разбирательство.

Ранее женщинам, обвиненным в абортах, смягчали наказание после того, как их длительные сроки заключения признавались "непропорциональными и аморальными", но приговоры им так и не были отменены.

Теперь правозащитники надеются, что дело Эрнандес создаст прецедент, который позволит другим женщинам, попавшим в тюрьму из-за строгих законов Сальвадора против абортов, бороться за отмену своих приговоров.

"Мы можем и будем продолжать борьбу, потому что есть еще обвиняемые женщины, которым срочно необходимо правосудие", - заявила адвокат Эрнандес Берта Мария Делеон.

Правозащитная организация Amnesty International назвала приговор "громкой победой" в борьбе за права женщин в Сальвадоре и призвала власти страны "положить конец позорной и дискриминационной" практике криминализации абортов. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека ранее также призывало Сальвадор реформировать законодательство в области абортов.

С чего все началось?

6 апреля 2016 года Эвелина Эрнандес, которая на тот момент находилась у себя дома в сельской местности Сальвадора, испытала сильную боль в животе, после чего у нее началось кровотечение. Она пошла в туалет, расположенной в пристройке, и потеряла там сознание.

Мать отвезла Эрнандес в больницу, где врачи пришли к выводу, что девушка родила. Тело ребенка обнаружили в унитазе, после чего Эрнандес была арестована.

Эрнандес неоднократно заявляла о своей невиновности. По ее словам, когда ей было 18 лет, ее изнасиловал член одной из местных преступных банд, но она не знала, что забеременела.

Эрнандес рассказывала, что перепутала симптомы беременности с болями в области живота и что у нее периодически случались кровотечения, которые она принимала за менструацию.

"Если бы я знала, что беременна, то ждала бы рождения ребенка с гордостью и радостью", - говорила она.

Сначала Эрнандес обвинили в аборте, то позже обвинение переквалифицировали на убийство при отягчающих обстоятельствах. Прокуроры утверждали, что девушка специально скрывала свою беременность.

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В июле 2017 года суд пришел к выводу, что Эрнандес знала о своей беременности, и признал ее виновной. Девушку приговорили к 30 годам тюрьмы, из которых она отсидела почти три года (33 месяца).

Защита девушки обжаловала решение суда. Адвокаты настаивали, что экспертиза показала, что ребенок умер по естественным причинам, а не в результате аборта.

В феврале 2019 года Верховный суд Сальвадора отменил обвинительный приговор Эрнандес в связи с отсутствием доказательств ее вины и назначил повторное рассмотрение дела с новым судьей. Девушку освободили из тюрьмы в ожидании пересмотра дела, который начался в июле.

В ходе повторного разбирательства прокуроры попросили суд назначить девушке еще более суровый приговор, чем в первый раз - 40 лет тюрьмы.

Аборты в Сальвадоре

По данным правозащитников, в тюрьмах Сальвадора сейчас находятся еще по меньшей мере 17 женщин, осужденных за аборты. Повторное судебное разбирательство по делу Эрнандес стало первым подобным случаем при новом президенте Сальвадора Найибе Букеле, который занял эту должность в июне.

Активисты надеются, что новый президент займет более мягкую позицию в отношении абортов. Букеле заявлял, что он против абортов, но выражал сочувствие женщинам, которые преследуются за аборт после выкидышей.

"Если у бедной женщины случается выкидыш, то ее сразу же подозревают в том, что она сделала аборт. Здесь и возникает проблема социального неравенства", - говорил он во время своей предвыборной кампании.