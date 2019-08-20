Илья Яшин арестован на 10 суток. В четвертый раз подряд

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Троицкий районный суд Москвы арестовал оппозиционера и муниципального депутата Илью Яшина на 10 суток по административной статье об организации несогласованной акции. Об этом сам Яшин сообщил в своем "Твиттере".

Яшин, которого отказались регистрировать в качестве кандидата на выборы в Мосгордуму, арестован за призывы выходить на Трубную площадь 18 и 19 июля. За последний месяц для него это уже четвертый административный арест.

29 июля оппозиционеру назначили 10 суток ареста за призывы выходить на протестную акцию 27 июля; на следующий день ему дали еще 10 суток.

8 августа Яшин должен был выйти из спецприемника, но в тот день его сразу же отвезли в суд, где арестовали еще на 10 суток. 18 августа Яшин опубликовал в своем "Твиттере" видеозапись своего задержания на выходе из спецприемника.

Во вторник Яшин также опубликовал в своем "Фейсбуке" фотографию из Троицкого суда, на которой видно, что он читает роман Франца Кафки "Процесс" во время заседания. Перед началом слушаний он сделал заявление, в котором назвал судебный процесс по его делу постановкой с предсказуемым финалом. "Я заявляю протест и отказываюсь в этом участвовать. Не возражаю, чтобы адвокат Михаил Бирюков делал свою работу. Он честный человек и искренне хочет мне помочь. Но сам я предпочту молчать", - заявил Яшин.

Помимо Яшина под административный арест после протестных митингов попали еще несколько оппозиционеров, которым также отказали в регистрации в качестве кандидатов. Среди них - соратник Алексея Навального Владимир Милов, муниципальный депутат Константин Янкаускас и бывший председатель "Открытой России" Александр Соловьев.

На сегодняшний день 12 человек проходят по уголовному делу о "массовых беспорядках" 27 июля, более ста человек были отправлены под административный арест. Общая сумма штрафов, выписанных за выход на улицу, приблизилась к 5 млн рублей.

Во вторник стало известно, что обыски прошли еще у одного участника акции 27 июля в Москве - Виктора Кириленко. Как сообщила Би-би-си координатор проекта "ОВД-инфо" Алла Фролова, Кириленко был доставлен на допрос в Следственный комитет, он проходит свидетелем по делу о "массовых беспорядках".