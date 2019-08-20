В России банки предлагают блокировать карты при подозрительных операциях. А как делают сейчас?

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Ассоциация банков России (АБР) предлагает блокировать банковские карты на срок до 30 дней при подозрении в зачислении на них мошеннически списанных средств, сообщил в понедельник "Коммерсант".

Обсуждать нововведение АБР будет 27 августа. Идею внесения поправок в законодательство, как пишет газета, предложил управляющий директор департамента кибербезопасности Сбербанка Сергей Велигодский, и за нее банки проголосовали почти единогласно.

Предлагается разрешить банку получателя без согласия клиента-плательщика "приостановить использование клиентом-получателем электронного средства платежа", пока не будет подтверждена легитимность перевода.

Если отправитель денег обратится в полицию, то блокировка может действовать 30 рабочих дней. В противном случае карта получателя денег будет разморожена через два дня.

Как сейчас обстоят дела с кражами денег с карт?

В 2018 году мошенники украли с карт россиян 1,3 млрд рублей - на 44% больше, чем годом ранее, говорилось в отчете ФинЦЕРТ (подразделение ЦБ, которое отвечает за кибербезопасность).

Большинство случаев хищения денег (97%) связано с "социальной инженерией" - случаями, когда мошенники убеждают своих жертв передать им секретную информацию о картах либо просто перевести деньги, следует из данных ЦБ. Свыше 1 млрд рублей мошеннических транзакций пришлось на операции в интернете.

Зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин заявлял, что всплеск хищений может быть связан не столько с ростом краж, сколько с их лучшим учетом.

В августе Центробанк даже выпустил письмо для банков, в котором содержались рекомендации, как противодействовать кражам денег при онлайн-переводах. В письме регулятор рекомендовал операторам платежных систем при переводах или попытках перевода с использованием карт указывать сведения о карте (счете) получателя.

Эксперты оценивали эти рекомендации скептически.

Что сейчас могут делать банки?

В соответствии с законом "О национальной платежной системе" банк обязан вернуть похищенные с карты средства, но только в том случае, если клиент сообщил о краже в течение суток после уведомления об операции от банка. Кроме того, данные карты не должны быть скомпрометированы по вине клиента.

С осени 2018 года банки получили возможность блокировать средства на счету на срок не более двух рабочих дней, если у него есть подозрения о том, что деньгами пытаются завладеть мошенники. Банки обязаны отслеживать все операции и автоматически блокировать те, что кажутся подозрительными.

В таких случаях сотрудники банка обязаны связаться с клиентом и запросить подтверждение на проведение операции. Если связаться по каким-то причинам не удается - через два дня ограничения по операции должны быть сняты и платеж выполнен.

Вернет ли банк деньги, если их украли?

Если клиент в течение суток уведомляет банк о мошеннической операции, банк обязан возместить клиенту деньги, если не докажет, что тот сам виноват в их утрате. Таким образом, если клиент сам сообщил мошенникам данные банковской карты, или открыл электронное письмо с вирусом, на компенсацию можно не рассчитывать.

"На практике факт использования третьими лицами правильных PIN-кодов, а также логинов и паролей при использовании услуги "Мобильный банк" позволяет банку говорить о том, что клиент допустил использование карты третьими лицами, и поэтому банк не должен возмещать суммы проведенных операций", - объясняла руководитель группы банковской и финансовой практики "Пепеляев Групп" Лидия Горшкова.