В Сирии пал ключевой оплот повстанцев. Эксперты говорят об опасности возвращения ИГ

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Хан-Шейхун - стратегический пункт на дороге, связывающий север и юг Сирии.

Сирийские оппозиционные силы во вторник оставили город Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб. Он был стратегическим оплотом в последнем регионе страны, который не контролируется правительством Башара Асада.

Хан-Шейхун удерживался бойцами джихадистской группировки "Хайят Тахрир Аш-Шам". Россия - главный союзник Сирии - уже поддержала действия сирийской армии.

В то же время спецпредставитель Китая по Сирии заявил об опасности активизации джихадистов из группировки "Исламское государство" (запрещена в России).

Стратегический пункт

Хан-Шейхун, который удерживался вооруженной оппозицией последние пять лет, был осажден сирийской армией при поддержке воздушно-космических сил России.

О сдаче города Би-би-си рассказали представители оппозиции. Однако в официальном заявлении джихадистской группировки "Хайят Тахрир Аш-Шам" утверждается о "передислокации" сил.

Базирующийся в Британии "Сирийский центр мониторинга по соблюдению прав человека" (SOHR) также сообщил о переходе Хан-Шейхуна под контроль правительственных войск.

Во вторник глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что в Идлибе находятся российские войска.

"Мы не просто внимательно следим за ситуацией, наши военные находятся на земле в идлибской зоне деэскалации", - сказал Лавров.

"ИГ набирает силы"

Во вторник спецпредставитель Китая по Сирии Се Сяоянь призвал к продолжению переговоров между правительством Ассада и оппозицией, чтобы избежать усиления террористов из ИГ.

"Существует опасность оживления террористических организаций, таких как ИГ, мы видим признаки этого. Борьба с терроризмом должна быть доведена до конца", - заявил китайский дипломат после переговоров со специальным представителем ООН в Женеве.

Похожее предостережение содержится в опубликованном в понедельник материале газеты New York Times. Издание сообщает со ссылкой на американских и иракских военных о том, что ИГ вновь набирает силу в Сирии и Ираке и может располагать военным бюджетом до 400 миллионов долларов.

Наступление на Идлиб

Идлиб - последняя провинция в Сирии, находящаяся под контролем сил, оппозиционных президенту Сирии Башару Асаду. Среди них - десятки тысяч вооруженных исламистов из радикальных группировок.

Сирийское правительство и Россия называют боевые операции битвой против террористов. Однако в Идлибе нашли убежище и представители самых разных оппозиционных фракций, вытесненные из других частей страны.

В последние месяцы наступление привело к гибели сотен мирных жителей.

По оценке ООН, сейчас в Идлибе проживает около трех миллионов мирных жителей, каждый третий из них - ребенок. Около 40% всех этих людей ранее проживали в регионах, контролировавшихся оппозицией.

Кроме Идлиба, вооруженная оппозиция по-прежнему удерживает части города Хама и западное Алеппо.

Комментарий эксперта Би-би-си по Ближнему Востоку Себастьяна Ашера:

Главное приобретение президента Асада в данном случае - расположение Хан-Шейхуна на дороге М-5, главной экономической магистрали Сирии, которая связывает Дамаск с Хомсом и Алеппо и север страны с югом. Одна из главных целей наступления правительственных войск - контроль над этой дорогой на всем ее протяжении.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Боевики оппозиции в Идлибе позируют с обломками сбитого самолета правительственных сил

По тем же причинам захват Хан-Шейхуна поможет отрезать пути поставки для оппозиции. Потеря Хан-Шейхуна станет ударом по репутации "Хайят Тахрир Аль-Шама", представляющей коалицию джихадистов и повстанцев, которая контролирует Идлиб.

Ее ядро составляет боевики "Фронта Нусра", бывшего отделения "Аль-Каиды" в Сирии [запрещенные в России террористические организации - Русская служба].