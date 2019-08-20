Объявлено название нового фильма о Джеймсе Бонде

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Продюсеры нового фильма о Джеймсе Бонде сообщили, что он будет называться "Не время умирать" (No Time To Die).

Премьера очередной, 25-й по счету, серии "бондианы" состоится весной 2020 года - 3 апреля в Великобритании и 8 апреля в США.

В апреле нынешнего года было объявлено, что роль "агента 007" в пятый и последний раз исполнит Дэниэл Крейг, а в качестве "таинственного злодея" выступит актер Рами Малек, получивший в этом году "Оскара" за роль Фредди Меркьюри в фильме "Богемская рапсодия".

Ранее также стало известно, что в киносагу вернутся Рэйф Файнс и Бен Уишоу в образах М и Кью, Наоми Харрис вновь исполнит роль Манипенни, а Леа Сейду сыграет Мадлен Суонн.

Одним из сценаристов новой картины была утверждена Фиби Уоллер-Бридж, написавшая сценарии к телесериалам "Убийство Евы" и "Дрянь", а режиссером стал Кэри Йоджи Фукунага, снявший сериал "Маньяк" для Netflix и первые эпизоды сериала "Настоящий детектив" для HBO.

Фукунага был приглашен на съемки "бондианы" в конце прошлого года после того, как британский режиссер Дэнни Бойл ("На игле", "Пляж", "Миллионер из трущоб") покинул проект по причине "творческих разногласий".

Как рассказывали продюсеры картины, в начале фильма Бонд не является действующим секретным агентом - он покинул службу и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Однако к нему приезжает его приятель из ЦРУ Феликс Лейтер, который просит помощи в спасении похищенного ученого.

"Задача по спасению похищенного ученого оказывается более опасной, чем казалось. В итоге Бонд идет по следу загадочного злодея, вооруженного опасными новыми технологиями", - гласит официальное описание картины.

Первый фильм о Джеймсе Бонде ("Доктор Ноу") вышел в октябре 1962 года. Роль "агента 007" в киносаге исполняли шесть актеров: Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан и Дэниэл Крейг.