Мигранты с Open Arms высадились на Лампедузе по приказу прокурора Италии

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Прокурор Луиджи Патронаджио принял решение вразрез с приказом Маттео Сальвини

Почти сто мигрантов с благотворительного судна, 19 дней простоявшего у берегов Лампедузы, высадились на итальянском острове после того, как прокурор Италии отдал распоряжение об эвакуации судна.

Их приветствовали активисты, которые аплодировали и кричали "добро пожаловать" мигрантам, преимущественно из стран Африки. Испанская благотворительная организация Proactiva Open Arms, владеющая судном, заявила, что теперь мигранты смогут получить лечение на месте.

Прокурор Луиджи Патронаджио во вторник лично побывал на судне, после чего объявил о решении эвакуировать мигрантов и задержать судно - вразрез с приказом министра внутренних дел Маттео Сальвини не пускать в порты страны суда НКО с мигрантами на борту.

"Если кто-то думает, что может напугать меня очередной жалобой, и хочет довести дело до суда, он сильно ошибается", - написал в свою очередь Сальвини у себя в "Фейсбуке".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Судно Open Arms прочти три недели простояло у берегов Лампедузы

Военные спешат на помощь

Корабль береговой охраны Испании по приказу Мадрида вышел в Средиземное море и через 3 дня должен был забрать оставшихся на борту судна мигрантов и отправиться к Балеарским островам.

Решение направить корабль к Лампедузе было принято после того, как около 15 мигрантов, отчаявшихся ждать исхода политического кризиса в Италии, прыгнули в море, некоторые - без спасательных жилетов, в надежде добраться до берега.

По словам представителя НКО Proactiva Open Arms, все они были спасены и эвакуированы на Лампедузу.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Несовершеннолетним и больным мигрантам ранее было позволено сойти на берег

Изначально на борту было 147 мигрантов. Однако со временем многие были эвакуированы по медицинским соображениям. На Лампедузу также разрешили высадиться всем несовершеннолетним.

Твердость превыше всего

Представители благотворительной организации заявили, что после 19 дней у берега Лампедузы ситуация на судне стала выходить из-под контроля. Люди, спасенные в море и поднятые на борт, пребывали в состоянии посттравматического стресса, между ними начались конфликты, некоторые угрожали покончить с собой, если никто не захочет их принять.

Однако крайне правый министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини запретил частным судам с мигрантами на борту заходить в порты Италии.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Маттео Сальвини утверждает, что не хочет "вновь превратить Италию в лагерь для беженцев"

"Нужно быть твердым, чтобы не позволить Италии вновь превратиться в европейский лагерь для беженцев", - заявил он в своем твите.

Проблема с мигрантами совпала с крупным политическим кризисом в Италии. Партия Сальвини вышла из правящей коалиции в надежде расформировать продержавшееся у власти чуть больше года правительство и провести досрочные выборы, которые, как свидетельствуют опросы общественного мнения, его антииммигрантская партия "Лига" и ее крайне правые союзники вполне могут выиграть.

Во вторник премьер-министр Италии Джузеппе Конти объявил, что уходит в отставку.

Испания против Италии

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption По словам министра обороны Испании Маргариты Роблес, Сальвини позорит все человечество

Министр обороны Испании Маргарита Роблес обрушилась с резкой критикой на Италию и на Сальвини в частности.

"То, что Сальвини делает с Open Arms - это позор для всего человечества", - заявила она в понедельник.

Сальвини "продемонстрировал, что нисколько не заботится о человеческих жизнях", добавила она уже во вторник.

В июне 2018 года, вскоре после прихода к власти, глава испанского правительства Педро Санчес открыл двери для 630 мигрантов с другого спасательного судна - Aquarius, которых отказались пускать к себе Италия и Мальта.

Социалистическое правительство страны до декабря 2018 года разрешало судну Open Arms привозить в Испанию мигрантов, спасенных в Средиземном море.

Однако с тех пор и Испания отказалась принимать спасательные суда.