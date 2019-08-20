Мигранты с Open Arms высадились на Лампедузе по приказу прокурора Италии
Почти сто мигрантов с благотворительного судна, 19 дней простоявшего у берегов Лампедузы, высадились на итальянском острове после того, как прокурор Италии отдал распоряжение об эвакуации судна.
Их приветствовали активисты, которые аплодировали и кричали "добро пожаловать" мигрантам, преимущественно из стран Африки. Испанская благотворительная организация Proactiva Open Arms, владеющая судном, заявила, что теперь мигранты смогут получить лечение на месте.
Прокурор Луиджи Патронаджио во вторник лично побывал на судне, после чего объявил о решении эвакуировать мигрантов и задержать судно - вразрез с приказом министра внутренних дел Маттео Сальвини не пускать в порты страны суда НКО с мигрантами на борту.
"Если кто-то думает, что может напугать меня очередной жалобой, и хочет довести дело до суда, он сильно ошибается", - написал в свою очередь Сальвини у себя в "Фейсбуке".
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Военные спешат на помощь
Корабль береговой охраны Испании по приказу Мадрида вышел в Средиземное море и через 3 дня должен был забрать оставшихся на борту судна мигрантов и отправиться к Балеарским островам.
Решение направить корабль к Лампедузе было принято после того, как около 15 мигрантов, отчаявшихся ждать исхода политического кризиса в Италии, прыгнули в море, некоторые - без спасательных жилетов, в надежде добраться до берега.
По словам представителя НКО Proactiva Open Arms, все они были спасены и эвакуированы на Лампедузу.
Изначально на борту было 147 мигрантов. Однако со временем многие были эвакуированы по медицинским соображениям. На Лампедузу также разрешили высадиться всем несовершеннолетним.
Твердость превыше всего
Представители благотворительной организации заявили, что после 19 дней у берега Лампедузы ситуация на судне стала выходить из-под контроля. Люди, спасенные в море и поднятые на борт, пребывали в состоянии посттравматического стресса, между ними начались конфликты, некоторые угрожали покончить с собой, если никто не захочет их принять.
Однако крайне правый министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини запретил частным судам с мигрантами на борту заходить в порты Италии.
"Нужно быть твердым, чтобы не позволить Италии вновь превратиться в европейский лагерь для беженцев", - заявил он в своем твите.
Проблема с мигрантами совпала с крупным политическим кризисом в Италии. Партия Сальвини вышла из правящей коалиции в надежде расформировать продержавшееся у власти чуть больше года правительство и провести досрочные выборы, которые, как свидетельствуют опросы общественного мнения, его антииммигрантская партия "Лига" и ее крайне правые союзники вполне могут выиграть.
Во вторник премьер-министр Италии Джузеппе Конти объявил, что уходит в отставку.
Испания против Италии
Министр обороны Испании Маргарита Роблес обрушилась с резкой критикой на Италию и на Сальвини в частности.
"То, что Сальвини делает с Open Arms - это позор для всего человечества", - заявила она в понедельник.
Сальвини "продемонстрировал, что нисколько не заботится о человеческих жизнях", добавила она уже во вторник.
В июне 2018 года, вскоре после прихода к власти, глава испанского правительства Педро Санчес открыл двери для 630 мигрантов с другого спасательного судна - Aquarius, которых отказались пускать к себе Италия и Мальта.
Социалистическое правительство страны до декабря 2018 года разрешало судну Open Arms привозить в Испанию мигрантов, спасенных в Средиземном море.
Однако с тех пор и Испания отказалась принимать спасательные суда.