Суд в Киеве обязал открыть уголовное дело против Порошенко. Что это значит?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Павла Климкина (слева) и Петра Порошенко подозревают в возможном злоупотреблении властью.

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыть уголовное производство в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко и бывшего министра иностранных дел страны - Павла Климкина.

Согласно судебным материалам, гражданин, имя которого не называется, 15 июля подал заявление на Порошенко и Климкина в НАБУ, но упоминание об этом не появилось в Едином реестре досудебных расследований. Национальное антикоррупционное бюро теперь, как постановил суд, должно это упоминание внести в реестр в течение суток после получения копии постановления.

В чем обвиняют политиков?

Неназванный гражданин написал в заявлении, что Порошенко и Климкин, по его мнению, могли злоупотребить властью и служебным положением.

Вместе с тем, не уточняется, в чем конкретно могли бы заключаться преступления Порошенко и Климкина.

"Основания для того, чтобы не разглашать детали [предьявленные в обращении обвинений], могут быть разными. Я думаю, что все находится на стадии изучения предоставленных материалов и их юридической экспертизы. Поэтому те, кто ведет это дело, пока не могут ничего формулировать для публичных заявлений" - отмечает политолог Центра Разумкова Юрий Якименко.

Ранее глава Госбюро расследований Роман Труба заявил, что фамилия бывшего президента Украины Петра Порошенко фигурирует в открытых 11 уголовных делах.

Труба не уточнил, о каких делах идет речь. Журналисты предполагают, что речь может идти о коррупции в энергетике, обстоятельствах изменений собственников судостроительного завода "Кузница на Рыбацкой" и телеканала "Прямой".

"Сейчас идет попытка в правовом поле доказать, что нарушения со стороны команды Порошенко были. Открываются эти дела, расследуются. Но пока ничего внятного и определенного не видно и не слышно", - отмечает политолог Якименко.

Чего ждать?

Профессор кафедры политологии Киево-Могилянской академии Алексей Гарань считает, что именно в данном случае ничего серьезного Порошенко и Климкину не грозит.

"Сейчас во власть вернулись бывшие регионалы (бывшие члены "Партии регионов", которую возглавлял Виктор Янукович - прим. Би-би-си) и они пытаются забросать суды заявлениями против Порошенко и членов его команды. Им это нужно для политической пропаганды и имиджевых шагов. С моей точки зрения, это похоже на попытку троллинга в адрес Порошенко со стороны Портнова (Алексей Портнов - заместитель главы администрации во время президентсва Виктора Януковича). Некоторые его заявления уже были отклонены", - сказал Би-би-си Гарань.

"Наверное, новая власть хотела бы что-то повесить на Порошенко. Удастся ли ей это сделать? Этот вопрос остается открытым", - добавил он.

"Пока нет ни одного конкретного обвинения, которое было бы предъявлено, - отмечает политолог Якименко. - А раз обвинений и подозреваемых нет, то и суда пока нет".