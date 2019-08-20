Трамп не против возвращения России в "семерку". Против - все остальные

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Президент Франции Эммануэль Макрон связал возвращение России в клуб мировых держав с урегулированием кризиса на Украине

Президент США Дональд Трамп поддержал возвращение России в "Большую семерку". Такое предложение Трамп озвучивает не впервые, однако другие члены G7 принять Россию обратно пока не готовы.

"Я думаю, было бы целесообразным, если бы Россия была там. Это должна быть "восьмерка", поскольку многие вещи, которые мы обсуждаем, связаны с Россией", - сказал Трамп журналистам в Белом доме во время встречи с президентом Румынии Клаусом Йохааннисом.

Накануне российский президент Владимир Путин заявил, что G8 больше не существует, есть "семерка", и Россия готова с ней работать.

"Как я могу возвратиться в организацию, которой не существует. Сегодня это "семерка". Что касается возможного формата работы восьми государств, то мы никогда ни от чего не отказываемся. Была очередь России провести "восьмерку" в свое время, но наши партнеры не приехали. Пожалуйста, мы в любое время ждем в гости наших партнеров уже в рамках "семерки", - сказал Путин перед переговорами с президентом Франции Эмануэлем Макроном.

Сам Макрон связал возращение формата "Большой восьмерки" с урегулированием кризиса на Украине.

"Ясно, что возвращение к G8, а также к абсолютно нормализованным отношениям с Евросоюзом предполагает урегулирование украинского вопроса. Это обязательное условие", - сказал он перед переговорами с российским лидером.

Саммит "Большой семерки", в которую входят Франция, Германия, Великобритания, Италия, Канада, США и Япония, пройдет 24-26 августа во французском Биаррице.

В июне 2018 года на прошлом саммите G7 в Канаде Трамп уже предлагал вернуть Россию в "семерку", однако лидеры других стран эту идею не поддержали.

"Я думаю, что будет лучше, если Россия войдет в состав G8, чем если ее там не будет", - говорил тогда американский президент.

Россию перестали приглашать на встречи "Большой восьмерки" из-за аннексии Крыма и конфликта на юго-востоке Украины.