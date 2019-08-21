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Никакой Гренландии

Президент США Дональд Трамп отложил запланированную встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен после ее слов о том, что она не намерена обсуждать возможную продажу Гренландии Вашингтону, и полностью отменил запланированный на начало сентября государственный визит в Данию.

Пропустить Twitter пост , автор: @realDonaldTrump Denmark is a very special country with incredible people, but based on Prime Minister Mette Frederiksen’s comments, that she would have no interest in discussing the purchase of Greenland, I will be postponing our meeting scheduled in two weeks for another time.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 августа 2019 г.

Во время своего визита в Гренландию премьер-министр Метте Фредериксен назвала предложение Трампа купить Гренландию абсурдным, добавив, что надеется, что он это говорил не всерьез.

Новость о планах Трампа вызвала недоверие и изумление в Гренландии. "Если он всерьез рассматривает такую идею - это окончательное доказательство, что он сошел с ума", - заявил ранее официальный представитель Датской народной партии.

Трамп не прочь воссоздать "Большую восьмерку". Шестеро против

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Президент Трамп сказал, что было бы хорошо вновь присоединить Россию к "Большой семерке", превратив ее в "восьмерку". Но все остальные страны-члены G7 против, и сам Путин сказал, что "восьмерки" больше нет, хотя он готов работать и с "семеркой".

"Это должна быть "восьмерка", поскольку многие вещи, которые мы обсуждаем, связаны с Россией", - сказал Трамп.

"Как я могу возвратиться в организацию, которой не существует. Сегодня это "семерка", - заметил Путин.

Россию перестали приглашать на встречи "Большой восьмерки" из-за аннексии Крыма и конфликта на востоке Украины.

"Друг Кремля" совершил политическое харакири?

Лидер итальянской правопопулистской партии "Лига" и известный друг Москвы Маттео Сальвини развалил правительство страны, в котором сам же был вице-премьером и министром внутренних дел.

Он надеется стать не вице, а настоящим премьером. Удастся ему это или нет и к чему приведет его демарш? Отвечает наш корреспондент Юри Вендик.

Тем временем почти сто мигрантов с благотворительного судна, 19 дней простоявшего у берегов Лампедузы, высадились на итальянском острове.

Прокурор Луиджи Патронаджио во вторник лично побывал на судне, после чего объявил о решении эвакуировать мигрантов и задержать судно - вразрез с приказом Маттео Сальвини.

Чем дальше в лес, тем больше ракет

США обзавелись - или как минимум испытали - новую крылатую ракету, которая может достигать цели в 500 километрах. Испытания прошли отлично, сообщает Пентагон.

Против кого эта ракета предназначена? Против Китая или России? Приведет ли это к новой гонке вооружений? На наши вопросы ответили эксперты.

Борис Джонсон едет на рандеву с Ангелой Меркель

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в среду встречается с канцлером Германии Ангелой Меркель. Они обсудят "брексит", а также кризисы в Сирии и Иране.

Насколько известно, Джонсон скажет Меркель, что Великобритания выйдет из состава ЕС 31 октября в любом случае, несмотря на то, что, согласно просочившимся в британскую прессу прогнозам самого британского правительства, страну в таком случае ожидает серьезнейший кризис и дефицит как продовольствия, так и лекарств.

Дело Эпштейна

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Управление тюрем США сегодня должно доложить комитету палаты представителей конгресса об обстоятельствах смерти Джеффри Эпштейна, который был обнаружен мертвым в своей камере.

Эпштейна обвиняли в вовлечении несовершеннолетних в занятие проституцией и организации обширной структуры, втягивавшей юных девушек в сексуальное рабство.

Сам он все обвинения отрицал. С Эпштейном, среди прочих, дружили Дональд Трамп, Билл Клинтон и принц Эндрю, герцог Йоркский. Букингемскому дворцу вновь пришлось за это оправдываться.

ИГ вернется?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Хан-Шейхун - стратегический пункт на дороге, связывающей север и юг Сирии

Сирийская оппозиция отступает в провинции Идлиб, оставляя ключевые позиции. Аналитики опасаются, что это может привести к активизации деятельности экстремистов из группировки "Исламское государство" (запрещена в России).

Оппозиция покинула город Хан-Шейхун, который удерживался ими последние пять лет. Город был осажден сирийской армией при поддержке воздушно-космических сил России.

Идлиб - последняя провинция в Сирии, находящаяся под контролем сил, оппозиционных президенту Сирии Башару Асаду.

Мирный атом?

Российские станции мониторинга радиации продолжают отключаться после взрыва при испытании жидкостной реактивной двигательной установки на полигоне под Северодвинском в Архангельской области. В результате погибли пять сотрудников Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ).

Ранее сообщалось о приостановке передачи данных на станциях в Дубне и Кирове. Сейчас приостановили передачу сообщений станции на Чукотке и на Алтае.

Еще один Бонд

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25-й фильм про Джеймса Бонда выйдет на экраны в апреле 2020 года, причем сначала в Великобритании, а через несколько дней в США.

Фильм будет называться "Не время умирать" (No Time To Die). Роль "агента 007" в пятый - и последний - раз исполнит Дэниел Крейг, а в качестве "таинственного злодея" выступит актер Рами Малек.

Кардиналу придется сидеть

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Австралийский апелляционный суд рассмотрел и отверг апелляцию кардинала Джорджа Пелла, который в марте был приговорен к шести годам заключения за сексуальное насилие над детьми младше 16 лет, когда он был епископом Мельбурна. Сам кардинал все обвинения отрицает.

Он обвиняется в насилии сексуального характера над двумя мальчиками в 1990-е годы в соборе Св. Патрика.

Кардинал был также приближенным папы римского и в течении пяти лет занимался финансами Ватикана. Дело Пелла стало серьезным ударом не только для церкви, но и для самого папы Франциска.

Россия ищет выгоду в Венесуэле

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"Один из серьезнейших гуманитарных кризисов, созданных человеком в современную эпоху", - цитирует госсекретаря США Майка Помпео газета Financial Times в своей редакционной статье. Речь идет о Венесуэле, где не хватает еды, медикаментов, и откуда миллионами бегут беженцы.

Американские санкции тут не помогают, считает газета. Необходимы скоординированные дипломатические переговоры. Проблема в том, что Россия, Китай и Куба, поддерживающие венесуэльского президента Николаса Мадуро, в дипломатических усилиях не заинтересованы и будут продолжать его поддерживать, пока не увидят выгоду для самих себя.

Газета отмечает, что в интервью в июле российский президент Владимир Путин сказал, что российские интересы в Венесуэле чисто коммерческие, и если лидер оппозиции Хуан Гуайдо победит на выборах, Москва готова с ним работать. Пришло время проверить, соответствует ли это обещание действительности.

От Помпео в Москву

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Президент США Дональд Трамп, скорее всего, назначит новым американским послом в Москве заместителя госсекретаря Джона Салливана, пишет New York Times. Это престижная должность, отмечает газета, но работа будет сложной после двухлетнего расследования в Вашингтоне попыток российского вмешательства в процесс выборов в США в 2016 году.

В 2017 году, во время слушаний в сенате, Салливан занял жесткую позицию в том, что касается России, и в особенности аннексии ею Крыма.

Хотя согласно докладу спецпрокурора Роберта Мюллера, Дональд Трамп и его окружение не координировали свои действия с Кремлем, члены как Демократической, так и Республиканской партий в конгрессе не намерены ослаблять наложенные на Россию санкции в связи с попытками вмешательства России в выборы в 2016 году и аннексией Крыма.

Последствия Северодвинского взрыва

Российские власти, судя по всему, считают, что вопросы ядерной безопасности - исключительно внутреннее дело, и не делятся ни с кем информацией о взрыве в Северодвинске, пишут "Ведомости".

Организация Договора о всеобщем запрещении ядерных испытаний сообщила, что 10 и 13 августа перестали поступать данные четырех российских радионуклеидных станций. 8 августа на полигоне в Архангельской области произошел взрыв нового типа ракеты с ядерным источником питания.

Сейчас Москва не сообщает никаких деталей возможного радиационного заражения, что, как отмечает газета, порождает подозрения, что кто-то что-то скрывает.

В России горят миллионы гектаров леса. Дым от сибирских пожаров уже достиг США и Канады. Несмотря на то, что лес горит в труднодоступных районах, жители страдают от дыма и смога, которые не рассеиваются из-за отсутствия ветра и дождей.

Корреспонденты Русской службы Би-би-си отправились в поселок Ванавара в Красноярском крае, чтобы узнать, как живут люди в окружении постоянного смога.

Media playback is unsupported on your device Дым над Сибирью: как живут люди в окружении лесных пожаров

В понедельник президент Путин в ходе визита во Францию заявил, что российские власти не хотят повторения произошедшего в Париже во время протеста "желтых жилетов".

Русская служба Би-би-си сравнила протесты во французской столице с акциями за честные выборы в Москве, а также ответную реакцию властей.

Media playback is unsupported on your device Москва и Париж: сравниваем массовые протесты

Дайджест готовили Борис Максимов и Марина Ромадова.