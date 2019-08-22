Озеро Скелетов в Гималаях: еще загадочнее, чем считали раньше

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Озеро Роопкунд - небольшое по размерам, оно находится на высоте 5029 м над уровнем моря в Гималаях, на территории индийского штата Уттаракханд. Большую часть года оно покрыто льдом

Результаты ДНК-анализа человеческих останков, найденных в гималайском озере Роопкунд, известном как Озеро Скелетов, показал, что история этого места еще таинственнее, чем считалось раньше.

Слухи о том, что на берегу этого высокогорного ледникового озера лежат сотни человеческих скелетов, ходили еще с конца XIX века. В середине XX века на берегу озера были найдены более 500 скелетов, в 1960-х годах был проведен радиоуглеродный анализ, показавший, что многие останки принадлежат людям, жившим в первом тысячелетии нашей эры, а разброс в возрасте костей составляет несколько веков.

Ни одна из высказанных гипотез - от гибели большой группы людей в лавине до выпадения града огромного размера - не объясняла полностью происхождение этих останков.

ДНК-анализ, проведенный учеными из Индии, США и Германии, должен был дать исследователям ключ к разгадке тайны озера. Однако результаты исследования поставили перед учеными еще больше вопросов и заставили отказаться от гипотез, казавшихся наиболее реалистичными.

"Благодаря биомолекулярным методам анализа - ДНК-анализу, анализу стабильных изотопов для определения диеты и радиоуглеродной датировки возраста останков, удалось понять, что история озера Роопкунд гораздо более сложная, чем мы предполагали", - говорит ученый-генетик из медицинской школы Гарвардского университета Дэвид Рейх.

Правообладатель иллюстрации SCHWIKI HUMAN SKELETONS IN ROOPKUND LAKE WIKIPEDIA Image caption Как скелеты оказались на дне озера и на его берегах?

Всего в ходе работы были изучены ДНК 23 мужчин и 15 женщин, останки которых нашли близ озера. 38 геномов сравнили с данными о 1521 древнем человеке и 7985 современных людей.

Выяснилось, что 38 человек, останки которых были изучены учеными, принадлежат к трем существующим и сейчас генетическим группам. 23 человека принадлежат к генетической группе, близкой современным народам Индии, а 14 человек, как выяснилось, по генотипу близки современным жителям Крита и Греции.

Генотип одного человека схож с тем, каким обладают народы Юго-Восточной Азии. Возраст останков - разный: останки близких по генотипу к народам Южной Азии датируются 7-10 веками нашей эры. При этом очевидно, что все они умерли в разное время. То есть, как подчеркивают ученые, одномоментно они не могли погибнуть, став, например, жертвами лавины или какого-либо еще стихийного бедствия.

Возраст останков группы, близкой по генотипу к жителям восточного Средиземноморья, тоже разнится: это 17-20 века нашей эры.

Никто из этих 23 мужчин и 15 женщин не приходился родственником другому, некоторые из них умерли молодыми, некоторых смерть настигла в пожилом возрасте.

"Присутствие останков людей, которые, вероятно, происходили из восточного Средиземноморья, говорит о том, что озеро Роопкунд было по каким-то причинам известно не только местным жителям и притягивало людей из других, далеких от этого места, регионов мира", - говорит биолог-эволюционист из Гарвардского университета Айдиин Харни.

В пользу версии о том, что это были люди из разных регионов мира, свидетельствует и анализ стабильных изотопов, который используется для определения диеты. Жители Средиземноморья питались в основном пшеницей, ячменем или рисом и мясом сухопутных животных, а жители Южной Азии ели также либо просо, либо мясо животных, которых кормили просом.

Исследователи не обнаружили никаких доказательств того, что смерть людей могла быть связана с какой-либо эпидемией.

Учитывая, что ученые исследовали лишь 38 человек, вполне вероятно, что в озере есть и останки людей другого происхождения. Возможно, мы никогда не узнаем, что привело столько людей к озеру Роопкунд. Однако ученые рассчитывают, что дальнейший анализ поможет разгадать загадку Озера Скелетов.