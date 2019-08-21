Россия, возможно, готовится к обмену украинских заключенных. Кто эти люди?

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Российские СМИ сообщили в среду, что между Россией и Украиной уже в ближайшее время может состояться обмен осужденными. Известно, что речь, в частности, идет об украинцах Владимире Балухе, Павле Грибе, Николае Карпюке, Станиславе Клыхе и Александре Кольченко.

Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена удерживаемыми на территории обеих стран лицами, рассказал источник газеты "Коммерсант", близкий к этим переговорам. Собеседник издания в окружении президента Украины утверждает, что договоренность об обмене была достигнута после первого телефонного разговора президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского 11 июля.

Обменены могут быть не только украинские моряки, задержанные после инцидента у Керченского пролива, но и осужденные, пишет газета. О возможном обмене осужденных пишет и агентство Интерфакс.

Москва может передать Киеву пятерых осужденных, сообщает Интерфакс со ссылкой на осведомленный источник. Это те пятеро, о доставке которых в московский следственный изолятор "Лефортово" накануне сообщил правозащитный центр "Мемориал", пишет агентство.

По данным "Мемориала", в "Лефортово" приняли передачи для Владимира Балуха, Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клыха и Александра Кольченко. Они могут быть выданы Украине для отбывания наказания, сейчас "обсуждается формат этой процедуры", сказал собеседник Интерфакса.

Из независимого источника Русской службе Би-би-си удалось получить подтверждение, что Карпюк и Клых находятся сейчас в "Лефортово".

Известно, что до недавнего времени эти украинцы отбывали наказание в разных колониях. На прошлой неделе адвокат Балуха Ольга Динзе сообщила, что ее подзащитного этапировали из колонии в Торжке.

Адвокат Карпюка Алексей Барановский в свою очередь писал, что его подзащитный покинул тюрьму "Владимирский централ".

"Обоих забрали из "насиженных мест" примерно в одно время, и это вызывает сдержанный оптимизм", - комментировал ситуацию Барановский.

"Не удивлюсь, если в ближайшие недели состоится обмен удерживаемых лиц", - сказал в среду в интервью сайту "Актуальные комментарии" директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. Он часто дает комментарии, представляя помощника президента России Владислава Суркова, который в Кремле отвечает за украинское направление.

Кого может выдать в обмен Украина, российские СМИ сейчас не уточняют. А что известно о пятерых украинских заключенных, возможность обмена которых сейчас обсуждается?

Николай Карпюк, 55 лет, и Станислав Клых, 45 лет

Правообладатель иллюстрации Artyom Geodakyan\TASS via Getty Images Image caption Николай Карпюк (слева) и Станислав Клых

Обвинение: по мнению российского суда, в 1994-1995 годах участвовали в боевых действиях в Чечне на стороне вооруженных формирований во главе с Асланом Масхадовым и Шамилем Басаевым, состояли в отряде "Викинг", созданном украинскими националистами.

Приговор: Карпюк - 22,5 года лишения свободы, Клых - 22.

Что вызывало вопросы: адвокаты обоих уверяли, что обвинение против Карпюка и Клыха строилось на показаниях украинца Александра Малофеева, которого самого ранее приговорили к 24,5 годам тюрьмы. Он пошел на сделку со следствием.

Малофеев утверждал, что в Чечне воевало несколько известных украинских политиков, в том числе бывший премьер страны Арсений Яценюк, который все обвинения отвергал. В изначальных показаниях Малофеева не звучали фамилии Клыха и Карпюка, эти фамилии появились значительно позже.

Адвокаты Карпюка и Клыха говорили, что их подзащитные никогда не были в Чечне.

В начале процесса оба признали вину, но вскоре отказались от показаний, заявив, что в отношении них применялись пытки. Например, по словам Карпюка, силовики угрожали выкрасть его малолетнего сына.

Владимир Балух, 48 лет

Правообладатель иллюстрации Oleksandra Surgan/krymr.org (RFE/RL) Image caption Владимир Балух - один из 23 граждан Украины, входящих в список для возможного обмена на российских граждан, содержащихся в украинских тюрьмах

Обвинение: незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов, оскорбление представителя власти и дезорганизация деятельности изолятора временного содержания.

После аннексии Крыма Балух отказался от автоматического получения российского гражданства и вывесил на крыше своего дома в Крыму украинский флаг. В декабре 2016 года российские силовики провели у него обыск и нашли 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Второе уголовное дело возбудили в августе 2017 года по заявлению начальника изолятора временного содержания Валерия Ткаченко. Тот утверждал, что Балух ударил его в живот.

Приговор: по совокупности приговоров осужден на пять лет колонии общего режима со штрафом в 10 тысяч рублей.

Что вызывало вопросы: по второму уголовному делу Балух настаивал, что не нападал на начальника изолятора, наоборот, это Ткаченко применил к нему силу, а также оскорблял его. Балух даже пожаловался в Следственный комитет России, но его жалобу не приняли.

Правозащитники из международного "Мемориала" считают, что поводом для преследования Балуха стала табличка, которую он установил на собственном доме в память о погибших на Майдане зимой 2014 года. На ней было написано: "Вулиця Героїв Небесної сотні 18".

В заявлении правозащитников говорилось, что после этого к Балуху приходил председатель сельсовета, который якобы угрожал неблагоприятными последствиями, "включая обнаружение у Балуха оружия или наркотиков".

Павел Гриб, 19 лет

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Обвинение: Павла Гриба признали виновным в содействии террористической деятельности. Он якобы пытался убедить школьницу из Сочи устроить теракт на выпускном вечере. Кроме того, по версии следствия, он поддерживал идеи запрещенной в России организации УНА-УНСО.

Приговор: шесть лет колонии.

Что вызывало вопросы: сам Гриб себя виновным не признавал. Журналистам удалось поговорить с Татьяной, которую он якобы пытался убедить устроить теракт. Она рассказала, что познакомилась с Павлом в интернете, началась переписка, они звонили друг другу по "скайпу". Татьяна писала по-украински, потому что "всегда считала себя украинкой". Они настолько сблизились, что Павел якобы предложил ей переехать на Украину после окончания школы.

До этого они планировали отправиться в украинский лагерь по подготовке бойцов самообороны, а после - в Донбасс. Их первая встреча была недолгой - всего час - и проходила в белорусском Гомеле в присутствии матери Татьяны. После встречи Гриба задержали и вывезли в Россию. На суде адвокат Гриба заявлял, что к "скайпу" обвиняемого имели доступ и другие люди, поэтому невозможно доказать, писал ли именно он сообщения, которые заинтересовали российские правоохранительные органы.

Сам Гриб на суде рассказывал, что после задержания его "душили, били и связывали до посинения руки".

Александр Кольченко, 29 лет

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Обвинение: Александр Кольченко проходил по делу о подготовке терактов в Крыму вместе с режиссером Олегом Сенцовым. Обоих арестовали в мае 2014 года, обвинив в поджоге офисов "Единой России" в Симферополе в ночь с 17 на 18 апреля 2014 года и подготовке терактов.

Приговор: десять лет лишения свободы.

Что вызывало вопросы: Кольченко считает обвинения сфальсифицированными. Он настаивает на своей невиновности, хотя признает, что 18 апреля действительно был у офиса "Единой России".

Из материалов дела следует, что в момент задержания Кольченко признал свою вину, однако потом частично изменил свои показания. Он заявил, что в момент поджога наблюдал за улицей, но не считает свои действия "участием в теракте". Он заявил, что таким образом хотел выразить протест против партии, проголосовавшей за ввод войск на Украину. "Я преследовал цель нанести символический имущественный ущерб партии", - пояснял Кольченко.

Мосгорсуд в среду, 21 августа, отклонил жалобы на продление ареста всех 24 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе. Судебные заседания проходили в закрытом режиме.