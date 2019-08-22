Московский метрополитен подал иск к организаторам протестных акций

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Московский метрополитен подал иск к оппозиционерам Алексею Навальному, Илье Яшину, Юлии Галяминой, Владимиру Милову, Александру Соловьеву, Ивану Жданову и Олегу Степанову. Это уже четвертый подобный иск. Сумма требований по трем предыдущим - 13 млн рублей.

Коптевский районный суд Москвы зарегистрировал иск МУП "Московский метрополитен" к семи незарегистрированным кандидатам в Мосгордуму, обратил внимание руководитель правозащитной группы "Агора" Павел Чиков. Сумма и детали иска пока неизвестны. Би-би-си направила в "Московский метрополитен" запрос и ожидает ответа.

На прошлой неделе к организаторам протестных акций подали иски ГУП "Мосгортранс", ГБУ Москвы "Автомобильные дороги" и ООО "Анкор" (компания-владелец ресторана "Армения" на ул. Тверской).

Мосгортранс пояснял, что хочет взыскать с ответчиков ущерб в размере 1,2 млн рублей, причиненный ему простоем - потерей рейсов.

"27 июля 2019 (в день проведения несогласованной оппозиционной акции) года на территории города Москвы произошла задержка движения маршрутного транспорта общего пользования, что причинило ГУП убытки, простой транспортных средств произошел по причине перекрытия проезжей части участниками несогласованных акций в разных частях города", - цитировала иск пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

ГБУ "Автомобильные дороги" утверждает, что организация понесла убытки на общую сумму 11,4 млн рублей "в связи с обеспечением общественного порядка".

"Анкор" потребовал 551 тысячу рублей, мотивируя это вынужденным закрытием ресторана 27 июля с 10 до 20 часов.

Пропустить Twitter пост , автор: @mosgortrans_ru Поясняем, ребят. (Ну, вы поняли). Небольшой тред на ночь.



Были сбои на маршрутах из-за несанкционированных перекрытий дороги. Были жалобы на это (люди ждали, автобусы не приехали).



Подали гражданский иск. К организаторам акций – 1,2 млн рублей. — Мосгортранс (@mosgortrans_ru) 16 августа 2019 г.

27 июля в Москве состоялась несогласованная с властями акция за допуск независимых кандидатов к участию в выборах в Мосгордуму. На акции 27 июля было задержано более тысячи человек. После акции Следственный комитет России завел уголовное дело по статье о массовых беспорядках, фигурантами которого стали 15 человек.