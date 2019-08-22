В школьную программу в России предложили включить видеоигры. Какие и зачем?

Правообладатель иллюстрации Mikhail Japaridze/TASS

Институт развития интернета (ИРИ) предложил министерству просвещения включить в факультативную программу для школьников видеоигры.

Об этом сообщают ТАСС и РБК со ссылкой на письмо ИРИ в министерство. В ИРИ считают, что наличие таких факультативов поспособствует развитию у детей стратегического и логического мышления, умения принимать быстрые решения, навыков командной работы.

В письме говорится, что важными критериями отбора игр стали соответствие возрастной маркировке 14+, а также соответствие "отечественным критериям киберспорта". В список, однако, попали не только те игры, которые относятся к киберспорту.

В самом министерстве агентству Интерфакс сообщили, что не поддерживают эту идею. В пресс-службе ведомства отметили, что школьная программа уже рассчитана на допустимую нагрузку детей, и добавление новых предметов приведет к переутомлению школьников. В то же время в министерстве приветствуют развивающие соревнования.

Русская служба Би-би-си изучила игры, которые ИРИ предлагал включить в школьную программу.

CodinGame

Что развивает (по оценке ИРИ и Федерации компьютерного спорта России): навыки программирования, математические навыки и логику.

Это платформа для изучения программирования в игровой форме. Управление сценарием игры осуществляется посредством кода.

Minecraft

Что развивает: креативность, абстрактное мышление, навыки ориентации на местности.

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Популярный у детей строительный симулятор также не относится к киберспорту. В игре нужно добывать ресурсы, чтобы строить дома, замки и целые города. Ограничений в игре фактически нет - делать можно почти все что угодно. В США в 2011 года была создана образовательная организация MinecraftEdu - сообщество учителей и программистов, поставившее своей задачей использование Minecraft в школьном образовательном процессе.

Dota 2

Что развивает: навыки командной игры, стратегического мышления и скорость реакции.

Многопользовательская игра, в которой участвуют две команды по пять человек. Конечная цель - уничтожить вражескую крепость и защитить свою.

По Dota 2 регулярно проходят турниры, крупнейшие из которых - The International и The Major.

Dota Underlords

Что развивает: стратегическое мышление и логику.

Правообладатель иллюстрации store.steampowered.com

Игра, выпущенная в 2019 году, была разработана на основе модификации Dota Auto Chess для Dota 2. Игровой процесс отличается тем, что сражения происходят на своеобразной шахматной доске.

Hearthstone

Что развивает: стратегическое мышление и логику.

Коллекционная карточная онлайн-игра по мотивам вселенной Warcraft. Главная цель игры - собрать коллекцию карт, которая пополняется путем покупки или в качестве награды за победы над противниками.

Starcraft II

Что развивает: стратегическое мышление и логику.

Правообладатель иллюстрации Starcraft2.com

Космическая стратегия в реальном времени вышла еще в 2010 году, но до сих пор пользуется популярностью - турниры по ней проводятся во всем мире. Цель игрока - добыть ресурсы, необходимые для постройки базы и создания армии, и уничтожить все здания противника.

FIFA 19

Что развивает: стратегическое мышление и логику.

Последняя на данный момент версия популярнейшего футбольного симулятора (FIFA 20 должна выйти этой осенью).

World of Tanks

Что развивает: навыки командной игры, стратегическое мышление, скорость реакции.

Многопользовательская игра в реальном времени в жанре танкового симулятора в декорациях Второй мировой войны, разработанная белорусской студией Wargaming. Игра вышла в 2010 году, но обновления к ней продолжают появляться до сих пор. В ноябре 2018 года один из создателей World of Tanks оценивал месячную аудиторию игры в 10-12 млн человек.

Ранее Институт развития интернета уже предлагал министерству просвещения ввести в некоторых школах экспериментальные факультативные уроки по киберспорту. Министерстве заявляло, что готово рассмотреть предложение ИРИ, отметив при этом важность вопроса безопасности и охраны здоровья детей.