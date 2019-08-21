В США отменяют ограничения по сроку задержания детей-мигрантов

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Администрация президента Дональда Трампа приняла постановление, согласно которому семьи нелегальных мигрантов могут на неопределенный срок задерживаться в центрах временного содержания, пока суд не примет решение, предоставить ли им убежище.

Ранее в США был установлен предельный срок задержания для детей-мигрантов: из него следовало, что семьи с детьми должны были оказаться на свободе через 20 дней, даже если решение по их делу еще не было принято. При этом мигранты без детей зачастую проводят в центрах временного содержания по несколько месяцев.

О новых правилах, которые вступают в силу через 60 дней, объявил исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Кевин Макалинан.

Ожидается, что новый закон будет оспорен в суде.

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По мнению сотрудников министерства внутренней безопасности, ограничения по сроку содержания семей мигрантов в специальных центрах в этом году повысили приток мигрантов из стран Центральной Америки.

Они утверждают, что новое правило разобьет миф о том, что если привести с собой в США детей, они послужат "пропуском" для освобождения из центра временного содержания.

"Сегодня правительство приняло важный закон, который позволит министерству внутренней безопасности должным образом сохранять целостность семей и в целом улучшить иммиграционную систему, - заявил Макалинан. - Этот закон позволит федеральному правительству обеспечить выполнение принятых конгрессом иммиграционных законов и обеспечит достойное и уважительное отношение к детям, содержащимся в американских центрах".