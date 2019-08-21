Дуэйн Джонсон вернул себе титул самого высокооплачиваемого актера
Бывший рестлер Дуэйн Джонсон по кличке Скала занял первое место в списке самых высокооплачиваемых актеров года по версии Forbes. Он заработал 89,4 млн долларов.
В рейтинге за 2017 год он уступил первенство Джорджу Клуни. Прибыль Скалы была тогда еще больше - 119 млн долларов, но Клуни заработал около миллиарда долларов на продаже компании по производству текилы.
Утешением Джонсону может служить тот факт, что в этом году Клуни не попал даже в десятку.
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При подсчетах учитываются совокупные заработки актеров, включая деньги за рекламу, а не только гонорары за съемки.
Джонсон, к примеру, среди прочего рекламирует спортивную фирму Under Armour.
В прошлом году он снялся в фильмах "Форсаж - Хоббс и Шоу" и "Небоскреб", а также выступил в качестве продюсера фильмов "Борьба с моей семьей" и "Шазам!"
В этом году также выходит новый фильм с его участием "Джуманджи - Новый уровень", в котором снялись также Кевин Харт и Джек Блэк.
Второе место в списке занял Крис Хемсворт, заработавший 76,4 млн долларов.
Впервые с 2015 года вернулся в десятку Брэдли Купер, выступивший в качестве актера, режиссера, соавтора сценария и продюсера оскароносного фильма "Звезда родилась". Купер занял в списке шестое место, заработав 57 млн.
Уилл Смит, снявшийся в прошлом году лишь в одном заметном фильме "Аладдин" и заработавший "всего" 35 млн, съехал вниз, но все же вошел в десятку.
Зато звезда Болливуда Акшай Кумар резко пошел вверх и со своими 65 миллионами долларов оказался сразу на четвертой строчке.
Список самых высокооплачиваемых актеров-мужчин за 2018 год
- Дуэйн Джонсон - $89,4 млн
- Крис Хемсворт - $76,4 млн
- Роберт Дауни-младший- $66 млн
- Акшай Кумар- $65 млн
- Джеки Чан- $58 млн
- Брэдли Купер- $57 млн
- Адам Сэндлер - $57 млн
- Крис Эванс - $43 млн
- Пол Радд- $41 млн
- Уилл Смит - $35 млн