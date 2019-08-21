"Телевидение оккупировано Иванишвили". Журналисты уходят из "Рустави-2"

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Image caption В Грузии проходили несколько акций протеста в поддержку телеканала (на фото митинг в феврале 2017 года). На плакате изображен президент Грузии Бидзина Иванишвили

Крупнейший грузинский телеканал "Рустави-2" оставила основная часть журналистов новостной программы "Курьер", которая не выходила в эфир со вчерашнего вечера.

Свой уход они объясняют отсутствием гарантий редакционной независимости телеканала.

В июле после долгого судебного спора телеканал перешел в собственность бизнесмена Кибара Халваши. Сразу после этого с поста гендиректора телекомпании был уволен Ника Гварамия.

Как журналисты, оставившие телеканал, так и часть экспертов и правозащитников, подозревают, что Халваши намерен изменить редакционную политику критикующего правительство телеканала.

"Практически, вся команда, то есть мы все вместе приняли такое решение. Мы не сможем работать на телевидении, оккупированном Бидзиной Иванишвили [ Иванишвили - председатель правящей партии]", - сказала одна из покинувших телеканал журналистов Тамар Багашвили.

Накануне ведущие Диана Джоджуа и Михаил Сесиашвили заявили в прямом эфире вечернего выпуска "Курьера" об уходе с телеканала. После их заявления новостной выпуск был прерван.

Они оставили телеканал после того, как ранее стало известно о решении уволить главу информационной службы Нодара Меладзе и нескольких ведущих, в том числе Георгия Габуния, оказавшегося в центре скандала из-за нецензурной брани в эфире.

По распространенной информации, сегодня журналисты отказались выезжать на съемки, а ведущие - выходить в эфир.

В течении всего дня вместо информационных выпусков "Курьера" в эфире показывают художественные фильмы. Не обновляется и новостная лента на веб-странице телеканала.

Обращение к Путину

Инцидент с нецензурной бранью в прямом эфире программы "Постскриптум" произошел 7 июля. Ведущий Георгий Габуния в прямом эфире обратился к российскому президенту Владимиру Путину, используя нецензурную лексику.

На следующий день Габуния был отстранен от работы на два месяца. Его поведение вызвало осуждение со стороны президента Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министра Мамуки Бахтадзе, которые назвали это провокацией.

Российская Госдума призвала ввести санкции против Грузии, в частности, прекратить импорт грузинских вин и воды в Россию, а также запретить денежные переводы в Грузию. Однако российский президент Владимир Путин высказался против таких мер.

Выступление ведущего "Рустави 2", в котором тот использовал мат и упомянул мать Путина, он прокомментировал так: "Ну вот один вышел, что-то ляпнул, изображая из себя нечто. О нем раньше никто не знал, а сейчас все говорят. Ну в этом смысле добился своего. Ну отстранили его на два месяца, он поехал на отдых, придет - продолжит работу".

Однако во вторник вечером стало известно, что работу Габуния не продолжит.

Новый генеральный директор "Рустави 2" Паата Салия заявил: "Уволены с работы продюсер и ведущая аналитических передач Эка Квеситадзе, руководитель информационной службы телеканала Нодар Меладзе, а также еще несколько продюсеров и ведущих, в их числе и ведущий Георгий Габуния".